Что происходит с сорвавшей концерт певицей МакSим: "Что-то выжигает организм"

Певица сорвала концерт в «Роза Холле» в Сочи. Фото: Edgar BRESHCHANOV/Global Look Press

Полтора года назад вся страна переживала за судьбу певицы МакSим (Марины Абросимовой). Артистка заболела ковидом, почти месяц пролежала в медицинской коме, но потом случилось чудо: певица пришла в себя и выписалась из клиники. Правда, коронавирус не прошел для МакSим без последствий. Ткань одного из легких оказалась повреждена. Большая часть органа была «выключена», и артистке советовали сделать пересадку легкого, ведь восстановить разрушенные болезнью ткани почти невозможно.

- Марина была в ужасе и даже, говорят, составила завещание. Но случилось еще одно чудо: работу легких удалось восстановить, - рассказал «КП» приятель певицы.

После ковида МакSим вернулась к работе, записала новые песни и начала потихоньку гастролировать. В каждом городе артистку ждали аншлаги. По словам промоутеров, за один концерт она получает не менее 3 млн рублей.

«Что-то шептала, шаталась»

И вдруг на прошлой неделе певица сорвала концерт в «Роза Холле» в Сочи.

- Она вышла на сцену, словно пьяная. Что-то шептала себе под нос, шаталась, - рассказал «КП» промоутер Евгений Морозов, друзья которого были на том концерте зрителями. - После ковида она похудела до 40 кило, а тут на сцене оказалась грузная дама. То ли беременная, то ли просто располнела... Люди стали уходить из зала. Мои друзья попытались сдать билеты, деньги им поначалу не вернули. Тогда они вместе с другими возмущенными зрителями вызвали полицию и скорую. Врачей пригласили, чтобы те провели освидетельствование артистки. В том случае, если певица действительно была пьяна, люди могли бы аргументировать возврат билетов... Концерт остановили: он длился всего полчаса. К счастью, зрители добились своего, и им стали возвращать деньги за билеты.

На следующее утро в соцсетях МакSим извинилась в своем блоге:

«Искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела (...) Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, и вы это знаете. Но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену».

Артистка заметно изменилась - растеряла былую стройность и прячет фигуру под просторной одеждой. Фото: СОЦСЕТИ

«На голодный желудок выпила вискаря»

Однако, по словам промоутера Сергея Лаврова, у МакSим и раньше были подобные ЧП.

- Еще до ее болезни мы делали концерт в Рязани. Уже музыканты приехали, через час концерт, а артистки все нет, - вспоминает Лавров. - Через полчаса звонок от директора МакSим: «Извините, у нас отмена, певица заболела. Но мы можем прислать вместо нее другую артистку!» И называет какое-то неведомое мне имя. Нет, говорю, люди купили билеты на МакSим, поэтому возвращайте гонорар, концерт перенесем. Или вспомните другие сорванные концерты МакSим, где она так же не пела, а что-то мычала себе под нос. Все это было похоже на алкогольное опьянение. Думаю, и на этот раз она на голодный желудок выпила вискаря. Давление скакнуло, и ее повело...

Кстати, Дима Билан в свое время честно покаялся за сорванный концерт. Дескать, да, выпил, был срыв, простите. Но это Билан. У МакSим же карьера идет волнами. Сейчас для нее признание в очередных проблемах с алкоголем - крах карьеры. До болезни на нее почти никто не ходил, гонорар был 200 - 300 тысяч рублей за выступление. А после ковида цена выросла почти в 10 раз. Народ у нас сострадательный. А еще название шоу такое щемящее - «Я буду жить!» Пошли аншлаги... Ясно, что, если сейчас она признается в зависимости, акции МакSим с треском упадут.

Срывы из-за неудач в любви?

Еще до коронавируса ходили слухи, что МакSим начала выпивать из-за проблем в личной жизни. Певица тяжело переживала развод со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, отцом ее старшей дочери Александры. Потом была встреча с другом Григория Лепса бизнесменом Антоном Петровым, от которого МакSим родила дочь Марию. Но до загса они так и не дошли. Петров изменил беременной артистке с гимнасткой Елизаветой Брыксиной, которая впоследствии стала его официальной женой и родила в браке двух дочерей.

У МакSим же снова начались проблемы с зеленым змием. Певицу лечили в специализированных клиниках, на какой-то срок это помогало.

- Да, я пила. Пила много алкоголя, мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. Никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало, - делилась в интервью артистка.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Многие беды от недосыпа

- Сложно сказать, что происходит с певицей на видео с сорванного концерта. Ясно одно: что-то привело к абсолютному выжиганию ресурсов организма, - считает врач высшей категории, невролог Сергей Длин. - У артистов к проблемам нередко приводит нарушение сна. Виноваты насыщенный график и недосып. Тем более если организм ослаблен после ковида.