Все льготные ипотечные программы 2023: проверь, какая подходит тебе

Фото: Мария ЛЕНЦ

НА НОВОСТРОЙКИ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Программа хороша тем, что не предполагает каких-то специфических требований к заемщикам. Необязательно иметь детей или жить в определенном регионе. Тем не менее по популярности она уступает «Семейной ипотеке». Так, Сбер по итогам первого квартала 2023 года предполагает выдать ипотеки с господдержкой на новостройки на 125 млрд рублей, а семейной — на 140 млрд.

Причина — в ставке. С 1 января 2023 года она скорректирована до 8%. Правда, в большинстве из топ-20 российских ипотечных банков — по факту ставка ниже. Например, у Сбера — от 7,7% (а при займе на строительство дома — от 7,3%). Но это все равно выше, чем может получить семья с детьми по «Семейной ипотеке» (у Сбера — от 5,3%). Но дети есть не у всех желающих купить квартиру. И тут ипотека и под льготные 7,3% – 7,7% очень даже поможет.

Основные условия льготной программы с господдержкой, кроме ставки, такие:

- сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — в других регионах,

- первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, можно использовать материнский капитал.

Купить можно не только квартиру в многоэтажной новостройке, но и индивидуальный жилой дом у юрлица или ИП. Также по этой программе выдадут ипотеку на строительство своего дома по договору подряда или своими силами. Если предполагаете брать ипотеку в Сбере, подробности можно почитать здесь.

«СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА»

Это сейчас самая популярная льготная ипотечная программа. Тому поспособствовало расширение ее условий: с 1 января 2023 года программа доступна всем семьям с двумя и более детьми до 18 лет, а таких много — и это главная категория россиян, которой объективно надо улучшать свои жилищные условия.

У семей же, где воспитывается ребенок с инвалидностью, по этой программе есть шанс приобрести и вторичное жилье — если новостроек в регионе просто нет. Также «Семейную ипотеку» можно взять на строительство своего дома.

Базовая ставка по этой программе — до 6% годовых (в Сбере — от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке, от 5,3% — на строительство жилого дома). Основные условия, кроме ставки, похожи на те, что предлагаются по программе льготной ипотеки на новостройки с господдержкой:

- сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей — в остальных регионах страны,

- минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья, в качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал.

А здесь можно почитать, как получить «Семейную ипотеку» в Сбере, там же вы найдете ипотечный калькулятор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЛЯ АЙТИШНИКОВ

С начала февраля действуют новые условия этой программы, под которые попадают гораздо больше IT-компаний. Теперь таковой считается любая организация, которая получила аккредитацию Минцифры как работающая в сфере информационных технологий — без всяких дополнительных условий.

По измененным правилам, претендовать на льготную IT-ипотеку могут сотрудники таких компаний (необязательно именно разработчики — бухгалтеры или юристы тоже считаются) в возрасте до 50 лет.

Есть требования по доходу. Сейчас они такие:

- более 150 тыс. руб., если место работы в Москве,

- более 120 тыс. руб., если место работы в городе-миллионнике, но это не Москва,

- более 70 тыс. руб., если место работы в городе с населением до 1 млн человек.

Учитывается именно тот город, где зарегистрирована IT-компания. А не тот, откуда трудится сотрудник. Это надо иметь в виду удаленщикам. Откуда бы вы ни работали — если компания московская, требования к доходу будут, как к «москвичу».

Ставка по программе не просто льготная, а очень льготная. В Сбере, например, от 4,7% — при использовании сервиса «Электронная регистрация». Важно помнить: чтобы ставка осталась такой же низкой на весь срок кредита, надо проработать в IT-сфере после того, как оформлен кредит, не менее пяти лет. Если же по каким-то причинам придется уволиться раньше, есть 6 месяцев на то, чтобы найти работу в другой IT-компании — тогда ставка тоже останется льготной. Это общие для всех банков и всех заемщиков условия.

Другие основные параметры программы такие:

- первоначальный взнос — от 15%, можно использовать материнский капитал,

- максимальная сумма кредита для регионов с населением от 1 млн человек — 18 миллионов, для остальных — 9 миллионов (тут уже имеет значение тот регион, в котором приобретается жилье или будет строиться дом).

Покупать разрешается только новостройку, на вторичный рынок программа не распространяется. Но можно приобрести землю и построить по договору подряда индивидуальный жилой дом. Подробности читайте в журнале сервиса Домклик.

Фото: Shutterstock

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ

Кредит под фантастические проценты (в Сбере — от 1,7% на новостройки и готовое жилье и от 1,5% на строительство дома) дают на покупку или строительство жилья в конкретном Дальневосточном Федеральном округе.

Но нужно еще и принадлежать к одной из этих категорий граждан:

- участники программы «Дальневосточный гектар»,

- молодые семьи — где оба супруга не старше 35 лет,

- одинокие родители не старше 35 лет с детьми, которым не исполнилось 19 лет,

- работники медицинской и образовательной сфер,

- участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приехавшие работать на Дальний Восток.

Фото: Shutterstock

Купить жилье или построить дом по «Дальневосточной ипотеке» разрешается и жителям других регионов, которые подпадают под вышеназванные условия. Но при этом они должны подтвердить свое намерение переехать жить в «целевой регион». Для этого, оформив право собственности на свое новое дальневосточное жилье, надо там в течение девяти месяцев зарегистрироваться. И не «выписываться» в ближайшие пять лет. Иначе процент по ипотеке перестанет быть льготным.

Другие условия такие:

- первоначальный взнос — от 15%

- максимальный размер кредита — 6 млн руб.

Особенность программы — по ней в ряде случаев можно приобрести не только новостройку, но и вторичное жилье: в сельском поселении или моногороде.

Подробности и ипотечный калькулятор — на сервисе Домклик.

Как видим, выбор льготных ипотечных программ сейчас вполне обширный. Если нужна «ходовая» новостройка, которая по стоимости укладывается в условия льготной ипотеки, и ваша платежеспособность не вызывает вопросов у банка, есть все шансы подобрать себе что-то подходящее — и программу, и ставку.

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