Для поиска новостроек Циан выбирают в 4 раза чаще других сервисов*

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Согласно этому исследованию жители Москвы и Московской области в возрасте 25-54 лет, купившие первичное жилье в течение последних 12 месяцев или планирующие совершить сделку в ближайший год для поиска квартиры в новостройке выбирают Циан в 4 раза чаще других сервисов по недвижимости.

В рамках ежегодного проекта Realty Monitor, который агентство проводит с 2014 года, оценивались ведущие классифайды по недвижимости (Циан, ДомКлик, Яндекс Недвижимость и др.) по уровню знания, посещения и использования сайтов.

Согласно результатам исследования, Циан стал лидером среди классифайдов по уровню использования. В среднем по данному параметру конкуренты отстают от Циан в 4 раза. В частности, сервисом Циан пользуются для выбора квартиры в новостройке в 2,5 раза чаще, чем ближайшим конкурентом, в 3,7 раза чаще, чем ДомКлик и в 8 раз чаще, чем Яндекс.Недвижимость.

Среди сильных сторон сервиса покупатели “первички” выделили удобную навигацию по объектам и возможность оценки рыночной стоимости понравившегося варианта.

Это означает, что Циан предоставляет наиболее удобный и качественный сервис по поиску недвижимости, который отвечает всем запросам современной аудитории.

“Циан первым среди классифайдов запустил сервис "Новостройки" и ввел оплату за звонки еще в 2015 году. С тех пор мы активно стали создавать продукты для застройщиков: четыре тарифа по целевым звонкам, медийную рекламу, аукцион по звонкам, сервис "Циан.Аудитория" и другие. При этом мы понимаем, что наши клиенты - это не только профессионалы, но и обычные пользователи, поэтому постоянно совершенствуем и адаптируем продукт, делая его удобным для всех. Например, недавно мы впервые провели акцию "Чёрная пятница", чтобы дать возможность пользователю найти то, что он ищет, а нашим клиентам-профессионалам - выполнить план по продажам и реализовать свои объекты. Мы регулярно проводим исследования и опросы и по обратной связи видим, что звонки с Циан - одни из наиболее конверсионных на рынке. С нами более 90% всех застройщиков рынка, и это лучшее подтверждение нашей эффективности”, - отметил коммерческий директор Циан, Михаил Посредников.

Ежемесячно ресурсы Циан посещают более 18 млн*** уникальных пользователей, которые хотят купить, продать или арендовать жилую или коммерческую недвижимость, а профессионалы и собственники недвижимости размещают более 2 млн**** актуальных объявлений.

Источник данных: ORO, Realty Monitor – исследование рынка первичной недвижимости Москвы и Московской области (онлайн-опрос), осень 2022. ЦА: м/ж, купили или планируют покупку квартиры на первичном рынке в течение года; выборка – 1000 интервью.

*В Москве и МО. В 4 раза** - среднее значение относительно ДомКлик, Яндекс.Недвижимость. По данным исследования Realty Monitor, ORO (ex-Kantar), осень 2022.

**Точное среднее значение - 3,8

***По данным за третий квартал 2022 г., CIAN PLC

****По данным за третий квартал 2022 г., CIAN PLC. Без учета данных компании N1