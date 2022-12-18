«Одному знаку повезет, а другой будет расхлебывать проблемы с сердцем»: Гороскоп предсказал болезни и самочувствие знаков зодиака

До нового года Кролика осталось совсем немного времени. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОВЕН

21 марта - 20 апреля

У Овнов, как правило, довольно крепкое здоровье. Впрочем, они прикладывают для этого немало усилий. Одни следят за диетой, другие предпочитают занятия физкультурой и отказ от вредных привычек. Результат, как говорится, налицо. В следующем году Овну надо обратить особое внимание на состояние зубов. Проблемы могут быть неочевидными, так что лучше регулярно навещать стоматолога. Также нелишним будет пройти обследование у офтальмолога.

ТЕЛЕЦ

21 апреля - 20 мая

У Тельца не хватает надолго терпения заниматься спортом. А уж поход к врачу - это и вовсе запретная тема. С последним придется бороться, чтобы не запустить некоторые процессы. Необходимо пройти профосмотр и убедиться, что все в порядке.

По традиции слабое место Тельцов - горло. Тут никаких изменений, эта проблема все так же будет беспокоить представителей этого знака.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая - 21 июня

Близнецы относятся к знаку воздуха. Для них не редкость психологические проблемы, перевозбуждение. Близнецы могут из маленькой проблемы сделать слона. Именно психическое здоровье должно быть во главе угла: не следует отмахиваться от тревожных звоночков.

В остальном же Близнецам, скорее всего, повезет, и серьезные недуги обойдут стороной. Но про поддержку здоровья, профилактику все равно забывать не следует.

РАК

22 июня - 22 июля

Рак - личность с особым отношением к жизни. Представители этого знака не будут ныть и переживать по пустякам. Насморк и простуду они легко переносят на ногах. Собственно, тенденция не сильно изменится и в новом году. Ракам неплохо было бы изменить отношение к себе, стать более внимательными к своему здоровью. Первые месяцы года выдадутся напряженными, необходима будет психологическая разгрузка.

Кроме того, Ракам необходимо помнить о правильном питании и почаще заниматься физической активностью.

ЛЕВ

23 июля - 23 августа

На Львов в последнее время навалилось немало стрессов. Именно их последствия и могут сказаться сразу после каникул. Следует избегать мест массового скопления людей, чтобы не подхватить на ослабленный иммунитет инфекцию.

Еще одна зона риска Львов - это суставы. Следует быть аккуратными с физическими нагрузками, и не стоит забывать про поддерживающие средства, витамины.

ДЕВА

24 августа - 23 сентября

Девы инициативны и любят нагружать себя делами. Это и станет их главной проблемой в наступающем году. Занятий они себе наберут столько, что времени даже на сон хватать не будет. А это чревато абсолютно непредсказуемыми последствиями. Совет для Дев один: хочешь быть здоров, соблюдай режим дня и питания.

Если Дева примет вышесказанное к сведению, серьезных проблем, вполне вероятно, удастся избежать.

ВЕСЫ

24 сентября - 22 октября

Весы не из тех, кто забывает вовремя сделать флюорографию, пройти профосмотр и сдать анализы. У них все под контролем. Впрочем, сезонных заболеваний им все равно не удастся избежать. И вот тут главное - как следует поболеть: дома, под одеялом, рядом с заботливыми родственниками с лекарствами и градусником наперевес. Никакого самолечения. Ну и еще один совет: беречь нервы. Они тоже могут оказать негативное влияние на здоровье.

СКОРПИОН

23 октября - 22 ноября

Скорпион - натура упрямая. Он не учится на чужом опыте, предпочитая использовать исключительно свой, выстраданный. Тут стоит быть начеку близким, чтобы вовремя напомнить о том, что себя надо беречь.

Скорпионы, как правило, обладают излишней эмоциональностью, но при этом предпочитают держать все переживания в себе. Подобная «консервация» нередко может привести к болезням. Так что представителям этого знака следует присмотреться к различным техникам, помогающим справиться с самоедством. Ну и еще следует одеваться по погоде.

СТРЕЛЕЦ

23 ноября - 22 декабря

Зачастую Стрельцы могут похвастаться крепким здоровьем. Но человек, как известно, враг сам себе. И в большинстве случаев проблемы возникают из-за того, что Стрелец начинает позволять себе лишнее - много еды, много алкоголя, много расслабленного отдыха. Как результат - проблемы с весом, сердечно-сосудистой и эндокринной системой.

В грядущем году им стоит опасаться ангины, простудных заболеваний и следить за состоянием спины.

КОЗЕРОГ

23 декабря - 20 января

А вот Козероги зачастую не могут похвастаться богатырским здоровьем. Впрочем, это, напротив, большинство из них приучает к дисциплине и толкает на тропу ЗОЖ.

В будущем году вероятны проблемы из-за переохлаждения и нехватки витаминов. Эти два фактора следует держать под тщательным контролем.

Кроме того, во второй половине года неплохо было бы побаловать себя санаторно-курортным лечением или курсом массажа.

ВОДОЛЕЙ

21 января - 19 февраля

У Водолеев есть одна яркая особенность. Заболевают они внезапно, хотя предпосылки к этому копятся долгое время. Водолеи не из тех, кто одевается по погоде, регулярно посещает врачей и соблюдает все правила здоровья. Нередко представители этого знака злоупотребляют алкоголем. Добавим к этому низкую стрессоустойчивость - причины проблем понятны.

В 2023 году стоит внимательно относиться к сердечно-сосудистой системе и исключить факторы, влияющие на появление мигрени (нарушение режима, алкоголь, твердые сыры).

РЫБЫ

20 февраля - 20 марта

Рыбы - настоящие бойцы. Они редко жалуются на что-либо, предпочитая терпеть и бессловесно сносить все трудности. А они нередки - головные боли, давление и прочие неприятности. Бороться с этим помогает здоровый образ жизни - правильное питание, продолжительные прогулки на свежем воздухе. Увы, большая часть Рыб от таких рекомендаций впадает в ступор.

В ближайшие месяцы Рыбам стоит тщательно следить за весом, чтобы избежать эндокринных проблем, и за состоянием кожи.