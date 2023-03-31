Маэстро срисовали с пяти Героев Советского Союза: Реальные истории летчиков из «В бой идут одни «старики»

Леонид Быков в роли Маэстро. Фото: Кадр из фильма

Это сейчас фильм считается классикой. А в начале 1970-х начальство киевской Киностудии имени Довженко сценарий забраковало. Мол, какая-то негероическая у вас, товарищ Быков, история получилась. Летчики играют на балалайках, песенки поют, шутят... А воюют-то они когда?

Леонид Быков на тот момент был уже известен стране по ролям в комедиях «Максим Перепелица» и «Зайчик». А тут первый его (хоть и в соавторстве) сценарий. Серьезный. И снимать фильм он хотел непременно сам... Тогда начинающий режиссер пошел на хитрость. Во время гастролей по воинским частям в разных уголках Союза начал читать отрывки из сценария кадровым военным, бывшим фронтовикам. Их отзывы убеждали: фильм нужен! Судьбу сценария решило письмо начштаба одной из частей, отправленное на киностудию: мол, это честный рассказ о людях, которые добыли победу в войне.

И в феврале 1973-го началась подготовка к съемкам.

Как появилась идея

В основу фильма легла история 2-й эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка. Летом 1943-го она воевала над Донбассом - в родных для самого Леонида Быкова местах. Актер родился недалеко от Славянска, детство прошло в Краматорске. Командовал эскадрильей 22-летний гвардии капитан Иван Лавейкин. Как раз в боях за Донбасс он и получил Звезду Героя Советского Союза. Лавейкина называют одним из прототипов капитана Алексея Титаренко по прозвищу Маэстро, которого сыграл Быков.

Иван Лавейкин. Один из прототипов главного героя. Фото: Wikimedia Commons

- Именно «одним из»! - уточняет сын Ивана Лавейкина Александр Лавейкин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза. - В 1970 году в 5-й гвардейский истребительный авиаполк, стоявший тогда в Венгрии, привезли из Союза группу артистов. Был среди них и Леонид Быков. С киношниками тесно общался Виталий Попков.

Виталий Попков. Один из прототипов главного героя. Фото: Wikimedia Commons

В 1943-м будущий дважды Герой Советского Союза сержант Попков служил в эскадрилье Лавейкина, был его ведомым (так называют летчика, который во время боевых вылетов страхует ведущего - командира).

Александр Покрышкин. Один из прототипов главного героя. Фото: Wikimedia Commons

- Виталий Иванович во время той встречи вспоминал боевые годы, рассказывал, как воевали, как летали, смешные случаи. Тогда у Быкова и возникла идея сделать фильм про военных летчиков. Но капитан Титаренко - собирательный образ. Это и Виталий Попков, и мой отец. Александр Покрышкин тоже считал, что герой фильма многое взял от него.

Покрышкин - легендарный летчик-ас, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, в 1943-м также воевал в Донбассе и в Крыму.

Василий Меркушев. Один из прототипов главного героя. Фото: Wikimedia Commons

Есть в образе Маэстро и черты Героя Советского Союза Василия Меркушева, который во время войны командовал авиаполком. История, как Маэстро улетает на разведку на немецком самолете, его сбивают, а с подоспевшими советскими пехотинцами приходится драться (они уверены, что берут в плен немца), - как раз из реальной биографии Меркушева... А вот фамилия Титаренко взята в чуть измененном виде у Дмитрия Титоренко, еще одного Героя Советского Союза, который был ведомым у аса Ивана Кожедуба, сбившего 64 самолета врага.

Дмитрий Титоренко. Один из прототипов главного героя. Фото: Wikimedia Commons

Пели в боевом эфире

- В отличие от кино ансамбля в эскадрилье на самом деле не было, - говорит Александр Лавейкин. - Отец рассказывал: на музыкальных инструментах у них никто не играл. Зато был патефон, подаренный Леонидом Утесовым. А в конце 1943 года ансамбль Утесова подарил полку два истребителя Ла-5Ф. (Во время Великой Отечественной многие артисты жертвовали свои сбережения на технику для фронта. - Авт.) На одном из них была надпись «Веселые ребята» - в честь знаменитого фильма.

А вот Виталий Попков в интервью «КП» незадолго до смерти (он скончался в 2010-м в возрасте 87 лет) рассказывал, что именно он руководил самодеятельным оркестром в эскадрилье, где был командиром. Возможно, речь шла уже не о 2-й эскадрилье Лавейкина, ведь в том же 1943-м Попков пошел на повышение.

Попков в интервью «КП» вспоминал, что его называли Маэстро, как и героя Быкова в фильме:

- Однажды моя эскадрилья в небе над Днепропетровском сбила 10 самолетов, и три из них - я. И мой заместитель Серега Глинкин прямо в воздухе обратился ко мне по рации: «Командир, можно мы запоем?» Я сказал: «Давай!» И вот в боевом эфире наш небесный хор запел: «Ой, Днипро, Днипро, ты широк-могуч...» И вдруг земля таким милым женским голосом говорит: «Большое спасибо, маэстро!» Я спрашиваю: «Это за что? За концерт или за бой?» И тот же голос отвечает: «И за то, и за другое...»

Реальная история Ромео

Длинные волосы Рустам Сагдуллаев прятал под пилоткой или шлемофоном. Фото: Кадр из фильма

Одна из самых трогательных сюжетных линий фильма - любовь новобранца Ромео и скромной красавицы из соседнего женского авиаполка. «КП» дозвонилась в Ташкент Рустаму Сагдуллаеву, который сыграл Ромео.

- Леониду Быкову меня посоветовал Родион Нахапетов: мы с ним играли в фильме «Влюбленные», который снимался у нас на «Узбекфильме», - вспоминает артист. - Быков сказал ему, что собирается снимать фильм про военных летчиков и ему очень нужен узбек. Прототипом был парень из Узбекистана, о котором Леонид Федорович слышал от Попкова, - старший сержант, который был влюблен в девушку-летчицу.

Известна только фамилия того бойца - Марисаев. И больше никаких данных. Правда, в реальной жизни его возлюбленная не была летчицей. Девушка служила в одной из вспомогательных служб и погибла во время бомбежки.

- Я не мог привыкнуть к тому, что Леонид Федорович меня называет на вы, хотя я в два раза моложе. Я же с Востока, где старших почитают. Кое-как уговорил его называть меня на ты, - улыбается Рустам Сагдуллаев.

Тогда молодому актеру было 23 года.

Спокойный Быков

«Аэродром» снимали на лугу под Черниговом летом 1973-го. В сентябре перебрались в Киев, в павильоны студии Довженко. Там построили столовую, палатку, хаты, в которых жили летчики.

Кстати, усы и шлемофон, в котором Ромео часто щеголяет на экране, - результат того, что артисту пришлось сниматься одновременно в двух фильмах.

- Усы я отпустил для ташкентского фильма. И для той роли у меня была современная модная прическа. Поэтому, когда я прилетал под Чернигов, длинные волосы мне прятали то под шлемофоном, то под пилоткой. Съемки в Ташкенте закончились раньше. Усы я сбрил - мне их потом для «Стариков» даже несколько раз клеили, прическу привел в порядок.

- Рустам Абдуллаевич, во время съемок предполагали, что этот фильм будет любить несколько поколений зрителей?

- Мне кажется, что при Союзе эта лента культовой все-таки не была. Да, нас приглашали в воинские части, летчикам фильм очень нравился. Но популярность фильм начал набирать уже позже. И в этом феномен режиссера Леонида Быкова.

- Считается, что самый эффективный режиссер - деспот... Каким был Леонид Федорович?

- На площадке он ни разу ни на кого даже голоса не повысил! Хотите увидеть настоящего Леонида Быкова? Посмотрите «В бой идут одни «старики». Именно таким он и был. Спокойным, рассудительным, человечным, душевным.

КОНКРЕТНО

А остальные?

Новобранца Кузнечика сыграл Сергей Иванов. Фото: Кадр из фильма

- Кузнечик, лейтенант Александров. Новобранец, которого к боевым вылетам пока не подпускают. Но во время налета немцев он самовольно прыгает в командирский истребитель и сбивает свой первый самолет. Такая же история была у лейтенанта Бориса Киселева.

- Смуглянка, младший лейтенант Щедронов. У этого молодого летчика совсем небольшая роль, но именно он дарит фильму основную музыкальную тему - песню про смуглянку-молдаванку. Считается, что прототипом этого героя стал друг детства Леонида Быкова Виктор Щевронок. Когда-то они вместе хотели учиться на военных летчиков, но обоих не взяли. На фронт Виктор Щевронок попал 18-летним в последний год войны, служил в кавалерии. Погиб в апреле 1945-го.

Летчица Надежда Попова (вверху) и ее киногероиня Зоя Молчанова (роль исполнила Ольга Матешко).

- Капитан Зоя Молчанова, старшая подруга возлюбленной Ромео. Ставшая прообразом этой героини Надежда Попова была замкомандира эскадрильи в знаменитом женском полку ночных бомбардировщиков, который немцы называли «Ночные ведьмы». Но в отличие от Зои в кино Попова прошла всю войну и счастливо вышла замуж. Ее супруг, Герой Советского Союза Семен Харламов, был военным консультантом фильма «В бой идут одни «старики».

- Лейтенант Вано Кобахидзе. Введен в сюжет в память о первом командире Ивана Кожедуба Вано Габунии. В 1943 году он погиб в небе над Белгородской областью, взяв немецкий самолет на таран.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Сражение по переписке

- Быков перенес в сценарий множество реальных эпизодов, о которых ему рассказывали летчики, - говорит Александр Лавейкин. - Например, эпизод с письмом для немцев.

Самолеты эскадрильи Ивана Лавейкина базировались на аэродроме в Старобельске Луганской области, немецкие - в окрестностях Краматорска. Наши истребители защищали от бомбежек железную дорогу, по которой к фронту подвозили пополнение, снаряды, провизию.

- Отец рассказывал, что немцы во время бомбежки аэродрома в Старобельске скинули банку гороха, к которой было примотано письмо. Там говорилось: «Мы на вас сбросим такое количество бомб, сколько горошин в этой банке». Наши тут же сочинили ответ в стиле запорожских казаков, пишущих письмо турецкому султану. Это письмо было «доставлено» во время атаки аэродрома в Краматорске. Они еще по разу так друг другу послания пересылали... В конце концов информация о переписке дошла до командования с обеих сторон. «Игру» летчикам приказали прекратить.

КСТАТИ

Откуда ноты на фюзеляже?

Такой же рисунок был на штурмовике Ил-2, на котором летал Герой Советского Союза Василий Емельяненко. Фото: Кадр из фильма

На самолете Маэстро в фильме красуется нотный стан с нотами. Это вовсе не фантазия сценаристов. Такой же рисунок был на штурмовике Ил-2, на котором летал Герой Советского Союза Василий Емельяненко. В свое время он учился на композиторском факультете Московской консерватории, но так и не окончил ее: еще до войны поступил в школу пилотов.

Кстати, ноты на фюзеляже - просто трезвучие в тональности соль мажор.