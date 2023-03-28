В Мариуполе открылось два новых пункта получения российских паспортов

Фото: МВД РФ

Сегодня в Мариуполе начали работу два новых пункта приема документов и выдачи российских паспортов.

«Один на улице Металлургов (территория парка имени Гурова), второй – на улице Киевской (в бывшем здании Орджоникидзевского РОВД)», - пригласил жителей города заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Кирилл Адзинов, который принял участие в их открытии.

Фото: МВД РФ

Адзинов пояснил, что эти два новых пункта оформления российских паспортов в Мариуполе пришлось открыть к шести уже действующим в городе.

«Министерство внутренних дел России уделяет особое внимание вопросам выдачи паспортов в рамках реализации Федеральных конституционных законов. На территории новых субъектов России уже работает более 120 пунктов приема и выдачи документов, только на территории ДНР – свыше 60. С местными органами власти проводится регулярная работа по открытию новых мест приема заявлений на выдачу российских паспортов», - прокомментировала событие официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кирилл Адзинов также подчеркнул, что сегодня только в ДНР были открыты дополнительно 9 пунктов для оформление основного документа, удостоверяющего личность гражданина России. При этом, чтобы создать «посетителям на территории новых субъектов России» максимально комфортные условия, туда со всей страны было откомандировано 1500 сотрудников полиции, которые ежедневно принимают от бывших граждан Украины более 17 000 заявлений на получением российского паспорта.