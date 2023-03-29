Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Нейросеть представила знаменитых авторов в образе собак

Пушкин. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Вы, конечно, замечали, как Иван Сергеевич Тургенев похож на грустного пса. Ну а то, что в творчестве русских поэтов и писателей лучший друг человека занимает не последнее место, даже пятиклассники знают. В общем, все знаменитые авторы немного собаки. Что и доказывает нейросеть (программа, которая по текстовому описанию рисует изображения) и наш дизайнер Дмитрий Орлов.
Желал бы быть твоим, Семенова, покровом,
Или собачкою постельною твоей,
Или поручиком Барковым, -
Ах, он поручик! Ах, злодей!
А. С. ПУШКИН. «Нимфодоре Семеновой».
Тургенев. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная,
неистовая буря.
Собака сидит передо мною - и смотрит мне прямо в глаза.
И я тоже гляжу ей в глаза.
Она словно хочет сказать мне что-то.
Она немая, она без слов, она сама себя не понимает - но я ее понимаю.
Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы.
И. С. ТУРГЕНЕВ. «Собака».
Горький. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Мы знаем - не редко собака
Любимого друга честней,
И приятно любить собаку -
Никто не ревнует к ней!
Максим ГОРЬКИЙ. «Баллада о графине Эллен де Курси».
Есенин. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?
Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.
Сергей ЕСЕНИН. «Сукин сын».
Достоевский. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
В качестве постоянной острожной собаки жил у нас,
как уже
и сказано было мною прежде, Шарик,
умная и добрая собака,
с которой я был в постоянной дружбе.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «Записки из Мертвого дома».
Ахматова. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.
Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.
Анна АХМАТОВА. «Дьявол не выдал».
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