Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Нейросеть представила знаменитых авторов в образе собак

Пушкин. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Вы, конечно, замечали, как Иван Сергеевич Тургенев похож на грустного пса. Ну а то, что в творчестве русских поэтов и писателей лучший друг человека занимает не последнее место, даже пятиклассники знают. В общем, все знаменитые авторы немного собаки. Что и доказывает нейросеть (программа, которая по текстовому описанию рисует изображения) и наш дизайнер Дмитрий Орлов.

Желал бы быть твоим, Семенова, покровом,

Или собачкою постельною твоей,

Или поручиком Барковым, -

Ах, он поручик! Ах, злодей!

А. С. ПУШКИН. «Нимфодоре Семеновой».

Тургенев. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная,

неистовая буря.

Собака сидит передо мною - и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то.

Она немая, она без слов, она сама себя не понимает - но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы.

И. С. ТУРГЕНЕВ. «Собака».

Горький. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Мы знаем - не редко собака

Любимого друга честней,

И приятно любить собаку -

Никто не ревнует к ней!

Максим ГОРЬКИЙ. «Баллада о графине Эллен де Курси».

Есенин. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Рад послушать я песню былую,

Но не лай ты! Не лай! Не лай!

Хочешь, пес, я тебя поцелую

За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом

И, как друга, введу тебя в дом...

Да, мне нравилась девушка в белом,

Но теперь я люблю в голубом.

Сергей ЕСЕНИН. «Сукин сын».

Достоевский. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

В качестве постоянной острожной собаки жил у нас,

как уже

и сказано было мною прежде, Шарик,

умная и добрая собака,

с которой я был в постоянной дружбе.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. «Записки из Мертвого дома».

Ахматова. Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney, исполнитель идеи - Дмитрий ОРЛОВ.

Дьявол не выдал. Мне все удалось.

Вот и могущества явные знаки.

Вынь из груди мое сердце и брось

Самой голодной собаке.

Анна АХМАТОВА. «Дьявол не выдал».

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