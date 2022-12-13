Гарик Мартиросян покинул Россию

Гарик Мартиросян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гарик Мартиросян впервые за долгое время дал интервью, в котором рассказал, куда пропал после ухода из Comedy Club. Один из самых известных юмористов покинул Россию и теперь живет в Армении.

Гарик Мартиросян после ухода из Comedy Club пропал из поля зрения публики. Последний раз он объявлялся в марте. Тогда юморист опровергал информацию о том, что якобы заменит Ивана Урганта на Первом канале. Сплетники сообщали, что 48-летний шоумен получил предложение стать ведущим нового развлекательного проекта. Мол, оно будет идти в эфире место "Вечернего Урганта". Упоминалось даже название передачи - "Круглосуточный Мартиросян". Данная информация оказалась уткой.

Сам Гарик занялся детскими шоу в качестве продюсера. Он уехал в Армению.

"Я начиная с позапрошлого года большую часть своего времени провожу в Ереване и занимаюсь здесь проектами, которые показывают в том числе и на местном телевидении. Я никогда не занимался детскими проектами, но так получилось, что я ушел в них с головой. Мне радостно видеть, как армянские дети, приходя на наши спектакли, радуются и восхищаются", - цитирует его peopletalk.ru.

Как известно, Гарик, сам является любящим отцом. С 1998 года он состоит в браке с Жанной Левиной. Супруги растят дочь Жасмин и сына Даниэля. В Новый год Гарик будет с семьей. "Мы с близкими соберемся в Ереване и отметим праздник за пышным армянским столом. Вот и все!", - резюмировал он.