«Стриптиз на бис!»: Постройневшая Бузова разделась на драматической сцене

Постройневшая Бузова разделась на драматической сцене Фото: Михаил ФРОЛОВ

После разрыва контракта с МХАТ имени Горького Ольга Бузова похоже снова воцарилась на театральной сцене. Антреприза «Мужчина нарасхват» с Олей в главной роли после трехлетнего перерыва вернулась в Москву, в ДК имени Зуева.

В зале понятное дело, аншлаг. Армия фанатов Бузовой, вооружившись внушительными букетами, не могла пропустить это действо. Кто бы что ни говорил, она -символ поколения, миллионная аудитория соцсетей уже не первый год голосует за нее рублем. В спектакле Бузова играет героиню любовного треугольника. Она -любовница-страдалица, которая внезапно узнает, что у ее Ромео лет пять как уже есть ревнивая и очень грозная жена.

В одной из сцен Бузова соблазняет своего возлюбленного, раздевшись до белья.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

Партер (в особенности мужскую половину) такой стриптиз весьма вдохновил.

Плюс ко всему, Оля находится в отличной форме: спортивная, сексуальная, стройная.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

Вообще в этом трагикомичном амплуа Бузова смотрится органично. В спектакле вокальные данные ее героини частенько сравнивают с реальной Ольгой Бузовой.

Мол, да какая ты певица, Бузова лучше поет.

И наверное, благодаря самоиронии Бузовой, постановка такая невесомая, легкая, и эти два часа спектакля пролетают для зрителей на одном дыхании.