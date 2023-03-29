Ипотека показывает рост: россияне продолжают активно покупать жилье

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БЕЗ ИПОТЕКИ НИКАК

В конце 2022 года, на фоне слухов об отмене программы льготной ипотеки, россияне взяли небывалый объем кредитов на покупку жилья. По данным аналитиков сервиса недвижимости Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты Сбера получили более 382 млрд рублей «на новоселье».

При этом прогнозы на 2023 год эксперты рынка давали противоречивые. Многие полагали, что спрос на жилье, а вместе с ним и объемы выдачи ипотеки, снизятся. Между тем, даже в январе, в «низкий сезон», россияне оформили в Сбере ипотеку на общую сумму 171 млрд рублей. В феврале этот показатель вырос до 247 млрд. Аналитики Домклик ожидают, что по итогам марта спрос на ипотеку превысит 300 млрд рублей.

- Таким образом, в первом квартале прогнозируется объём выдач жилищных кредитов Сбера в размере около 720 млрд рублей, - говорят эксперты.

СЕМЬИ В ПЕРВЫХ РЯДАХ

Популярность ипотеки, а соответственно, и объемы кредитования растут из-за льготной программы на новостройки. Чаще всего россияне берут «Семейную ипотеку» — с момента запуска в январе 2018 года этой программой для покупки нового жилья воспользовалось более 500 тысяч семей.

И это далеко не предел. В первом квартале Сбербанк планирует выдать 140 млрд рублей по «Семейной ипотеке», 125 млрд рублей — по «Господдержке», 22 млрд рублей — по «Дальневосточной ипотеке», и 13 млрд рублей — по «Ипотеке для IT». Итого 300 млрд рублей.

- Следовательно, льготная ипотека составит 42% всех выдач в январе – марте 2023 года, - добавляют аналитики Домклик.

Фото: Иван МАКЕЕВ

УСЛОВИЯ УЛУЧШАЮТСЯ

Объемы выдачи ипотеки в России и дальше будут увеличиваться. В 2023 году рост составит примерно 15%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Происходит это благодаря тому, что условия льготного кредитования постоянно улучшаются. Так, с 1 января 2023 года возможность оформить «Семейную ипотеку» получили семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. До этого программа распространялась только на семьи, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью. А уже в марте этого года Правительство России внесло новую «правку»: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке либо построить жилой дом.

Из последних новостей: Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения о том, чтобы включать в сумму ипотеки на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. А первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 2%.

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ТРЕНДАМ ВОПРЕКИ

Обычно побочным эффектом популярности льготных ипотечных программ становится рост цен на жилье. Мы это хорошо видели в пандемию. Но сейчас на рынке наблюдается другая тенденция. Например, в январе 2023 года квартиры в новостройках Петербурга подешевели на 5%, в Московской области и в Москве — на 6% и 1%. Такую статистику приводят аналитики Домклик.

«Просела» в цене и вторичка. По данным Домклик, в крупнейших регионах России — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — стоимость квадратного метра за последние два месяца снизилась на 3 – 4%. Продавцы умерили аппетиты, боясь упустить период повышенной покупательской активности.

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