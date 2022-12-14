Байден сломал детский велосипед при попытке на нем прокатиться

Президент США Джо Байден взгромоздился на детский велосипед. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию: присутствуя на детском празднике в Вирджинии, американский лидер решил прокатиться на детском велосипеде и … сломал его.

Зачем пожилому главе Белого дома понадобилось усаживаться на явно детский байк – так никто и не понял.

Самостоятельно исправить поломку (у велосипеда неожиданно отвалился руль) Байдену, конечно же, не удалось – пожилой президент просто не смог вставить руль в предназначенное для него отверстие.

Тогда на помощь Сонному Джо пришла маленькая девочка, которой без труда удалось сделать то, с чем не справился лидер сверхдержавы.

Президенту США не удалось самостоятельно починить руль и на помощь пришла девочка. Фото: REUTERS

Этот конфуз пополнил копилку Байдена, в которой чего только нет: попытки пожать руку воздуху, блуждания по сцене, спотыкания на трапе самолета, постоянные оговорки и прочее.

В 2022 году у Байдена с велосипедами отношения сложились непростые... Фото: REUTERS

А вот с велосипедами у возрастного президента США вообще особые отношения: летом все СМИ и соцсети мира облетели кадры падения Байдена во время велопрогулки.