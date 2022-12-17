Длинноногая и эффектная: Леня Голубков в 70 лет нашел молодую жену

После долгих лет знакомства артистка Ольга Петрова согласилась стать женой Владимира Пермякова. Фото: Личный архив
Владимир Пермяков, известный в народе как Леня Голубков из рекламы печально известной пирамиды «МММ», 2 декабря отметил 70-летие. Мы узнали у именинника о его сегодняшней жизни.
- Семьдесят лет - это такой юбилей, когда большая часть жизни прожита, - рассказал «КП» Владимир Пермяков. - Пора подвести итоги: что я сделал? Считаю, что сделал мало, потому что мне не давали киношники. Ревность у них была ко мне, что я стал популярным, сыграв Леню Голубкова. Я снимался не только в рекламе, но и в сериалах, кино - в фильмах «Бег по солнечной стороне», «Генерал», «Участок». Но нет роли, которая стала бы популярнее моего Лени Голубкова. Этот шлейф по сей день за мной тянется.
- Где сейчас снимаетесь?
- В небольших ролях. У белорусов снимался этим летом. Там продюсер Вячеслав Пастернак со студентами написал киносценарий, и я играл отрицательного персонажа. В новом фильме «Московские джентльмены» режиссера Юрия Деденева сыграл комичную роль Жоры, картина готовится к выходу.
Живу я скромно. Хоть и писали, что у Лени Голубкова недвижимость на Канарах и в Лос-Анджелесе, а у меня только одна квартирка в Москве, купленная на гонорар от книги про Леню Голубкова. Из недвижимости больше ничего нет. По сей день езжу на метро, как все. Денег порой катастрофически не хватает. Я к этому спокойно всегда относился. Но вот недавно женился, значит, надо семью обеспечивать!
Ольга Петрова. Фото: Личный архив
- Женились?!
- Да. Моя давняя знакомая стала моей женой. Она красивая, длинноногая, эффектная. Немного помладше меня. Ее зовут Оля Петрова. Но она любит представляться сценическим именем - Ольга Мюнхгаузен: этот литературный герой ее кумир, он ей очень нравится. Но я больше! На самом деле мы давно с ней знакомы. Встречались, потом расстались на несколько лет. И я был один, без женщины. А не так давно вновь с Олей повстречались и решили начать сначала, стать мужем и женой. Долго к этому решению шли. Оля импульсивная, у нее взрывной характер. И я думал, что не подходит она мне. Но теперь притерлись, все у нас сейчас хорошо.
- А где с Ольгой познакомились?
- Мы с ней давно у режиссера Нади Платоновой снимались в одном фильме-пилоте. Оля играла бизнес-леди, такую крутую даму, а я - ее телохранителя. Было рабочее общение. А потом оно с годами переросло в личное.
- С тещей сложились отношения?
- Да. Кстати, Оля заботится и о ней, и обо мне. Я простыну или что-то кольнуло, она сразу меня к врачам записывает и следит, чтобы лечился. Переживает за меня, ухаживает, заботится. Говорит, что теперь у нее двое детей: «Ты и мама, которой за 70».
- А как вы ухаживаете за женой?
- Раньше ей часто шоколад покупал. Теперь - больше фрукты. Готовлю я сам. И суп варю, и каши, считаем, что еда должна быть полезная, нежирная.
- Ольга к вам пришла жить или вы - в ее квартиру?
- Откуда у нее квартира, вы что?! У Оли комната в общежитии при цирке. Когда денег совсем не хватает, у нее подработка есть - техничкой в общежитии за 7 тысяч рублей. Она работы не гнушается и не боится. Оля актриса и режиссер. Окончила цирковое училище, потом в ГИТИСе режиссерские курсы. Детей у Ольги нет. И у меня нет. С детьми было бы сложнее - их кормить надо, все им покупать, а у меня с деньгами туго. Но нам хорошо с Олей вместе. Мы с ней выступаем, ходим на тусовки.
- Выступаете в качестве кого?
- Мы с ней создали дуэт «Привет из 90-х!». Принимают на ура. Ольга записывает на видео некоторые наши песни, выкладывает в инет. Так сказать, ради раскрутки. Многие по сей день олицетворяют меня с моим персонажем. Как-то с Олей в Сокольниках пели «Птицу счастья». И все большими глазами смотрели на меня и удивлялись, что это поет сам Леня Голубков! Специально вокалу я не учился, но петь люблю.
- Какие с ней песни исполняете?
- Хиты 90-х. «Два кусочка колбаски», «Боже, какой мужчина», «Атас!». Еще поем «Детство» Юры Шатунова. Кстати, жена очень переживала за Юру, говорила, мол, сгубили парня. Ругала Разина за их конфликт.
- Как отметите Новый год?
- В кругу семьи, друзей. С Ольгой. Если будет какая-то работа на корпоративах, то поедем с ней работать.
- А сейчас нет работы?
- Ну как. Работа-то есть - денег нет. Вот мы с Олей выступали на презентации клипа группы «Шериф», но с друзей мы не берем деньги. В народном театре «Апрель» я играю за копейки: за один спектакль мне там платят тысячу рублей. Еще пенсия у меня - где-то 20 тысяч. Из нее 7 - 8 тысяч рублей отдаю в счет квартплаты.
Мне не привыкать к бедности. В 90-х годах у меня и пенсии не было для поддержания штанов, вообще тяжело приходилось. За съемку рекламы «МММ» по 200 - 250 долларов за съемочный день нам платили. А потом, когда «МММ» закрыли, я остался у разбитого корыта. Безденежье, жил впроголодь. Не было денег на метро поехать на кастинг. Занимал у друзей, соседей, потом отдавал.
После того как «МММ» рухнуло, столько негатива на меня полилось. Люди агрессивно со мной себя вели, считали, что я не просто так зазывал вкладчиков. Переживал. Часто и настроение было плохое, и депрессия. Был период, когда хотел руки на себя наложить, не видел света впереди. Без работы, без денег, были мысли покончить с собой. На мое счастье, мне попадались женщины, которые меня вытягивали. Тогда - Наташа Ремизова, журналистка (потом она умерла от воспаления легких). Она меня успокаивала, когда меня подставляли. Говорила: «Володя, не обращай внимания, это конкуренты Мавроди заказали».
- А как вас подставляли?
- К примеру, один фотокорреспондент меня пригласил на рыбалку. Там была прорубь, где купались нудисты: обнаженные мужчины и женщины. Мы рыбачили, потом пришли нудисты купаться. Фотограф говорит: «Володя, подай ей руку». Я протянул руку женщине, когда она выходила из воды. А он сфотографировал. И вышла газета с этой фотографией и подписью: типа, кто свяжется с Леней Голубковым, останется нагишом. Спровоцировал он это все, подставил меня. Я видел, как в метро люди ехали, рассматривали, смеялись…
Теперь бог мне Олю послал, она в меня вдохнула счастье. Так что не унываю. Живу духовной жизнью, творчеством. Веду здоровый образ жизни, не злоупотребляю, занимаюсь спортом. Мне важно, чтобы по моему сценарию сняли наконец-то фильм - это моя давняя мечта. А мечтать я не перестал.
В рекламе «МММ» Леня Голубков предлагал вкладчикам заоблачную прибыль.
Фото: СОЦСЕТИ
КСТАТИ
Штирлиц - Тихонов говорил: «Его весь мир знает!»
- Мало кого реклама так прославила, как меня, - рассуждает Пермяков. - Многие вообще полагали, что я и есть тот самый мужик из телевизора и Леня Голубков - мое взаправдашнее имя. В 1994-м я стал «Человеком года», обогнав в рейтинге Пугачеву, Киркорова и Ельцина! Люди всегда меня узнавали, но реагировали по-разному. Маргиналы при виде меня прикалывались: «Ну чего, Ленька, купил жене сапоги? Идем выпьем. Я корешам буду рассказывать, что пил с самим Леней Голубковым». Отвечал: «Вообще-то я не Леня, меня зовут Владимир». Удивлялись: «Почему не Леня?» «А почему Штирлица зовут Вячеслав Тихонов?» - «А, так ты актер…» Кстати, когда Вячеславу Тихонову, сыгравшему Штирлица, на одном вечере предложили: мол, идемте, познакомим вас с актером Володей Пермяковым, тот глянул на меня и сказал: «А чего с ним знакомить, его весь мир знает!»