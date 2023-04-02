Художник написал на одной картине двух своих будущих жен: Тайна одного из самых трогательных русских шедевров

Игорь Грабарь. Автопортрет 1934 года. Фото: АГН "Москва"

Его картины сопровождают нас с детства. Те, кому за 40, помнят «Февральскую лазурь» в учебнике чтения для первого класса. Может быть, потому и считают его художником простым. Ибо сложных не будут предлагать младшеклассникам.

Однако стоит лишь слегка углубиться в биографию Грабаря, как поражаешься, каким он был разносторонним, сильным и интересным. Исследователи называют его человеком уровня Леонардо да Винчи... Хотя все это меркнет перед его необычной личной жизнью. На картине «Васильки» изображены сестры Мещерины и... две жены художника. Об этой и других неизвестных страницах биографии Игоря Эммануиловича мы и поговорим в честь его очередного, 152-го дня рождения, который отмечался 25 марта...

Писатель

Грабарь - это диалектное название землекопа. И, оправдывая фамилию, Игорь Эммануилович вкалывал всю жизнь как чернорабочий. Причем оказывался успешен во всем, за что бы ни брался. Он признавался, что с самого раннего времени жизнь его потекла по трем направлениям: литературному, научному, живописному. И в принципе, если бы он избрал только одно из них, остался бы в истории.

Писал он много и очень красиво. Уже в одном маленьком отрывке про создание «Февральской лазури» виден его литературный дар: «В природе творилось нечто необычайное, казалось, что она праздновала какой-то небывалый праздник - праздник лазоревого неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу...»

Грабарь - автор 13-томной «Истории русского искусства», двухтомника о Репине (Сталинская премия первой степени), бесчисленного количества очерков, статей, брошюр...

Хрестоматийная «Февральская лазурь». 1904 год. С нее началась триумфальная серия картин русской природы. Фото: Wikimedia Commons

Менеджер

Игорь Эммануилович оказался и талантливым менеджером. В 1913 году он становится попечителем Третьяковской галереи. В то время она переживала не лучший свой период. «Надо быть ослом, чтобы не видеть, что это не музей, а сарай!» - писал художник коллеге Александру Бенуа. За несколько лет Грабарь разрабатывает новую систему экспозиции - на основе хронологического принципа (теперь можно отследить всю историю отечественного искусства - в Третьяковке этот принцип сохранен до сих пор), делает полную инвентаризацию экспонатов (вплоть до установления имен и фамилий лиц, изображенных на картинах), стимулирует приобретение новых экспонатов (от классиков до авангардистов).

Он проводит экспедиции (в том числе на Север) по спасению икон и шедевров. Участвует в восстановлении «Троицы» Андрея Рублева, что в итоге вылилось в основание Центральных реставрационных мастерских, успешно работающих до сих пор.

Во время войны готовит трофейные команды и принимает экспонаты, добытые ими на освобожденных территориях.

Александр Бенуа заметил как-то, что в России только два человека способны управлять искусством: Дягилев и Грабарь. Но в отличие от первого второму одинаково доверяют и нарком просвещения Луначарский, и патриарх Тихон.

Художник

В отличие от многих других менеджеров советского периода Грабарь не держался за доходные места. В самом начале Большого террора он добровольно покидает все руководящие посты. Как человек умный и обладающий колоссальной интуицией, он делает это без всякого сожаления, чем спасает себе жизнь, и возвращается к живописи. А в ней он действительно силен.

Грабарь экспериментирует с цветом, светом, необычными точками. Находит он себя в пейзаже, хотя друзья отговаривали как могли. Мол, после Левитана создавать пейзажи бесполезно - он переписал уже все что можно и так, что никому уже не повторить.

Но Грабарь никого не слушает и изобретает свой стиль - пишет русские зимние пейзажи в формате французского импрессионизма. Получается нечто невероятное: даже в белом цвете художник открывает широчайшее богатство спектра.

А в портретном творчестве он завоевывает неожиданную популярность благодаря картине «Светлана». Народ был уверен, что это портрет дочери Сталина, хотя на самом деле позировала племянница академика Николая Зелинского. Но этот миф силен до сих пор.

Муж

Мифология вокруг имени Грабаря была сильна. И один из таких мифов - обвинение в двоеженстве, причем на родных сестрах. Они изображены на картине «Васильки. Групповой портрет». Что же было на самом деле?

«Васильки. Групповой портрет». 1914 год. На картине оказались две будущие жены художника: первая - рыжая Валентина и вторая - брюнетка Мария. Фото: Wikimedia Commons

Действительно, на «Васильках» изображены родные сестры Мещерины - Валентина и Мария (кстати, в том же имении, где была написана «Февральская лазурь»). На рыженькой Вале Игорь женился, родил двух детей, обрел семейное счастье. До тех пор пока из-за редкого гормонального заболевания жена не начала терять рассудок. Долгое лечение оказалось бесполезным. И однажды Валентина просто ушла из дома, пропав на многие годы (по одной из версий, приняла монашество). Заботу о детях, доме и художнике взяла на себя младшая сестра Мария. Постепенно Грабарь сблизился с ней и, поскольку поиски первой жены не увенчались успехом, предложил ей руку и сердце. И снова нашел счастье...

Так на одной картине и вправду оказались обе жены Игоря Эммануиловича. Они действительно сестры, но в 1914 году никто не мог даже и представить, как причудливо сложится судьба художника и его моделей...

Труженик

Остается один вопрос: как же Грабарь все успевал - и писать, и рисовать, и руководить, и путешествовать, и жить? Секрет прост: на протяжении всей жизни вставал в 6 утра (по молодости - вообще в 5), а ложился не позже 22.00. Таким образом, работал он по 16 часов в сутки, не забывая отводить на сон, а значит, восстановление сил, классические 8 часов. Но в 16 часов бодрствования времени даром не терял: «Не любил заседать, никогда и нигде не бывал по вечерам и по гостям, ибо берег свое время для дела». Потому и был успешен во всем, за что бы ни брался. Единственное время, которое не было посвящено работе, он отдавал семье...