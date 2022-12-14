Идея «голодомора» стала оружием в информационной атаке против Москвы. Как ломали сознание украинцев

В 2002 году Кучма издал распоряжении о сооружении в Киеве мемориала жертвам «голодомора», который построили уже при Ющенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно Бундестаг большинством голосов признал так называемый «голодомор» геноцидом украинцев, организованным Москвой. Как возникла и продвигалась концепция «голодомора-геноцида» и почему о ней снова вспомнили на Западе? Разобраться в этом KP.RU помог историк, директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Кто придумал «голодомор»?

- Еще в 1930-годы, сразу после голода, концепцию искусственного голода, который был учинен против украинцев, продвигала на Западе Организация украинских националистов (ОУН - запрещена в России), - рассказывает Александр Дюков. - Для этого была создана обширная сеть так называемых «украинских пресс-бюро» в разных европейских странах. И все они громко говорили, что Кремль уничтожает украинцев. Тогда эту концепцию «голодомора» сразу подхватила и нацистская пропаганда.

После войны о ней долго не вспоминали. Но в 1982 году, накануне 50-летия того, что назвали «голодомором», в США был создан «Краевой комитет памяти жертв геноцида на Украине 1932-1933 годов». То есть уже прозвучало слово «геноцид», и была затеяна большая кампания с обращениями к конгрессменам, лоббированием законопроектов о создании специальных комиссий по расследованию «голодомора». Президент Рейган принимал руководителя закордонный частей ОУН и антибольшевистского блока Ярослава Стецко, кстати, прямо причастного к Холокосту. Тогда же вышла и книга «Нива скорби» американского историка Роберта Конквеста, посвященная «голодомору». В годы перестройки она активно продвигалась на Украине.

Второе дыхание

- После распада СССР «голодомор» оставался некоторое время исключительно делом НКО, политических партий, националистических эмигрантских структур, - продолжает Дюков. - Но уже в 1993 году при правительстве Кучмы была организована первая общенациональная памятная акция, когда на всех госучреждениях приспускались флаги и о «голодоморе» говорили как о геноциде украинцев со стороны Москвы. В 1998 году кабмин Украины принял постановление к 65-летней годовщине «голодомора», которое уже определило список мемориальных мероприятий. Кучма в том же году основал «День памяти голодоморов», то есть их число начало размножаться. К ним причислили и голод после гражданской и Великой Отечественной войнами, который также трактовался как средство истребления украинцев.

В 2002 году Кучма издал распоряжении о сооружении в Киеве мемориала жертвам «голодомора», который построили уже при Ющенко. Активизировалось внедрение «голодомора-геноцида» в сознание украинцев в 2003 году. Интересно отметить, что именно этот год был официально объявлен «Годом России на Украине». Но именно тогда проводились парламентские дебаты, в рамках которых о России говорилось как об извечной угнетательнице Украины и убийце украинцев.

Недавно Бундестаг большинством голосов признал так называемый «голодомор» геноцидом украинцев, организованным Москвой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русскоязычные регионы сопротивлялись уже тогда

- Потом случился первый майдан, к власти пришел Ющенко, и он придал всей уже ведущейся деятельности по пропаганде «голодомора» особый размах. Была создана государственная политика по продвижению этой теории с финансированием из госбюджета не только памятных мероприятий, но и специальных якобы научных исследований. Мегапроект, запущенный при Ющенко - создание Книг памяти, куда должны были заноситься имена всех жертв голода 32-33 годов. Правда, туда попадали, как тогда же выяснилось, не только жертвы голода, но и умершие из-за других причин, вплоть до уголовных преступлений.

В этот проект власти вливали огромные финансовые ресурсы. В продвижение «голодомора» внутри Украины были вовлечены десятки тысяч людей, включая молодежь. Но не все шло гладко. Известны случаи привлечения к персональной ответственности чиновников, которые недостаточно активно выполняли указания Ющенко по «голодомору». Выговоры получили главы администраций Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской областей, сотрудники госуорганизаций в Днепропетровске, Киеве, Николаеве.

- Получается, в основном в русскоязычных регионах?

- Изначально концепция «голодомора» была антирусской: Москва убивала украинцев, мы должны это помнить… Но в этих русских регионах, несмотря на то, что именно они, как и юг России, пострадали в первую очередь от того Великого голода, прекрасно понимали идеологическое содержание концепции «голодомора», и даже государственные чиновники пытались тормозить этот проект. Например, тихо саботировали установку символических могил жертвам «голодомора», которые было предписано иметь во всех школах.

В Москве спохватились, но поздно

- Социология, а тогда на Украине она еще была более-менее объективной, показывала, что все усилия Ющенко по продвижению «голодомора» не очень воспринимались населением. По опросам 2006 года, хотя подавляющее большинство респондентов считало, что советские власти намеренно организовали голод, только 14 процентов соглашались, что «голодомор» был направлен исключительно на украинцев. А это стержень всей концепции.

Уже в начале 2010-х годов картина меняется: все большая часть населения начинает воспринимать «голодомор» как устроенный русскими геноцид украинского народа. Это продолжалось и при «пророссийском» Януковиче. При нем уже около 60 процентов жителей Украины считало «голодомор» геноцидом. Ну а то, что это было специально устроено советской властью, большинство думало и раньше.

- У нас концепцию «голодомора» на Украине осознали как инструмент антироссийской политики не при Кучме, а при Ющенко. В итоге был начат большой исследовательский проект по Великому голоду, в рамках которого рассекретили и опубликовали множество документов по этой теме, которые лежали непосредственно на столе у руководства СССР, у Сталина. Сборник документов в трех томах по голоду 1930-х годов, фундаментальный труд, которым историки будут пользоваться десятилетия, вышел в начале 2010-х и дал убедительный отрицательный ответ на вопрос, являлся ли голод 1930-х намеренной акцией, действительно ли его цель была уничтожение каких-то социальных или этнических групп. В рамках проекта проводились выставки, конференции, но это имело далеко не столь масштабный, как на Украине, размах. Презентация сборника прошла только в России, в Киеве, даже при Януковиче, не хотели принимать иную версию событий.

Идея «голодомора» стала оружием в информационной атаке против Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Голодомор» как орудие ненависти к России

- После евромайдана и госпереворота тема «голодомора» в российских научных изысканиях отошла в сторону - какие исторические дебаты, если на Украине идет гражданский конфликт. Поэтому каких-то научно-популярных разъяснительных работ у нас в России на эту тему так и не вышло. То есть научный фундамент для понимания, что такое голод 30-х годов был создан, а довести его до широкой публики не получилось. И это нам аукнулось, потому что концепция того голода как «голодомора-геноцида» в последние годы активно проявилась и в Казахстане. Там сейчас ситуация с «голодомором-геноцидом» примерно такая, как на Украине при Кучме двадцать лет назад.

- Если мы «проморгали» это с Украиной, можно ли избежать такой ошибки сейчас?

- Можно, более того, готовится отдельный сборник документов именно по голоду в Казахстане, где все вопросы будут разобраны полностью. То, что уже опубликовано, позволяет совершенно четко отбивать попытки продвижения нарратива «геноцида- голодомора» и в Белоруссии. Госпожа «президент в изгнании» Тихановская вдруг начала заявлять, что в Белоруссии тоже был «голодомор» с огромным числом жертв. Но документы из этого трехтомника показывают, что, слава богу, в Белоруссии тот голод несопоставим с тем, что было в южных регионах России, Казахстане или Украине.

- Кто следующий?

- Молдавская АССР входила в состав УССР во время Великого голода, и в материалах по «голодомору», созданных при Ющенко, Молдавия упоминается как регион, где тоже был организован искусственный голод. Но активного продвижения этой концепции в Молдове не наблюдается. Дело в том, что голод был на той территории, которая сейчас - Молдавская приднепровская республика, и там она не пройдет. А на основной территории нынешней Молдовы вину за «голодомор-геноцид» пришлось бы повесить на Румынию, в состав которой тогда входила Бессарабия.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

При президенте Кучме Украина стала настойчиво добиваться признания «голодомора» зарубежными странами. Расчет Киева не скрывался: сначала уравнивание организованного Москвой голода с Холокостом, а затем - требование от России компенсации за совершенный против украинского народа «геноцид». Мы рассказывали о том, как этот план Украина пытались реализовать в ООН. Размеры компенсации, вплоть до триллиона долларов, озвучивались пока неофициально. Радикал-националист Тягнибок, в частности, заявлял, что Москва должна поделиться с Киевом частью Алмазного фонда и своих золотовалютных запасов.