США ищет климатическое оружие против России: Вулканическая зима может обернуться кошмаром для планеты

Самолет-разведчик НАСА WB-57 поможет понять, способны ли люди управлять климатом. Фото: JSC/NASA

Новость прозвучала тревожно: Белый дом и конгресс США приняли пятилетний план по «климатическим интервенциям», который предусматривает создание технологий управления климатом. Одна из целей - бороться с «возникающим доминированием России в сельском хозяйстве».

Логика, казалось бы, понятна. Из-за жары и засухи площадь пахотных земель в США ежегодно сокращается. Урожайность падает. Глобальное потепление как-никак... У России ситуация вроде бы более выгодная. Когда потеплеет, пригодной для сельского хозяйства станет значительная часть Сибири. Мало того, если арктические льды начнут активно таять,

Северный морской путь станет самым коротким маршрутом для грузов из Китая и всей Юго-Восточной Азии в Европу. «И Россия на этом хорошо заработает!» - осенило ло американских стратегов.

«КП» решила разобраться, что реально можно сделать для изменения климата и не приведут ли попытки поменять «погоду в доме» к созданию климатического оружия.

СПРАВКА «КП»

Что такое геоинжиниринг

Геоинжиниринг - это искусственное воздействие на окружающую среду для борьбы с глобальным потеплением. До сих пор его адептов считали климатическими маргиналами. Но, похоже, отношение к подобным проектам меняется.

У геонжиниринга два главных направления:

1. Помешать Солнцу нагревать Землю - и благодаря этому затормозить глобальное потепление. Как? Не пускать к нам солнечные лучи или отражать их обратно в космос. Солнце меньше греет - на Земле не теплеет. Логично же! Именно к этим методам (солнечному геоинжинирингу, или модификации солнечной радиации) приковано сейчас внимание.

2. Избавиться от углекислого газа, а вместе с ним и от парникового эффекта, главного виновника глобального потепления. Ученые придумывают, как вытащить CO2 из атмосферы и «похоронить» под землей или на дне морском. Не будет СО2 - не будет парникового эффекта.

ИЩУТ УЧЕНЫЕ, ИЩУТ ПОЛИТИКИ

…Американский самолёт-разведчик WB-57 вот-вот поднимется в воздух из космического центра NASA в Хьюстоне. И возьмёт курс на Арктику. Крылатая машина почтенного возраста (такие летали с военными миссиями ещё в 1960-х) от носа до хвоста начинена суперсовременным научным оборудованием. Это самолёт-лаборатория. И разведка у него - научная.

Цель исследовательского проекта, запущенного NASA, Национальной администрацией атмосферы и океана США (NOAA) и Гарвардским университетом в марте 2023 года - понять, могут ли люди по собственному желанию и своими руками менять климат на всей планете.

К солнечному геоинжинирингу (см. «Справка «КП») сейчас огромный интерес. И в самых высоких сферах международной политики, и в престижнейших университетах мира, и у богатейших людей планеты.

Белый дом недавно одобрил пятилетний план исследований на эту тему. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (UNEP) выпустили подробный отчёт о солнечном геоинжиниринге.

Десятки ученых из лучших университетов мира опубликовали открытое письмо: призывают срочно изучать способы активного воздействия на климат, мол, потом будет поздно.

Проекты «ремонта» климата финансируют Билл Гейтс, владелец Amazon Джеф Безос и миллиардер Дастин Московиц. А в Китае государственная программа по изучению активных воздействий на климат существует уже лет десять.

Совпадение? Вряд ли. Все хотят понять: способны ли мы повернуть глобальное потепление вспять, как когда-то пытались сделать с сибирскими реками?

Возможно, у столь синхронного и активного внимания к противоречивой теме есть и другие причины, но оставим их конспирологам.

- Мы должны оценить выгоды и риски искусственного воздействия на климат, - уверен Карен Розенлоф, старший научный сотрудник NOAA.

5 СПОСОБОВ БЫСТРО ОХЛАДИТЬ КЛИМАТ

Искусственный вулкан

Самый обсуждаемый способ. Ученые подсмотрели его у вулканов. После мощных извержений на Земле становится прохладнее: пепел работает как барьер для солнечных лучей, они отражаются и не проникают в атмосферу. Это хорошо известный эффект вулканический зимы. В 1991 году, например, вулкан Пинатубо на Филиппинах изверг 15 миллионов тонн диоксида серы. И на Земле похолодало, пусть и всего на десятые доли градуса. А вообще случались и более суровые вулканические зимы. Аномальные холода после извержения вулкана Тамбора в 1815 году вошли в историю как «год без лета».

А если сделать то же самое, только без вулкана: распылить в стратосфере мельчайшие частицы, аэрозоль? Мысль эту обсуждают ещё с 1970-х, первым ее предложил советский климатолог, академик РАН Михаил Будыко. Сейчас к ней присматриваются и в Гарварде, и в NASA, и в ООН. Оксид серы предлагают распылять с самолетов в стратосферу, на высоту 16 - 25 км - это называется «стратосферные аэрозольные инъекции». Частицы диаметром меньше микрона будут держаться наверху от 6 месяцев до двух лет и не пускать к земле излишки солнечного тепла.

Лунная пыль

А ещё можно поставить на Луне пушки и пулять из них лунной пылью в Землю! Пыль станет эдакой вуалью между Солнцем и нашей планетой. И это не сценарий голливудского блокбастера, а идея физиков из Университета Юты в США, опубликованная в 2023 году в серьёзном научном журнале. Со всеми выкладками: нам понадобится 54 миллиона тонн лунной пыли в год, Солнце для нас станет на 2% тусклее. Меньше светит - меньше греет. Впрочем, сначала до Луны ещё надо долететь, построить там базы, завезти пушки…

Зеркала на орбите

Смысл тот же: не давать солнечным лучам нагревать Землю. Только барьером станет не лунная пыль, а гигантские зеркала на орбите, отражающие солнечные лучи. Либо линзы, не пропускающие часть излучения, вроде огромных солнцезащитных очков. Красиво, но фантастически дорого и сложно.

Фольга в пустыне

По той же схеме, зато проще и ближе: есть идея закрыть пустыни алюминиевыми панелями - чтобы отражали солнечные лучи обратно в космос.

Засолка облаков

Корабли-беспилотники засасывают морскую воду и распыляют капли высоко-высоко в небо. Морской спрей превращается в облака, они больше обычных и лучше отражают солнечные лучи благодаря мельчайшим частицам соли - тем самым препятствуют прогреву атмосферы. Создавать соленые облака планируют в Арктике, от которой зависит климат всего мира. Сторонники этого проекта - миллиардер Джордж Сорос и бывший советник по науке британского правительства сэр Дэвид Кинг.

БУДУТ ЛИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Пока все эти проекты существуют лишь в лабораториях и компьютерных моделях. Экспериментов никто не проводил. Хотя попытки были. Учёные из Гарварда на деньги Билла Гейтса хотели распылить аэрозоль над северной Швецией. Карбонат кальция, обычный безобидный мел. Но тамошние экологи и Саамский парламент возмутились и дали от ворот поворот. Два научных стартапа в Великобритании и Мексике запускали в стратосферу зонды с небольшими дозами диоксида серы. Однако кроме критики коллег ничего не добились.

Собственно, и самолёт-лаборатория NASA ничего такого делать не будет: просто изучать, как себя ведут уже имеющихся в природе аэрозоли. Во всяком случае, так говорят. В 2023 году он начнёт «шпионить» за стратосферой над Аляской и Арктикой. В 2024-м - над тропиками.

ЛЕКАРСТВО ХУЖЕ БОЛЕЗНИ

А дальше? Решатся ли люди закрыть от себя солнце, устроить рукотворную вулканическую зиму (другие проекты все же намного дальше от практической реализации)? С одной стороны - это единственный способ охладить планету быстро, за нескольких лет (к такому выводу пришли авторы доклада Программы ООН по окружающей среде). С другой - в условиях искусственной вулканической зимы придётся жить десятилетиями, все время подбрасывая аэрозоли в стратосферу. Иначе климат столь же быстро вернётся в исходную точку. Цена вопроса - десятки миллиардов долларов год.

Среди климатологов намного больше скептиков, чем сторонников активного вмешательства в дела небесной канцелярии.

- Это сложный, противоречивый и неизученный метод, - признаёт исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

Ну и вообще - страшно! Аэрозоли могут повредить озоновый слой - привет, новые озоновые дыры. Оксид серы выльется на Землю токсичными дождями. Дефицит солнечного света приведёт к снижению урожаев. Нам что, нужен голод взамен глобального потепления?

И не «раскачаем» ли мы климат еще больше, вмешавшись в эту сложнейшую систему?

- Возможен обратный эффект: на какой-то момент мы сдержим потепление, но вскоре аэрозоли сами начнут нагреваться и станут дополнительными источниками тепла. Нет никаких гарантий, что искусственная вулканическая зима приведёт к понижению температуры. Это скорее авантюрные и конъюнктурные предложения, - поделилась своим мнением главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

КСТАТИ

А может, у нас мания величия?

Собственно, и к самому глобальному потеплению ещё масса вопросов. Идея геоинжиниринга исходит из того, что виноваты люди: сами сломали - сами починим. Но на Земле уже не раз, ледниковые периоды сменялись тёплыми эпохами. Не много ли мы на себя берём? Зачем влезать в процессы, которых мы до конца не понимаем?

О более мощных силах, влияющих на климат планеты, напомнил Анатолий Николаев, доктор биологических наук, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова:

- Мы никак не можем остановить изменение климата. Есть большие циклы, обусловленные положением Земли по отношению к солнцу. Чтобы мы ни делали, будут периоды похолодания и потепления. Я сам дендрохронолог, и дендрохронологические данные в Якутии, например, показывают, что первое тысячелетие нашей эры было намного теплее, чем второе. Да, в последние десятилетия добавляется антропогенное влияние, и климат меняется резко. Мы должны реагировать на это. Остановить не сможем. Даже если все холодильники включим, мы похолодание не вызовем.

ВОПРОС РЕБРОМ

Реально ли «наказать» отдельно взятую страну?

Могут ли эти проекты стать не спасением для человечества, а климатическим оружием одних стран против других? Нет, уверяют климатологии. Дело, во-первых, в масштабах геоинжениринговых методов - они глобальные, работают для всей планеты. Ими охладить одну страну или нагреть другую. Только всех. Или никого.

Во-вторых, в свойствах атмосферы - она подвижна и границ в ней нет. Дым от лесных пожаров в Австралии в 2020 году трижды обогнул Землю! То же самое будет и с частицами оксида серы (или что бы там ещё ни распыляли). Вулканическая зима 1815 года показательна: вулкан Тамбора извергался в Индонезия, а холода, неурожаи и голод ещё терзали все Северное полушарие. В-третьих, рассчитать последствия подобных воздействий не может не один суперкомпьютер - и в этом одно из главных сомнений по части геонинжиниринга. В общем, если это и оружие, то разве что в стиле «назло маме отморожу уши».

Можно ли всерьез утверждать, что глобальное потепление выгодно только России и пагубно для остального мира?

Основной урожай зерновых мы собираем в трех южных регионах - Ставропольском, Краснодарском краях и Ростовской области. В случае глобального потепления эти районы перестанут быть пригодными для сельского хозяйства. Смогут ли фермеры взамен создать житницы в районе полярного круга? Большой вопрос.

В истории нашей страны уже был опыт освоения целинных земель в Казахстане. В проект вложили огромные деньги, но после первых рекордных урожаев оказалось, что экосистема степи разрушена, а земли истощились. В итоге целина так и не решила продовольственную проблему.

Просто взять и перенести южные технологии на Север невозможно, даже еслитам станет теплее. Дело даже не в миллиардных вложениях в инфраструктуру, которую надо строить с нуля. Там совершенно другая экосистема. Например, растения надо будет адаптировать к режиму длинного светового дня на Севере, потому что многие сельскохозяйственные культуры не смогут давать большой урожай в таких условиях. И это только одна из многих проблем.