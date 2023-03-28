Слово «русский» действует на Киев, как ладан на чертей: Что стоит за гонениями на каноническую православную церковь на Украине

Сегодня монахи должны покинуть обитель. Фото: Ethan Swope/Getty Images

Русское православие может потерять одну из главных своих святынь - Киево-Печерскую лавру. В минувшее воскресенье там прошла последняя служба, а уже в среду - 29 марта - по предписанию киевских властей Украинская православная церковь Московского патриархата, а значит, и все священники, монахи должны уйти.

Но наместник монастыря митрополит Павел записал видеообращение к Зеленскому, где заявил, что монахи свою обитель не оставят, несмотря на все требования властей. И обратился к православным украинцам, призвав их прийти на молебен. Он подчеркнул, что долг верующих - защищать святыни вместе с духовенством.

Кто руководит захватом, на что еще покушается киевская власть и что говорит об этом РПЦ. С этими вопросами мы отправились к доценту общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия Елене Жосул.

ЭТО ПОЧТИ КАК ПРОДАТЬ КРЕМЛЬ

- Можно ли назвать Киево-Печерскую лавру главным храмом православия?

- Это не просто музей или культурный памятник. Это очень значимая святыня для всех верующих. Даже не знаю, с чем сравнить, чтобы было понятно светскому человеку. Скажем, объявили бы о приватизации Кремля. Это символ России, символ ее истории и государственности. И тут вдруг кто-то решает его присвоить. Или в храме Василия Блаженного организовали бы ресторан. Примерно то же сегодня хотят сделать с Киево-Печерской лаврой.

Но главное, что надо понимать, лавра - это очень русская святыня. Она абсолютно своя для любого православного русского человека. Здесь нет чужеродности, нет ощущения границ, кордонов.

- Какие претензии у режима Зеленского к монахам лавры?

- Я не знаю, чего они хотят от лаврских монахов. Наверное, чтобы они публично устроили перформанс на Крещатике с сожжением портретов русских архиереев? Притом что за последнее время УПЦ уже всячески обозначила свой максимально возможный независимый статус.

- В общем, как всегда, борются с Русским миром?

- У официального Киева цель - объявить его ересью. По этому поводу даже пытаются проводить какие-то богословские форумы, дискуссии: а давайте объявим еретиками всех, кто в своих проповедях использует словосочетание «Русский мир». Ну это уже какое-то безумие, вирус головного мозга, на мой взгляд.

СЛЕДЫ НА МАЙДАНЕ И В ВАШИНГТОНЕ

- Почему именно сейчас обострился этот конфликт?

- Он давно планировался. Еще тогда, когда власти в Киеве изобрели в противовес Украинской православной церкви собственную псевдоструктуру в виде ПЦУ (православная церковь Украины, которую фактически создал Петр Порошенко. - Ред.) и договорились с Константинополем о поддержке этих раскольников. Уже можно было понять, что земля покрывается трещинами. Но тогда и представить никто не мог, что мы доживем до того, что будут выселять монахов из лавры. А теперь всем видно, что логика выстраивается с того времени.

- Какова во всем этом роль Вселенского патриарха в Константинополе?

- Там просто транслируют идеи департаментов США, которые назначены присматривать за религиозной свободой на пространстве бывшего СССР. Поэтому авторы всех этих схем, конечно, оттуда. Забрать главную святыню - Киево-Печерскую лавру - значит обескровить украинское каноническое православие, прогнуть его под себя, внести смуту.

- А паства? Ее тоже пытаются отколоть от канонической церкви?

- Конечно. И фейки активно множатся украинской пропагандой.

- Что, кроме Киево-Печерской лавры еще под угрозой?

- На Западной Украине есть Почаевская лавра. Туда тоже пытаются не пускать паломников, держат монастырь в осаде.

Но вообще попытки захвата церквей идут по всей Украине. Все последние годы мы видим новости о силовом захвате храмов в разных регионах страны. Можно считать, это были репетиции того, что сегодня происходит с Киево-Печерской лаврой.

Что будет с лаврой дальше - неизвестно. Ряд священников заявили, что ни в коем случае уходить из нее не собираются. Другие же еще накануне начали паковать и вывозить облачения, иконы, ценности. Фото: Getty Images

МЫ МОЖЕМ УВИДЕТЬ МУЧЕНИКОВ

- Некоторые люди спрашивают: почему Русская церковь не предпринимает в ответ громких активных действий?

- Со стороны Русской церкви и нашего священноначалия я наблюдаю большую степень человеколюбия и сочувствия. Вот именно по этой причине может такое показаться. Сейчас ситуация для украинской церкви очень сложная. Главное, не навредить. Слова «русский» или «московский» превратились в триггер для установившегося на Украине режима. Вот вам пример: волна наездов на Киевскую лавру началась еще в ноябре, после того как появилось видео, где после воскресной литургии в одном из храмов лавры поют песню про Святую Русь. Не про Москву, не про Путина, не про Патриарха Кирилла, а просто про Святую Русь, которая и пошла из Киева. И этого достаточно, чтобы подействовать на киевские власти, как ладан на чертей.

- Некоторые горячие головы требуют от киевских монахов стать мучениками, забаррикадироваться в лавре. И даже погибнуть за веру.

- Мы не имеем права раздавать подобного рода советы нашим украинским единоверцам, находясь по сравнению с ними в тепличных условиях. Как можно обвинять других в том, что они добровольно не принимают на себя подвиг мученичества? Украинское православие сегодня поставлено фактически в ситуацию древнехристианского жития. Возможно, даже мученического. Мы как будто читаем собрание жизнеописаний святых.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Националисты могут только разорить церковь

К чему может привести война с церковью на Украине, рассказал православный публицист Сергей Худиев.

Сергей Худиев.

- Кому мешает Украинская православная церковь?

- Есть две идеологические силы. Первые - украинские националисты. Для них духовенство должно быть подчинено национальной идее и поэтому их не устраивает Украинская православная церковь. С другой стороны - есть глобалисты. Для них церковь - тоже преграда их идеям продвижения абортов и ЛГБТ.

- Что будет дальше?

- У так называемой ПЦУ - церкви, которую создал Порошенко с американцами и Стамбулом, практически нет монашества, очень мало прихожан. Дело в том, что она изначально образовывалась как националистический проект. А чтобы человек ходил на службы по воскресеньям, надо верить в Бога, а не в нацию. Так что поддерживать монашескую жизнь в лавре, если они ее отберут, будет просто некому. Это необратимое разорение.

Один украинский чиновник говорил, что лавра будет музеем. Но, как бы то ни было, это будет прекращение деятельности лавры как духовной опоры!

- Чем все закончится?

- На это влияет очень много факторов. Я могу только вспомнить слова из Евангелия, где Христос говорит: создам церковь Мою, врата ада не одолеют ее. В конечном итоге это закончится победой Христа и веры. Церковь прошла через многие трудности. Были гонения, в том числе и при большевиках, но православие все это пережило. Переживет и это. Церковь намного более прочна, чем любое государство.

Не просто храм

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Святой Руси. Основана в XI веке, когда только закладывались духовные основы государственности. Ее называют одним из главных центров Русского православия. Наряду с Афоном и Дивеевским монастырем Киево-Печерская лавра считается одним из уделов Пресвятой Богородицы. Здесь скончался великий князь Владимир Креститель, тут же жили его потомки: князья Ярослав Мудрый, Святослав и Владимир Мономах. В пещерах под обителью до сих пор лежат нетленными останки Ильи Муромца и летописца Нестора - одного из авторов «Повести временных лет».

Судя по церковным летописям, на территории лавры захоронен основатель Москвы Юрий Долгорукий. А на кладбище есть могила российского реформатора Петра Столыпина.

В советское время лавру закрывали, но все же вернули в пользование РПЦ (в полуразоренном виде - сравните фото). В 1990 году ЮНЕСКО внесла ее в Список памятников всемирного наследия.

Служат в Киево-Печерской лавре священники Украинской православной церкви Московского патриархата.

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