Убийства и промахи ЦРУ и МИ-6: вышла легендарная книга Мединского и Сунгоркина о перекройке политического устройства мира

В Москве презентовали книгу об истории цветных революций и переворотов Фото: Иван МАКЕЕВ

Презентация расследования «Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов» состоялась в двух шагах от Манежа и в трех от Александровского сада — в Книжном клубе Достоевский.

МЕДИНСКИЙ О ТАЙНАХ

Помощник президента и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, написавший предисловие к этому труду, вспоминал Владимира Сунгоркина светло. Они вместе придумали этот проект в январе 2022-го. Легко, за чашкой чая. После презентации другой совместной книги-расследования - «Тайные войны СССР».

- Тогда мы и представить не могли, что месяц спустя, с началом спецоперации, такая работа обретет особую актуальность, - признался Мединский, - Ее название тогда, в общем, и родилось: MADE IN USA — MADE IN CIA. То есть: Сделано в США - Сделано в ЦРУ. Очень созвучно во всех смыслах - по отношению к цветным революциям точно.

И заинтересованно обратился к сидящему рядом специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову:

- Сергей Борисович, а сколько у американцев сейчас спецслужб?

Презентация расследования «Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов» состоялась в двух шагах от Манежа и в трех от Александровского сада — в Книжном клубе Достоевский. Фото: Иван МАКЕЕВ

ИВАНОВ ОБ АГЕНТАХ

Иванов, поработавший и во внешней разведке, и вице-премьером, и министром обороны, тонко улыбнувшись, уточнил, что у США сейчас 11 самостоятельных специальных служб, у которых единая крыша. Известная нам.

И, ностальгически вспоминая общение с Сунгоркиным, связанное общей любовью к Дальнему Востоку, говорил о своем удивлении от ряда описанных в книге операций Запада в Восточной Европе и в Латинской Америке:

- Конечно, ранее я знал про то, что США устранили правителя Доминиканы Трухильо, который перестал их устраивать, - не отрицал Иванов, - Но в этой книге, например, представлены фотоматериалы его изрешеченного пулями в мае 1961-го «шевроле». Сейчас, в 21-м веке, западные спецслужбы все же стараются действовать как-то потоньше. Ну, а тогда главу независимой страны, пусть диктатора, тупо расстреляли, чтобы поставить того, кого Вашингтон полностью сможет контролировать и направлять.

Говоря об удачных и неудачных попытках «цветных революций», инспирированных Западом, Сергей Иванов особо остановился на главе, посвященной Албании — маленькой стране на западе Балканского полуострова, где больше 40 лет правил необычный марксист Энвер Ходжа. Он между Сталиным, Мао и Тито в итоге выбрал свой путь справедливости.

- Попытки уничтожить Ходжи или иначе сместить его спецслужбы, прежде всего, Англии, предпринимали много лет подряд. Но никак не получилось ни убить главу Албании, ни поднять восстание против него. И почему? - хитро прищурился Иванов, и сразу раскрыл секрет, - Подготовкой к заброске диверсантов, которых англосаксы натаскивали на устранение Ходжи и для смены социалистического режима, занимался Ким Филби (понимающий смех в зале, где все помнят, что этот выдающийся английский разведчик, служа в Британии, работал на СССР — ред). И, чтобы не раскрыть этого, нашего ценнейшего агента, мы, вместе с албанскими спецслужбами, не могли устранять всех десантируемых на Балканы диверсантов. Кого-то оставляли в живых. И позволяли им месяцами и даже годами работать в Албании. И они регулярно радировали, что восстание против Ходжи готовится - и вот-вот произойдет. А с ним самим вот-вот что- то случится. Но...

Спецпредставитель президента РФ с удовлетворением отметил, что свершить «цветную революцию» и убить Ходжи спецслужбам Запада так и не удалось — и это чуть ли не единственный пример в Восточной Европе, где народ так и не повелся на известные технологии «управляемого» бунта. Сейчас же года не проходит, чтобы такие революции не произошли в той или иной точке планеты.

Об этом говорили и соавторы книги Джавохир Кабилов, вспоминавший первую в пост-Союзе революцию в Таджикистане, и Дмитрий Шполянский, вскрывший уникальный факт о противостоянии англо-французской коалиции против Египта.

Главный редактор «Комсомолки» Олеся Носова Фото: Иван МАКЕЕВ

БЛИЗКИЕ - О ПЛАНАХ

О человеке, который был главным двигателем и одним из идеологов этого уникального проекта, тепло, взволнованно, с грустью говорили главный редактор «Комсомолки» Олеся Носова, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов и вдова Владимира Николаевича, Татьяна Сунгоркина. Которая, поблагодарив за память о муже, сказала, что он был счастлив, потому что работал в «КП» с утра до ночи — в том числе, и над этим проектом.

И тут же возникло предложение — чтобы этот проект не стал последним, Мединский рекомендовал перевести книгу на английский, Носова — на китайский. А Иванов счел, что грядет второй том издания — поскольку цветные революции не заканчиваются, и на наш век их, увы, точно хватит.