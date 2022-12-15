Черный Ленин защищает Россию: Узнал об обстрелах ЗАЭС и отправился сражаться за тех, кто не лжет

Шесть лет Бенес служил в армии ДНР и ЛНР. Фото: Личный архив

Мало кто из участников СВО может похвастаться настолько пестрой биографией, как у Бенеса Христофоровича Айо. В 2014-м народ окрестил темнокожего борца Черным Лениным - ведь все свои приключения он оправдывал интересами Русского мира и борьбой за коммунизм.

На фронт рядовым Российской армии мулат попал в августе.

- Меня возмутили июльские обстрелы ЗАЭС и особенно Донецка. Вскипел мой разум возмущенный, и я решил отправиться в зону спецоперации добровольцем.

Начало СВО удивительным образом пошло на руку Бенесу Христофоровичу. Дело в том, что последние восемь лет он безуспешно пытался получить российское гражданство.

Последнее время Бенес жил аж с тремя документами: паспортом Латвии (по праву рождения), паспортом ДНР и российским свидетельством беженца.

- А как тебя летом без нашего гражданства взяли в регулярную армию? Закон, разрешающий это, Путин подписал только в ноябре.

- Меня взяли в Вооруженные силы России как гражданина ДНР. Я в 2016-м паспорт лично из рук Захарченко получил.

- Получается, теперь ты наконец-то гражданин России?

- Да. Мне сказали, что я получу новый паспорт уже через две недели (уже получил. - Ред.).

Теперь Бенес Айо - гражданин Российской Федерации. Фото: Личный архив

Красный другой расы

- Где сейчас служишь? Какое звание?

- Территориально я в разведке служу, в настоящее время в Запорожской области. Но бываю и на донбасском направлении, на луганском. Я рядовой.

- Так ты же был сержантом-артиллеристом! Как раз дефицитная должность…

- Разведка для меня дело новое, поэтому я на должности рядового. В ЛНР я был в артиллерии. В ДНР я служил в мотострелковом батальоне.

- Ты сам выбрал, где служить и кем?

- Я пошел добровольцем. Я же не мобилизованный. Как вы знаете, добровольцы до мобилизации шли в те подразделения, которые, скажем так, им более по духу, туда, где у них знакомые, где, они считают, могут лучше себя проявить.

- На цвет кожи нормально реагируют?

- Очень хорошо реагируют, говорят: «Хорошо, что ребята разных рас, разных национальностей сейчас в этом благом деле, в защите Донбасса, Херсонской и Запорожской областей фактически от евроамериканских оккупантов…»

- Награды есть уже какие-нибудь?

- Сейчас нет. Ну я же относительно недавно, только с августа. Но у меня есть старые - «За защиту Луганска» и «Воин-интернационалист».

СПРАВКА «КП»

Путь, приведший Бенеса Христофоровича на фронты спецоперации, оказался тернистым. Мулат родился в 1979 году от угандийского студента РУДН у русской девушки. Вырос на востоке Латвии. В 90-х окончил биофак Латвийского университета. В начале 2000-х Бенес ходил на марши в защиту русского языка, клеил плакаты, а в 2005-м загремел в латвийскую тюрьму за раздачу листовок с текстом: «Давайте укажем место проклятому режиму или просто свернем ему шею».

После отсидки Айо от греха подальше перебрался в Лондон. Тут он получил еще одно высшее образование, тоже биологическое. В 2012 году в Гааге принял участие в акции у здания министерства юстиции и безопасности Голландии - вместе с другими активистами раскидывал листовки, кинул дымовые шашки и шумовые гранаты, за что получил 7 месяцев тюрьмы.

В 2014-м поехал в Крым поддерживать независимость полуострова, а после подведения итогов референдумов перебрался в Донецк. Был арестован СБУ и депортирован в Лондон, но умудрился все-таки попасть в армию ДНР. Служил в ней до 2020 года. Заодно получил степень магистра политологии на заочном отделении Луганского университета имени Даля.

Уже в России Бенес в очередной раз загремел в отделение. Оказалось, Латвия объявила его в международный розыск за терроризм, наемничество и шпионаж. Полиция задержала его по требованию Интерпола. Правда, власти быстро разобрались и афролатыша отпустили - в конце концов все, в чем Бенеса обвинили прибалты, он делал ради России.

В Москве Бенес зарабатывал на жизнь на стройке. А все свободное время тратил на участие в экологических акциях московских коммунистов.

Сейчас судьба темнокожего россиянина сделала круг - он снова в Малороссии, только не как ополченец, а как солдат Российской армии и гражданин РФ.

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