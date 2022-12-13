5 подарков со смыслом для самых близких

В ярмарке участвуют 29 НКО

До 9 января в интернете работает благотворительная онлайн-ярмарка «Планета добрых подарков», организованная ассоциацией «Все вместе» и Planeta.ru. На специальном разделе интернет-платформы собраны проекты проверенных фондов, помогающих людям, животным и экологии. В ярмарке участвуют 29 НКО. Каждая из них представила на своей «онлайн-витрине» товары, созданные волонтёрами и подопечными. «Комсмолка» выбрала 5 вариантов оригинальных добрых подарков до 1500 рублей.

Не просто керамика

В мастерских фонда «Жизненный путь» взрослые с психической инвалидностью создают самобытную керамику с красивыми принтами. 10-сантиметровые блюдца со снеговичками, резонно вопрошающими «Какой же новый год без ёлки?», можно купить всего за 300 рублей, а уютные 15-сантиметровые тарелки с новогодними принтами – за 420 рублей. Согласитесь, что получить такой презент гораздо приятнее, чем очередную дежурную коробку конфет. Это подарки не только с неповторимым дизайном, но и глубоким смыслом: ни одного из этих предметов не было бы без талантов и умений взрослых с инвалидностью, раскрывшихся в мастерских «Жизненного пути», каждое изделие символизирует независимость, достоинство и реализацию людей, которые их делали.

В мастерских фонда «Жизненный путь» взрослые с психической инвалидностью создают самобытную керамику

Это подарки не только с неповторимым дизайном, но и глубоким смыслом

Ушастые подарки

При Диаконическом центре «Прикосновение» в Оренбурге работают ремесленные мастерские, где люди с ментальной инвалидностью могут трудиться, общаться, тренировать и развивать социальные навыки. На «Планете добрых подарков» особые мастера «Прикосновения» представили изделия текстильной и столярной мастерских с главным символом 2023 года – кроликом. Деревянная подставка для смартфона «Зайка» обойдётся в 950 рублей, доставка почтой включена в стоимость лота. Заказы на онлайн-ярмарке сотрудники центра отправляют получателям каждую пятницу.

Деревянная подставка для смартфона «Зайка» обойдётся в 950 рублей

Мерч от четырёхлапых

«У моего лучшего друга четыре лапы», «Без кота и жизнь не та», «Без собак нельзя никак» – мерч с такими забавными фразами можно найти на онлайн-витрине фонда «РЭЙ», поддерживающего более 40 приютов для бездомных животных в Московской области. Друзьям-кошатникам или собачникам придутся по вкусу ежедневники (1200 рублей), поясные сумки (1000 рублей), флисовые пледы (1000 рублей), кружки с покрытием soft touch (700 рублей), зонты (1300 рублей) с этими принтами. А вырученные средства фонд направит на стерилизацию уличных кошек и собак – самый гуманный способ сокращения численности безнадзорных животных.

Друзьям-кошатникам или собачникам придутся по вкусу ежедневники

Вырученные средства фонд направит на стерилизацию уличных кошек и собак

Чик-чирик из «Вороньего Гнезда»

Фонд «Воронье Гнездо» помогает диким и домашним птицам, попавшим в беду. Сотрудники центра принимают на реабилитацию больных и раненых пернатых, лечат их и возвращают в природу. Птицы, которые уже не смогут выжить на воле из-за полученных увечий, остаются жить в центре, который фонд строит с помощью народного финансирования во Владимирской области. Вопреки названию, «Воронье Гнездо» помогает не только врановым – сейчас среди подопечных центра ласточки, скворцы, гуси, страусы (и даже более экзотичные птицы!), совы… Специально для ярмарки друг фонда, художник-анималист Александра Коломиец подготовила оригинальные «оживающие» открытки с совушками. Если навести на такую открытку камеру специального бесплатного приложения для смартфонов, рисунок тут же превратится в видео с бородатой неясытью, ушастой совой или воробьиным сычиком, которые радостно ухнут в честь получателя. Открытка обойдётся в 400 рублей, а если добавить к ней нашивку для одежды с «птичьими» возгласами («Кар-р-р-р!» или «Чик-чирик») за 600 рублей, получится классный и небанальный презент для любителя пернатых. Тем более, что и средства от их продажи пойдут на корм птицам и другие нужды фонда.

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Специально для ярмарки друг фонда, художник-анималист Александра Коломиец подготовила оригинальные «оживающие» открытки

Фонд «Воронье Гнездо» помогает диким и домашним птицам, попавшим в беду

Согреет зимним ароматом

Один из самых популярных небольших подарков на Новый год – это свеча. На ярмарочной страничке фонда «Второе дыхание», который занимается сбором и сортировкой ненужных вещей, представлены необычные апсайкл-свечи – для их создания автор использует переплавленный воск от недоиспользованных свечей. Он проходит ручную очистку, сортируется по цветам и примерному составу. Тара, в которую заливаются свечи, тоже используется повторно – получается оригинальный экологичный подарок для тех, кто заботится о планете. На «Планете добрых подарков» представлены свечи с ароматами тёплого хлеба, солёной карамели и глинвейна, при покупке вознаграждения (800 рублей) можно выбрать один из трёх ароматов. Все вырученные средства пойдут на приобретение расходных материалов для мастерской творческой переработки.

Один из самых популярных небольших подарков на Новый год – это свеча

Все подарки онлайн-ярмарки можно забрать самовывозом или оформить доставку на страницах проектов. Возможен выкуп партии товаров юридическими лицами по договору.