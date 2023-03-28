Сотни миллиардов тонн воды рассыпаны по поверхности Луны

Китайская межпланетная станция собрала образцы лунного грунта и доставила их на Землю.

Образцы лунного грунта, доставленные на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5, удивили китайских геологов. Они, ведомые профессором Ху Сеном, обнаружили в грунте, который станция собрала с поверхности, покрытой застывшей лавой в районе Океана Бурь, стеклянные шарики. А в шариках – воду. О чем сообщили в журнале Nature Geoscience. Коротко об этом рассказывает портал ScienceAlert.

Шарики – микроскопические, образовались, как полагают ученые, в результате ударов метеоритов, которые выбивали воду из поверхностного слоя нашего естественного спутника. Саму воду «занес» на Луну солнечный ветер, насыщая ионами водорода реголит- лунный грунт. На это указывал изотопный состав воды в шариках. Образовавшись, шарики не дали ей испариться.

В каждом шарике, привезенном с Луны, содержится 2000 микрограммов воды. По оценкам авторов исследования, таким образом по всей Луне могут быть буквально рассыпаны 270 миллиардов тонн воды – в шариках. Это – помимо той, которая вроде бы имеется на поверхности в виде замерзших неглубоких озер и той, которая скрыта под поверхностью в виде льда.

Метеориты плавят грунт, образуются стеклянные шарики, которые хранят лунную воду, не давая ей испариться.

Подробно о том, каким образом – помимо солнечного ветра - Луна могла обзавестись водой на поверхности и в недрах, читайте наш материал.

К слову напомнить, что первое доказательство того, что на Луне есть вода, было получено на основе исследования лунного грунта, который привезла советская станция «Луна-24» еще в 1976 году из Моря Кризисов.

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