Мэры на Украине взбунтовались

Жена Зеленского прилетела в Париж. У нее там важное дело – она будет наряжать елочку в Елисейском дворце Фото: REUTERS

Что-то разладилось в самостийной и незалежной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел вместе с женой Зеленского в Париж. У нее там важное дело – она будет наряжать елочку в Елисейском дворце. Заодно и Шмыгаля прихватила, который с места в карьер ошарашил собравшихся послушать последние украинские новости. И Шмыгаль не подкачал, говорит, экономика Украины может сократиться на 50% в этом году, если Россия продолжит удары по энергетической инфраструктуре. А "пункты несокрушимости" как-то не вытягивают … мэры на местах. Хотя Киев и отдал им такой приказ. Денег не дал, но приказ-то есть.

Деньги, кстати, стали причиной очередной грызни между Киевом, как всеукраинской властью, и мэрами крупнейших городов. Причем, деньги не нынешние (что там ругаться, если их нет), а будущие, которые придут на "восстановление Украины". Буквально во вторник Верховная рада Украины приняла законопроект о порядке восстановления Незалежной, конечно, после победы над Россией, и о том, через кого будут проходить эти эфемерные, но от того не менее эпические сотни миллиардов евро и долларов.

И мэры увидели тут такую же коррупционную цепочку, как и при реализации проекта команды Зеленского "Большая стройка". Просто с коррупцией они бы могли и смириться, но только не с той, из которой они оказались исключены в качестве одного из звеньев.

- Закон, в основе которого, заложена огромная и циничная ложь, вонючие бабки застройщиков и желание наплевать на местное самоуправление, - заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

- Нам предлагают управлять городом, но связывают руки, - поддержал коллегу мэр Львова Андренй Садовой. - Эта реформа требует широкого обсуждения

- Фактически это – законопроект, который полностью нивелирует контроль городов за строительством. И создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок. А зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления! – возмутился мэр столицы Виталий "златоуст" Кличко. - Таким образом, самовольное строительство становится полностью легализованным, нарушая права как владельцев земельных участков, так и жителей общин

Вполне возможно, что всех их, бросившихся кто в лес, кто по дрова, в том числе, и распоясавшегося главу МИД Кулебу мог бы призвать к порядку президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский, но Вольдемар был занят – он рассказывал американскому ведущему шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" Д\виду Леттерману о том, как долго будет править Украиной и чем займется после "победы над москалями".

- До нашей победы я точно буду президентом. А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов, - заявил Зеленский. – Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу.

Фактически он пообещал остаться последним президентом Украины, если оценивать с реалистичных перспектив вероятность победы Украины. Но что-то в этом спиче было знакомое, что-то, уже звучавшее ранее… Ба, да это же "Приказано выжить" Юлиана Семенова!

- Фюрер, вы знаете, что нация ставит вас выше бога; лишить нацию бога невозможно, но припугнуть этим – не помешает… Ваше заявление о том, что вы остаетесь в Берлине, лично возглавляете борьбу до окончательной победы или же гибнете вместе с жителями столицы, воодушевит нацию, придаст ей сил… Я бываю в городе, я вижу настроение людей, вижу лица, полные решимости победить, опрокинуть врага и погнать его вспять, я слышу разговоры берлинцев: веселые, спокойные и достойные, они плюют на трупы разложившихся изменников, повешенных на столбах… Монолитность нации ныне такова, что победа совершенно неминуема, вы же знаете свой народ!

– А как люди на улицах одеты? – спросил Гитлер.

Борман ужаснулся этому вопросу… и ответил, ужасаясь самому себе:

– Весна всегда красила берлинцев, мой фюрер, девушки сняли пальто, дети бегают в рубашонках…

– А столики кафе уже вынесли на бульвары?

– Нет, – ответил он, не отрывая глаз от лица Гитлера, – нет еще, мой фюрер… Люди ждут победы, хотя маленькие рыбацкие кабачки на Фишермаркте и пивнушки возле заводов полны рабочего люда…

– Я не пробовал пива с времен первой войны, – сказал Гитлер. – У меня к нему отвращение… Но после победы я выйду с вами на Унтер-ден-Линден, прогуляюсь по Фридрихштрассе, зайду в обычную маленькую пивную и выпью полную кружку пенного.

Понятно, что этот диалог из книги, в отличие от беседы Зеленского, художественный вымысел. Но какое точное попадание! Или Зеленский читал про Штирлица и решил подражать? Скорее, Семенов просто хорошо знал этот ублюдочный психотип. У одного море, у другого – Фридрихштрассе. И общее – несбыточность их победы. Жаль, конечно, что Гитлер перед самоубийством ничего не говорил про крымских рапанов с хрустящим песочком на зубах. Даже у Юлиана Семеновича. А то было бы совсем один-в-один. Хотя, Гитлер же был вегетарианцем. И этим они отличаются. Но финал у второго, похоже, будет таким же, как и у первого.