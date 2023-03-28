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Наука28 марта 2023 16:32

Сотни миллиардов тонн воды рассыпаны по поверхности Луны

В лунном грунте китайские ученые обнаружили стеклянные шарики с водой внутри
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Китайская межпланетная станция собрала образцы лунного грунта и доставила их на Землю.

Китайская межпланетная станция собрала образцы лунного грунта и доставила их на Землю.

Образцы лунного грунта, доставленные на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5, удивили китайских геологов. Они, ведомые профессором Ху Сеном, обнаружили в грунте, который станция собрала с поверхности, покрытой застывшей лавой в районе Океана Бурь, стеклянные шарики. А в шариках – воду. О чем сообщили в журнале Nature Geoscience. Коротко об этом рассказывает портал ScienceAlert.

Шарики – микроскопические, образовались, как полагают ученые, в результате ударов метеоритов, которые выбивали воду из поверхностного слоя нашего естественного спутника. Саму воду «занес» на Луну солнечный ветер, насыщая ионами водорода реголит- лунный грунт. На это указывал изотопный состав воды в шариках. Образовавшись, шарики не дали ей испариться.

В каждом шарике, привезенном с Луны, содержится 2000 микрограммов воды. По оценкам авторов исследования, таким образом по всей Луне могут быть буквально рассыпаны 270 миллиардов тонн воды – в шариках. Это – помимо той, которая вроде бы имеется на поверхности в виде замерзших неглубоких озер и той, которая скрыта под поверхностью в виде льда.

Метеориты плавят грунт, образуются стеклянные шарики, которые хранят лунную воду, не давая ей испариться.

Метеориты плавят грунт, образуются стеклянные шарики, которые хранят лунную воду, не давая ей испариться.

Подробно о том, каким образом – помимо солнечного ветра - Луна могла обзавестись водой на поверхности и в недрах, читайте наш материал.

К слову напомнить, что первое доказательство того, что на Луне есть вода, было получено на основе исследования лунного грунта, который привезла советская станция «Луна-24» еще в 1976 году из Моря Кризисов.

О загадочном и до сих пор непонятном недоразумении, почему на американских снимках Луна выглядит серебристой, а на китайских коричневой, читайте наш материал.

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