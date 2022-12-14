Раскрыта самая большая военная тайна, которую тщательно скрывал Зеленский

Самое страшное для президента Украины Владимира Зеленского и его команды – это даже не наступление российских войск, а информация. Фото: REUTERS

Самое страшное для президента Украины Владимира Зеленского и его команды – это даже не наступление российских войск, а информация. Которая не искажена его штатными "ртами вранья" Арестовичем и Подоляком, а настоящая, честная и правдивая. Не зря же банковая запретила не только фото- и видеосъемку прилетов российских крылатых ракет, а сейчас отчитывается об очередных перемогах украинской ПВО – все равно не проверят. Как, например, сегодня в Киеве, где прогремели, минимум, 4 взрыва, а Зеленский доложил, что "все "герани" были сбиты доблестными захисниками".

Но еще большая торпеда в тонущий корабль Зеленского – информация о количестве этих самых погибших "захисников". Как же Киев взлетел на потолок, когда Урсула фон дер Ляйен случайно рассказала про 100 тысяч погибших. Буквально начали брызгать слюной во все стороны.

- Неправда! – визжал Миша Подоляк, дескать, погибли всего около 13 тысяч "военов света"

- Неправда!, - ярился Зеленский, мол цифра погибших с украинской стороны едва превышает 9 тысяч человек. Натиск был столь яростен, что Урсула немедленно сдалась, а ее помощники мало того, что сообщили об использовании их шефиней некорректных данных, так еще и извинились за нее. Кстати, сама она извиняться не стала.

И невозможно с ними не согласиться хотя бы в одном – конечно, неправда, потому что реальное количество погибших солдат и офицеров ВСУ гораздо выше озвученной главой Еврокомиссии цифры.

Хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали соответствующие ресурсы ВСУ и опубликовали справку Кадрового центра ВСУ, адресованную начальнику Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Шаптала, в которой с точностью до одного человека названо число погибших, признанных пропавшими без вести. Это 35 тысяч 382 человека.

Еще раз 35 382 погибших военнослужащих Украины были признаны официально пропавшими без вести. Это не все погибшие, это те, кто остался незахороненным лежать на полях боев, в лучшем случае, их похоронили наши военнослужащие в братских могилах, но многие так лежат и до сих пор. И это не пленные.

- В приложении к письму — полный список всех погибших, но пропавших без вести военнослужащих по данным на 30 ноября 2022-го, - сообщает известивший об успешной атаке российских хакеров Телеграм-канал и приводит "разблюдовку". - Большинство из сухопутных войск ВСУ — 667 листов с именами, фамилиями и датами рождения. Далее тероборона (546 листов), десантно-штурмовые войска (398), силы специальных операций (316) и представители ВМС (242 листа).

При этом, необходимо учитывать, что большая часть погибших украинских солдат и офицеров все же доезжает до тех городов и сел, откуда они пошли на службу, и где находят последнее пристанище. Так что 100 тысяч погибших – это далеко не весь "букет".

Более того, несколькими днями ранее в Сети появился список погибших офицеров ВСУ. В списке 1435 человек с именами, фамилиями и званиями. И снова полная "разблюдовка" - 80 младших лейтенантов, 291 лейтенант, 440 старших лейтенантов, 263 капитана, 179 майоров, 120 подполковников и 62 полковника. Есть и иностранные наемники в офицерских званиях армий тех стран, где они служили раньше, но сейчас речь только об украинцах. Почти полторы тысячи погибших офицеров, а, возможно, в реальности их еще больше. И при этом необходимо учитывать, как минимум, два фактора. Первый – офицеры в Сухопутных войсках (за исключением подразделений спецназа, там другая "каша") и теробороне командуют подразделениями, начиная от взвода, в украинских реалиях это могут быть и двадцать, и тридцать человек). Отделениями командуют сержанты. И второй – офицеры гибнут не просто в меньшем количестве случаев, чем рядовые, а на два порядка реже. Если не больше. Реже ходят в атаку, меньше сидят в окопах на самом передке – это удел как раз лейтенантов, от младшего до старшего. А, начиная с капитанов и выше – это уже роты, штабы батальонов, полков, бригад, блиндажи в три наката, НП, КП и большое удаление от самой линии фронта. Исключение тут только среди авиации и, частично, артиллерии.

Это уже, по всем законам физики, математики и просто войны даже не 150 тысяч погибших получается, а гораздо больше. И это самая большая военная тайна, которую Зеленский хранит, боясь раскрыть ее не противнику, а своей стране. "Некоторые говорят, что сокрытие этой информации вызвано желанием Зеленского не платить компенсации семьям погибших. Мол, пропал без вести – это еще не обязательно погиб, может, даже переметнулся. С глаз долой – из сердца вон. Но вопрос тут не только в деньгах – озвучивание реальных потерь вызовет оторопь, а потом и бунт, в котором Зеленский и его команда потонут, разорванные на мелкие клочки яростными восставшими против него и его власти.

Более того, на первый взгляд, парадоксально, но сейчас Зеленский заинтересован, чтобы и дальше ВСУ несли как можно большие потери. От России его, как он надеется, защитит Запад. А вот от своих… И чем меньше останется в живых вооруженных украинских военных, тем больше у Зеленского будет шансов или подавить бунт верными ему силовиками, когда все раскроется, или, на худой конец, спасти свою собственную шкуру.

Пуще вооружений, диспозиции и планов Генштаба в Киеве скрывают реально количество погибших украинских военных. Но правда все равно вылезает наружу, как зомби из могил.