Вопрос дня: А какие загадки истории вы бы хотели раскрыть?

Это карикатура 1898 года. Уже тогда мир поражался наглости американцев, которые пытались оседлать сразу оба полушария земли. Фото: Bettmann Archive/Getty Images

Владимир Порываев, профессиональный кладоискатель:

- Меня интересует, где похищенная Янтарная комната. Есть наводки, что она спрятана где-то в Калининградской области. Я уверен, что смогу найти ее.

Юрий Симаков, доктор биологических наук, уфолог:

- Есть свидетельства из средневековой Европы о странных светящихся шарах в небе. Но, к сожалению, в наших летописях о таком ни слова. Еще мне было бы интересно узнать точные обстоятельства смерти царевича Дмитрия.

Дмитрий Вибе, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН:

- Если бы мы изучили падение Тунгусского метеорита так же хорошо, как Челябинского, - это была бы песня! Понаблюдать бы, видеозаписи посмотреть… А так мы знаем лишь, что до входа в атмосферу Тунгусский метеорит был около 50 метров в диаметре.

Вадим Панов, писатель-фантаст:

- Я бы хотел узнать, где библиотека Ивана Грозного. Неплохо бы еще получить список книг, которые в ней были. Почитать. Но где она - не имею ни малейшего представления.

Наталья Григорьева, археолог Института истории материальной культуры РАН:

- Где в Старой Ладоге был дворец принцессы Ингегерды? Жены Ярослава Мудрого, дочери шведского короля. После свадьбы она получила землю в нынешней Ленинградской области. Если найдем, обнаружим там массу артефактов.

Анатолий Вассерман, интеллектуал и депутат Госдумы:

- Так уж получилось, что все загадки, которые меня интересовали, оказались не такими загадочными. А некоторые и не особо важными. У всего нашлось объяснение. Поэтому сейчас нет таких загадок, которые бы меня интересовали.

Сергей Цеков, сенатор от Республики Крым:

- Хочу узнать, куда делась коллекция скифского золота из музея Керчи во время Второй мировой. Его вывезли, чтобы спасти от наступления немцев. Есть сведения, что оно попало в партизанский отряд, но потом следы теряются.

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