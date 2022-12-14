«Ущерб – уже миллиард». Губернатор Калининградской области выступил с заявлением по поводу введенных Литвой ограничений на транзит

Антон Алиханов сообщил о давлении на Литву, что вернуть ее к соблюдению своих обязательств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Антон Андреевич, мы всегда переживаем за свои регионы, за своих героев. И в среду, 14 декабря, еще в 6.46 утра на сайте KP.RU дали информацию о том, что калининградские власти подсчитают ущерб от введенных Литвой ограничений на транзит. (Это вы заявили).

- Да.

- Что вас побудило? Вы с юристами советовались, с международным правом или сами к такому выводу пришли, что они должны за все платить?

- Ну, они должны платить за нарушение своих обязательств.

Мы на самом деле этот вопрос давно прорабатываем. У Литвы, у Евросоюза (ЕС) есть обязательства перед Российской Федерацией - относительно того, что они должны обеспечивать свободу транзита грузов и людей. И, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) есть базовые нормы, которые гарантируют свободу транзита.

И ограничивать транзит, если он не относится к взаимной торговле (а калининградский транзит к взаимной торговле с ЕС не имеет отношения), они права не имеют.

Поэтому, мы, собственно говоря, знаем, что к чему…

- То есть?

- У меня книжка есть - на английском языке, ВТОшная, - вот стоит сейчас на столе. И в Минпроме (до того, как приехать в Калининград, Алиханов работал в этом министерстве. - А.Г.) по правилам ВТО мы плотно работали с коллегами. Поэтому, как говорится, знаем, плавали, будем действовать, что называется, по правилам.

- Как я понимаю, в число претензий будут внесены и недополученная прибыль, и дополнительные расходы, которые несут грузоотправители и грузополучатели.

- Ну, дополнительные расходы достаточно просто посчитать. Опять же, у нас есть понимание, как мы рассчитываем федеральные субсидии, которые сейчас получаем на то, чтобы уравнять железнодорожный тариф и морскую перевозку, то есть, дополнительные затраты, связанные с морской перевозкой.

То есть у нас есть база, к которой мы можем приводить нормальные расходы, связанные с железнодорожным перемещением.

Поэтому, здесь все достаточно просто - в смысле расчетов. Дополнительные расходы, они считаются несложно.

А если говорить про какие-то недополученные прибыли, то это гораздо более сложная для расчетов субстанция.

Поэтому, пока говорить об этом гарантированно не буду.

Но если про то, что легко предъявляется, - то это как раз допрасходы, связанные с морской перевозкой.

- Это - миллиарды, триллионы долларов?

- В этом году - это больше миллиарда рублей.

В следующем, 2023-м, мы прогнозируем, что такие расходы будут варьироваться в коридоре от трех с половиной миллиарда до пяти с половиной миллиарда рублей.

Это вполне себе такие чувствительные для наших предпринимателей цифры.

Да, сейчас их для нас выделяет федеральное правительство.

Но, я считаю, наша обязанность – подготовить качественный материал, с расчетами, с обоснованиями... Для того, чтобы у Министерства экономического развития - как у органа, который у нас в стране отвечает за работу с правилами Всемирной торговой организации, была возможность подать в суд ВТО, в орган по разрешению споров ВТО, - соответствующие материалы.

- А это для того, чтобы…

- Чтобы предъявить претензию и, соответственно, выставить какие-то встречные меры - в случае, если решение суда не будет европейцами выполняться. Ну, это такая длинная дорога, конечно, которую предстоит пройти.

Но, тем не менее, считаю, что необходимо начинать этот путь. Мы, собственно, пока делаем первые шаги для этого.

- То есть, вы совсем недавно в этом направлении работаете…

- Да, чуть больше месяца.

- А почему только сейчас, а не с лета, допустим?

(Напомним, Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область в июне 2022 года.)

- Ну, потому что наши усилия не дают сейчас тех результатов, которые бы мы хотели - несмотря на то, что европейцы, скажем так, смягчили свою санкционную позицию и дали такой задний ход.

Но, мы видим, что ряд ограничений, которые заставляют нас переходить все больше и больше на морскую перевозку, - остаются.

Нам это не нравится, мы хотим, собственно говоря, переходить в другую плоскость, которая даст новую возможность давления на наших соседей.

- Реакции пока никакой нет? Они так рано не встают, как мы с вами?

- Знаете, мне, честно говоря, нет дела до литовской реакции - я имею в виду, словесных интервенций, еще чего-то. Мы будем работать так, как решили.

Меня смущают, честно говоря, больше другие заявления.

- Какие же?

- Вчера я видел новость о том, что Эстония собирается отказывать российским государственным железнодорожным компаниям в перевозке по их территории.

Это вообще грубейшее нарушение.

Я, правда, не очень понимаю, давно ли они смотрели на карту? Потому что, если взглянуть на неё, то - в отрыве от Российской Федерации, от российских железных дорог, портовое хозяйство Прибалтики имеет смысла достаточно мало.

Потому что, непонятно, куда, собственно говоря, все это везти.

Да, есть небольшой участок границы между Литвой и Польшей. Но у поляков своих портовых мощностей хватает за глаза, они не нуждаются в помощи клайпедского порта, рижского или любого другого в Прибалтике.

Ну, прибалты рубят сук, на котором сидят.

Для Литвы, например, это вообще 30% экономики – железная дорога и порт клайпедский.

Поэтому, я очень сомневаюсь, что они могут вот так взять просто и выстрелить себе в висок, закрыв возможность, в том числе ж/д транзита с Российской Федерации. Для их экономики это будет вообще катастрофическим ударом.

С учетом того, что происходит последние 30 лет с численностью населения, вообще с состоянием прибалтийских государств. Это будет просто вредительством по отношению к собственному народу, еще большим, чем то, которое наблюдалось в последние годы, когда из этих стран почти половина населения уехала искать по миру лучшей жизни.

- Вы ждете какой-то реакции от Литвы?

- Я не жду никакой реакции.

Мы ждем действий с их стороны по отмене ограничений, которые они незаконно ввели в отношении транзитных грузов для Калининграда.

Никаких оснований у них для этого нет.

Мы считаем, что можно ставить вопрос о том, что - в случае, если они нарушают обязательства о вступлении этих стран в ЕС, вообще можно ставить под сомнение их протоколы на сей счёт.

Но это уже такой юридически сложный вопрос.

Понятно, это такие мои, может быть, заявления пока непроработанные, но и в эту сторону, конечно, тоже надо смотреть.

Я считаю, что градус давления на Литву надо повышать. А уж как они будут реагировать… Меня устроит только снятие ограничений на транзит.

Я считаю, что они ввели их незаконно и манипулируют этой ситуацией, продолжают ей манипулировать, не получая при этом сами для своей экономики никаких выгод, но осложняя жизнь нам.

Мы-то справляемся с этими проблемами за счет помощи и поддержки федерального правительства и субсидирования паромных линий. Но я не могу не заботиться о федеральном бюджете, в том числе. Меня не устраивает ситуация, когда мы находимся вот в такой неудобном положении и вынуждены просить, обращаться за деньгами в федеральный бюджет. ЮДа, нам не отказывают, но я не считаю, что должен на этом успокаиваться.

Надо продолжать работу и организовывать давление на наших соседей так, чтобы они все-таки приняли нашу позицию и вернулись к соблюдению своих обязательств.

- Спасибо вам огромное за беседу, Антон Андреевич.

- Хорошего дня.

- Счастливо!