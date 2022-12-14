Илон Маск Твиттера лишает: Что стоит за наездом офиса президента Украины на своего благотворителя

Советник главы офиса президента Украины Миша Подоляк, тот самый, что соревнуется с небезызвестным Алексеем Арестовичем во лжи, наехал тут на Илона Маска, фактически обвинив его в измене Незалежной. Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Миша Подоляк, тот самый, что соревнуется с небезызвестным Алексеем Арестовичем во лжи, наехал тут на Илона Маска, фактически обвинив его в измене Незалежной.

- Тема «конфликта на Украине» исчезла из трендов Twitter. Невозможно зарегистрироваться или войти в свой профиль с украинского номера телефона, - объявил Подоляк. И сделал это не где-нибудь, а в своем аккаунте в этой же соцсети, заблокированной в России. Интересно, а с какого номера входил в свой аккаунт сам Подоляк, чтобы сделать эту запись, неужто с английского?

Подоляк связал это не с какими-то иными причинами, а с изменениями политики соцсети после ее покупки миллиардером Илоном Маском, продемонстрировав становящуюся уже нарицательным понятием "неблагодарность хохла", укладывающуюся в пословицу: "посади свинью за стол, она и ноги на стол".

Это ведь именно Илон Маск своими спутниками и оборудованием "Старлинк" обеспечивает не только интернет гражданским украинцам, но и связь частям и подразделениям ВСУ, что позволяет им и корректировать огонь, и вести разведку. Причем, не просто предоставив техническую возможность, но и оплачивая львиную долю расходов по данному проекту. Напомним, когда некоторое время тому назад Маск поднял вопрос о компенсации этих расходов, самое приличное, что ему ответили из Украины сводилось к формуле "завали … (литературный эквивалент украинского термина – лицо) и поставляй Старлинки".

Маск стал нелюбимым на Украине с того самого момента, как предложил свой "мирный план" урегулирования конфликта. В чем-то, безусловно, наивный, конечно же, недостижимый, но все же достаточно честный и учитывающий сложившиеся реалии. Тогда американского миллиардера подвергли самой настоящей обструкции и травле. И, как видим, этот тренд на Украине, пользуясь новомодными терминами, не изменился.

У тех, кто рулил Твиттером, формируя общественное мнение в масштабах планеты, намерение Маска либерализовать управление соцсетью, исключив манипулирование в политических целях, восстановить неправомерно заблокированные аккаунты и настоящую свободу слова вызывают прямо-таки несварение, только не желудка, а мозга (у кого он имеется). При этом Маск отнюдь не за всепрощение. Известный рэпер Канье Уэст, позволивший себе славословия в адрес Гитлера и антисемитские высказывания, был заблокирован на всю жизнь на счет "раз". А вот с цензурой американских демократов Илон церемониться не намерен.

Миша Подоляк выступил, не понимая, что своим возмущением в "исчезновении тренда о "конфликте на Украине" он попросту объявил о том, что внимание к конфликту до сих пор подогревалось совершенно искусственно, что в реальной жизни миллиардов людей на планете этот проект интересует подавляющее меньшинство. Он собственноручно расписался в том, что натягивание украинской "совы" на глобус потерпело закономерное фиаско – глобус не сломали, а сова лопнула.

Его истерика понятна – реальная картина вовлечения пользователей соцсети в конфликт на Украине наголову разбивает миф о глобальной поддержке Незалежной, о том, что "весь мир с ними". Они уже достаточно утомили мир, в том числе и однообразными песнопениями "дайте грошей, дайте зброю". Не понял Подоляк главного – время манипуляций в поддержку режима Зеленского в Твиттере закончилось, а без этого стимулирования они никто, и звать их никак. Кстати, аналогичные процессы начались и в ведущих западных СМИ, потихоньку приоткрывающих глаза и начинающих понимать, что такое нынешняя Украина и кто такой Зеленский.

И в этой ситуации попросту бесполезно кричать: "Помогите! Хулиганы зрения Илон Маск Твиттера лишает!". Ситуация в Твиттере – это лишь первый симптом охватившей Украину смертельной болезни.