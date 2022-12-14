Власти Новой Зеландии отказали в виде на жительство слишком толстой иммигрантке

Чиновники заявили, что если прибывшая из ЮАР дама действительно хочет влиться в стройные ряды граждан Новой Зеландии, ей придется похудеть как минимум на 30 кг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Власти Новой Зеландии приняли решение не выдавать вид на жительство 36-летней Монделии Бизуйденхау, заявив, что она может стать «слишком тяжелой ношей для системы здравоохранения страны».

На самом деле, у матери двоих детей нет настолько больших проблем со здоровьем, которые смогли бы обанкротить систему здравоохранения целого государства, а вот вес женщины действительно впечатляет: на момент обращения в миграционную службу он составлял 128 килограммов, пишет IOL.

Чиновники, которым трудно отказать в чувстве юмора, заявили, что если Монделия действительно хочет влиться в стройные ряды граждан Новой Зеландии, ей придется похудеть как минимум на 30 кг.

Женщина не сдалась и подала апелляцию на решение миграционной службы, после рассмотрения которой ей разрешили временно остаться в Новой Зеландии и позже подать повторную просьбу о виде на жительство.

Теперь Монделия, прибывшая в Новую Зеландию из Южно-Африканской Республики четыре года назад, вынуждена пять раз в неделю посещать спортзал и считать каждую калорию, соблюдая максимально жесткую диету.

Но, похоже, что все это ей не очень нравится: она сообщила, что намерена стать моделью стандарта plus size.