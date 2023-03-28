Прославившая сериал «Солдаты» певица Юта выпустила клип «Zа жизнь!» с ансамблем песни и пляски ЗВО

Мало кто не помнит трогательный трек «Жили-были», заставку сериала «Солдаты», написанный Анной Осиповой — певицей Ютой.

С момента выхода песни прошло более 10 лет, многое поменялось, и теперь Юта поддерживает настоящих солдат — героев СВО. Артистка регулярно выступает перед ранеными в госпиталях и посвящает храбрым воинам новые треки.

Один из таких — песня «Zа жизнь!», клип на которую Юта выложила 28 марта.

— «Zа жизнь!» — теперь с мощью хора и оркестра, — подписала ролик вокалистка. — Мы записали композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, и она зазвучала по-новому. Благодарю музыкантов и наших бойцов, пишущих с передовой, что эта песня вдохновляет их идти вперед — до победы. Продолжаем работать!

Некоторые считают этот трек неофициальным гимном СВО (наряду с народными частушками «333» от Александра Ванюшкина).

— Бойцы на передовой сказали, что песня «Zа жизнь» отныне их гимн, — признавалась Юта. — Мы обязательно победим. Мы сделаем все, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды.

В новой аранжировке композиция получила более объемное звучание и духоподъемную силу. Помимо настоящих героев СВО в клипе показано, как рушат памятники боевой советской славы на Украине, как работает российская авиация и артиллерия, а также дана хроника времен ВОВ.

ТЕКСТ ПЕСНИ «ZА ЖИЗНЬ»:

Разбудите нас на заре.

Красная на небе заря.

Плавятся под нами мосты, горят.

Кто поднялся, кто-то упал,

Прорастая пылью в тиши.

Видишь, воздух чище стал

Дыши, дыши.

Сила в правде, сила Руси.

Бей в набаты.

Боже, дай нам сил.

Мы победим!

За нами рубежи,

Это битва — за жизнь.

Мы победим!

За нами рубежи,

Это битва — за жизнь.

Каждый выбирает порог, за которым ад или рай.

Вставай!

Ветер обжигает лицо.

Брат за брата, ты не один.

Наше дело правое —

Так победим, победим.

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