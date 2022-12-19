Владимир Цимберг: «Качественная медицина должна начинаться с качественной диагностики»

Владимир Цимберг, лауреат Национальной премии «Директор года», основатель и ныне — президент компании «БиоВитрум»

Для стабильного развития российской медицины очень важны собственные технологические разработки и специалисты, которые готовы развивать отрасль в условиях максимальной неопределенности. Пожалуй, главным визионером отечественного здравоохранения сегодня является Владимир Цимберг, лауреат Национальной премии «Директор года», основатель и ныне — президент компании «БиоВитрум». Благодаря его энергии и воле за последние 20 лет в России фактически состоялась диагностическая революция и качественная лабораторная диагностика стала доступна во всех регионах нашей страны.

- Вы - и врач, и бизнесмен, и реформатор своего направления. Как вы пришли в медицину и как начинался ваш профессиональный путь?

- Я вырос в медицинской семье, поэтому вопрос выбора становиться врачом или нет у меня в общем-то не стоял. Но окружала меня не только медицина, так получилось, что все детство я провел с отверткой и паяльником в руках. Мне были интересны технологии как таковые.

Наверное, инженерный склад ума и стал причиной, что в какой-то момент мне стало тесно в роли практикующего врача. Проработав урологом пять лет, понял, что хочу развиваться в области медицинских технологий. Я начал заниматься лабораторным и медицинским оборудованием, и это стало очень интересным.

Сначала я работал по найму и занимался поставками медицинского оборудования, а потом открыл собственную компанию и стал развивался в этом треке.

- Свою первую компанию «БиоВитрум» вы создали в 2001 году, а на сегодняшний день вашими усилиями пущены в строй, оснащены и бесперебойно работают порядка 300 диагностических лабораторий по всей стране. Что послужило импульсом для обращения к диагностике? Как вам удалось повлиять на отрасль за эти годы?

- Я всегда считал, что качественная медицина должна начинаться с качественной диагностики, это база, вне которой ни опыт, ни знания врачей не принесут пользу. Однако картина, которую я видел, меня не радовала. К 2004 году я осознал, что патологическая анатомия нуждается в развитии, что она совершенно не обеспечена в России технологиями. Я выступил инициатором и ориентировал свой коллектив на изучение нужд и потребностей патанатомии, проведение самостоятельных исследований. В дальнейшем оказалось, что совершенно не прогадал, потому что это интереснейшая область, наверное, одна из самых интеллектоемких в медицине. Как писал Довлатов, профессии — это заговор для непосвященных. А вот патанатомия — заговор даже для посвященных, потому что даже в медицине далеко не все понимают всю значимость и важность патологической анатомии.

Мне уже 52 года, и уже можно оглянуться назад и посмотреть, что удалось сделать: смело могу сказать, что, работая врачом, я не смог бы принести столько ценности и пользы, сколько смог сделать, создав компанию «БиоВитрум». Потому что за это время мы, как коллектив, я, как руководитель и лидер, смогли действительно принести очень много пользы, действительно, реформировать подходы к диагностике, задать новые стандарты патологоанатомических исследований.

За эти 20 лет компания создала сотни очень сложных, комплексных лабораторий, которые кардинально меняют диагностические возможности в регионе, особенно в области онкологии. Стараниями нашего коллектива внедрены в рутинную диагностику иммуногистохимия и молекулярные методы, их доля за последние годы выросла с 5% до 20%, а это — десятки спасенных жизней!

Все это — результат очень больших усилий, это не просто дистрибуция, не просто торговля, это синтез знаний, технологий, зарубежного опыта, того, что «БиоВитрум» сам разрабатывает, того, что сам производит, это действительно очень большой, кропотливый труд.

Успех нашей компании — это не просто коммерческий успех, это отражение всего того, что мы принесли в российскую медицину, да и не только российскую. «БиоВитрум» реформировал отрасль патанатомии и онкодиагностики, сделал ее намного более современной, сделал передовые технологии доступными, причем не только в крупных лабораториях Москвы и Санкт-Петербурга, но и в лабораториях регионов России.

- Для предприятий разных отраслей экономики сейчас очень непростой период. И пессимисты, и оптимисты называют его кризисом, но их оценки перспектив расходятся. Каково «самочувствие» вашего бизнеса? Удается просто держаться на плаву или можно говорить о развитии?

- Конечно, сейчас очень непростой период для страны, очень непростой период для экономики, для медицины и общества, новый и очень непростой период для нашей компании.

Но я все равно смотрю в будущее с оптимизмом, потому что мы занимаемся медициной. К сожалению, люди болели, болеют и будут болеть, им нужно помогать, им необходима качественная диагностика, а это именно то, что действительно умеет «БиоВитрум».

По состоянию компании в этом году я вижу, что «БиоВитрум» успешно преодолевает кризис, хотя есть понимание, что кризис не закончился и будут еще тяжелые времена.

Но давайте будем оптимистами, я надеюсь, что мы все неприятности преодолеем и сможем выйти из кризиса с новыми силами и возможностями, обновленными.

Мне удалось собрать очень сильный коллектив, наш бизнес построен на экспертности, построен на людях и управлении этой экспертностью. Могу сказать, что в компании очень и очень сильный менеджмент, это без преувеличения, это не только моя оценка, но и оценки внешние, коллег, партнеров, конкурентов, но и оценка, скажем так, результатами работы.

- Вам удалось не только создать производственное предприятие, но и, оставив кресло генерального директора, создать условия для дальнейшего развития компании. Лауреат Национальной премии «Директор года» — это высокая оценка профессионального сообщества. Какой подход вы используете в своей деятельности?

- Я очень рад, что мне удалось привнести самые лучшие управленческие практики в свою компанию. На сегодняшний день «БиоВитрум» — это уникальный пример среди российских компаний медицинской отрасли. Признаюсь, испытываю чувство гордости за результаты этой работы.

Конечно, эти практики я черпал из других бизнесов, из образовательных курсов, из помощи консультантов, из обучения. Все эти годы я старался постоянно учиться, и не просто наполнять свою голову теоретическими знаниями, а наполнять себя практическими навыками, которые я внедрял, передавал в компанию, делился со всеми теми, кто работает вместе со мной.

Наверное, вершиной вот таких управленческих практик стало то, что мне удалось внедрить корпоративное управление, совет директоров. Он у нас уже функционирует шесть лет подряд и, как результат, два года назад я смог отойти от операционного управления.

Это позволило мне высвободить время для других, смежных проектов. Я больше сконцентрировался на стратегии, расширяю логический кругозор, могу смотреть, что происходит в мире. И это дало свои результаты, сказалось на том, как компания себя повела себя в период ковида.

- Да, никто не будет спорить, пандемия Covid-19 стала главным событием текущего десятилетия. Вам как медику, наверное, было проще спрогнозировать развитие событий после того, как появились первые сообщения о заражениях новой инфекцией в Китае и в марте 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку Covid как пандемию. Какие нетривиальные решения приходилось принимать в это время? Как вошли в этот сложный период и с чем вышли?

- Извне я слышал много пожеланий заняться технологиями, необходимыми для борьбы с ковидом, да и внутри компании было огромное желание, предлагались идеи, проекты. Но «БиоВитрум» решил оставаться в нашей роли, в нашей нише, в том рынке, в котором работает компания, потому что наша экспертность, наши уникальные знания — это главное, чем мы можем помочь медицине в это тяжелое ковидное время.

Мы продолжили деятельность и развитие в тех нишах, которыми мы занимались до этого — в патологической анатомии, микробиологии, молекулярных технологиях. Нас не мотало из стороны в сторону, как многие другие компании, и в результате эта стратегия фокусирования помогла выйти из ковидного кризиса даже более сильными, значительно расширив свою продуктовую линейку. А наша сила — это, собственно то, что мы можем и даем рынку. Это очень хороший пример стратегической мудрости.

- Сегодня как никогда остро стоит вопрос импортозамещения. Компания «БиоВитрум» является значимым игроком на российском рынке медицинского и лабораторного оборудования. Какая ваша продукция абсолютно конкурентоспособна или значительно превосходит по своим характеристикам импортные аналоги? Как расширится ассортимент в ближайшем будущем?

- Это, конечно, очень плохо, что в стране очень мало производственного бизнеса в области медицинских изделий. Но «БиоВитрум» как один из немногих российских производителей чувствует себя хорошо и перспективы у компании самые светлые. Крайне востребованы в качестве заменителей импортных препаратов наши парафин HISTOMIX, формалины, раствор для гистологической проводки (Изопреп), декальцинирующий раствор, среда для заключения (Витрогель), тушь гистологическая. Кроме того, достаточно большой список продуктов компания будет регистрировать в самое ближайшее время, например, криосреды — это уникальный продукт, не имеющий аналогов российского производства. Меддиагностика очень ждет весь этот ассортимент, ведь импортные альтернативы ушли с российского рынка.

Важно, что мне удалось создать не одно производство, а несколько: и в области реагентики, то есть очень развитая экспертиза в химии, в области IT, в области приборостроения, в биотехнологии. Вот это сочетание разных направлений: НИОКР, фундаментальные исследования, производственный комплекс — очень мощная платформа для развития не только на нашем рынке, но и на смежных рынках. Сейчас я вижу очень большой интерес со стороны стратегических игроков для того, чтобы использовать все возможности нашей компании, наше производство, наши лаборатории, исследовательские группы. Это, конечно, очень мощная возможность для того, чтобы укрепить лидирующие позиции компании «БиоВитрум», но я повторюсь, наше лидерство обеспечено не станками, приборами, не какой-то материальной научной базой, а именно тем уникальным коллективом, который мне удалось собрать за прошедшие 20 лет. Это уникальные специалисты, разработчики, ученые, которые создают тот успех, тот продукт, который использует вся страна.

- Ваш опыт вызывает интерес со стороны предпринимательского сообщества в целом, ведь вас приглашают с выступлениями в закрытые деловые клубы, например, «Клуб Первых» и «Клуб 15». Как вам удается на протяжении 20 лет занимать лидирующие позиции на рынке медоборудования и расходных материалов? Как удалось собрать вокруг себя команду единомышленников, разделяющих ваши ценности? Какими принципами вы руководствуетесь в своей деятельности?

- Говоря о своей деятельности и компании, которую создал, я всегда подчеркиваю, что «БиоВитрум» — это не только та экспертность, которую мы накопили внутри. Я никогда не рассматривал нашу компанию как закрытую систему, я вообще сторонник открытых систем. Важная составляющая нашей экспертности — это знания врачей, лаборантов, организаторов здравоохранения. Они не только наши клиенты, не только люди, ради которых работает «БиоВитрум». Это люди, которые помогают создавать нашу компанию, наши продукты. Фактически, они очень глубоко интегрированы в создании нашей стратегии и в нашей разработке это залог успеха.

Развитие этих знаний, экспертность специалистов, которые работают с нашей продукцией и нашими технологиями — это наше будущее, это собственно мой вклад в индустрию, вклад, в том числе, в развитие компании.

- Ваша деятельность не ограничивается только лишь разработкой и производством препаратов и расходных материалов для лабораторных исследований, созданием и внедрением программных продуктов для учреждений здравоохранения. Сегодня ваше имя все чаще называют в качестве одного из инициаторов и идеологов симпозиумов, конференций, семинаров, посвященных обмену опытом с иностранными коллегами, внедрению в российских клинических центрах передового международного опыта. Как вы пришли к необходимости инициировать образовательные мероприятия для врачей и специалистов, занимающихся лабораторными исследованиями? Какие нововведения, на ваш взгляд, является наиболее значимыми для развития отечественной системы здравоохранения?

- Я бы хотел начать с того, что всеми доступными средствами поддерживаю науку и образование, в сотрудничестве с компанией Nikon компания «БиоВитрум» открыла лаборатории световой микроскопии в научно-образовательном центре «Морфология и физиология человека» Красноярского медуниверситета и Беломорской биологической станции Биофака МГУ, а Казанскому медицинскому университету на 200-летие подарили первый в России интерактивный класс, созданный на базе собственной разработки HistoViewer. Это оборудование и технологии качественно изменили образовательный процесс и позволили Казанскому медуниверситету оцифровать архив уникальных препаратов, благодаря чему данные, которые собирались на протяжении двух веков, сохранятся для изучения.

Я инициировал очень широкую программу по развитию знаний в индустрии, делаю все возможное, чтобы специалисты-медики имели доступ к передовым мировым практикам. На конференциях, симпозиумах, школах-семинарах, которые проходят при поддержке компании «БиоВитрум», поднимались такие актуальные темы, как современные подходы к контролю качества в патоморфологии, патодиагностика меланоцитарных образований, патологии костей и мягких тканей.

Но особое место занимает портал HistoScan.сom. Несколько лет назад у меня родилась идея создать площадку для профессиональной коммуникации специалистов по патанатомии и онкологии, так появилось облачное хранилище цифрового архива гистологических препаратов и клинической информации, платформа для проведения консультаций и обсуждения сложных случаев. В период пандемии, когда очные встречи стали невозможны, HistoScan стал особенно актуален: благодаря проводимым на портале консилиумам пациенты могли своевременно получать качественную медицинскую помощь, а медики могли повышать свою квалификацию, принимая участие в онлайн-семинарах и конференциях. Если в 2014 году на портал было загружено порядка двухсот препаратов, то за 2022 год их количество приближается к восьми тысячам. Сейчас HistoScan активно используют в своей работе около двух тысяч врачей-патологоанатомов, радиологов, онкологов и лаборантов по всему миру.

Все, что я делаю для развития индустрии диагностики, это не только миссионерство и социальный вклад, но это в общем довольно осмысленный расчет. Чем более «умной», требовательной, развитой с точки зрения знаний будет наша индустрия, тем более сложные технологии будет она требовать и сможет использовать. А «БиоВитрум», как провайдер этих технологий, сможет заниматься более сложными и дорогими вещами.

Могу сказать с гордостью, что «БиоВитрум» не только занимается импортозамещением, не только замещает уже существующие технологии, наш НИОКР и RnD позволяют создавать и абсолютно уникальные продукты, которые могут быть востребованы не только в России, но и на зарубежных рынках.

Уже сейчас есть технологии и продукты, которые с удовольствием используются врачами, в лабораториях далеко за пределами РФ. Это расходные материалы и реагенты (парафин HISTOMIX, с которого началась моя история как разработчика, формалин, красители и реагенты для гистологии), и оборудование, в том числе очень наукоемкое (аппарат ePath для макроскопического изучения биопсийного материала с функцией видео- и фотодокументации).

Ну и, конечно, внедренные мною практики и система управления, коллектив, экспертность выделяют «БиоВитрум» среди других компаний, которые работают в этой индустрии. У нас есть возможность видеть друг друга на дистрибьюторских встречах, на конференциях, на выставках и я вижу, что уровень профессиональных компетенций нашей команды зачастую значимо превосходит то, что могут предложить команды в других странах. На самом деле вот такая высокая экспертность — это метапродукт, который можно предлагать не только на российском рынке, и это то, что превращается в конкретные технологии, в конкретные продукты, в конкретные знания, которые покупают наши клиенты.

- Вы широко известны как филантроп и благотворитель, активно поддерживаете деятельность НКО и самостоятельно проводите акции в детских гематологических центрах. Как вы почувствовали потребность поддерживать социальные инициативы? Что дает вам эта деятельность?

- Я свято верю, что нельзя ограничиваться поддержкой врачей и индустрии, которую мы оказываем, но важно поддерживать и пациентов. К сожалению, далеко не все пациенты могут получить финансирование, далеко не все пациенты вовремя получают необходимую помощь, что греха таить, не всегда действующая система здравоохранения покрывает все нужды пациентов, поэтому определенная часть нашей работы, нашего внимания сосредоточена на поддержке пациентов, особенно маленьких пациентов, особенно в области онкологии. Я уделяю этому очень большое внимание, и я призываю другие компании тоже фокусироваться не только на прибыли и на коммерческих результатах, но и в том числе на своей социальной роли. К этому движется весь мир, и социальная ответственность бизнеса выходит на повестку как одна из главных возможностей сделать жизнь людей лучше.

«БиоВитрум» давно уже вступил на этот путь и, как мне кажется, может служить здесь хорошим примером. Моя компания поддерживала подопечных таких благотворительных организаций, как «Ветере перемен», «Онкофонд.ру», инициитивы Алферовского фонда и фонда «Золотой пеликан», реализует долгосрочный проект с Федеральным научно-клиническим центром детской онкологии и гематологии им. Дмитрия Рогачёва, проводит акции в других лечебных учреждениях. Я говорю о собственной благотворительной программе не просто с гордостью, а, наверное, с заслуженной гордостью.

- Хорошего врача отличает не только тщательная диагностика, но и умение прогнозировать. Можете ли вы поделиться своим видением: что ждет отечественную медицину?

- Конечно, все сейчас с тревогой смотрят и всматриваются в будущее, здесь я бы, наверное, тоже только поделился своей надеждой.

Давайте будем надеяться на то, что не только Россия, но и весь мир все-таки возьмутся за голову и будут двигаться в сторону прогресса и развития.

Но очевидно, что технологическое развития совсем не спасает ни мир, ни нашу страну от катаклизмов, бед, которые приносит сегодняшний день, поэтому я очень надеюсь, что все-таки мир придет к лучшему балансу отношений между великими государствами, бизнесом, обществом. Ну а я, как бизнесмен и руководитель, всегда найду возможности наилучшим образом приносить пользу обществу.

Российская медицина будет, наверное, частью того общества, которое мы получим через пять лет, и здесь остается надеяться только на лучшее, а «БиоВитрум» как команда, как компания, я лично будем стараться делать этот мир лучше и медицину лучше, мы будем делать все, чтобы развивать новые технологии. Я сейчас очень активно вкладываюсь в развитие НИОКР, в собственное производство. Это нужно и для российской медицины, и для нашей компании, это очень сильная сторона компании «БиоВитрум» исторически. «БиоВитрум» создает IT-продукты, которые будут стремительно менять онкологическую диагностику, они уже стремительно ее меняют. Я вкладываю значительные средства в цифровую трансформацию компании, то есть во внутренние цифровые продукты, которые помогут быстрее развивать сервисы и продукты и быстрее доносить до рынка быстрее то, что делаем «БиоВитрум».

Многие в период кризиса сворачиваются: сворачивают активы, сворачивают экспертность, сворачивают программа развития. Я, наоборот, настаиваю, именно сейчас надо еще более агрессивно вкладываться в будущее, в программы развития. Кризис — это замечательная возможность выйти обновленными и выйти еще более сильными! Звучит это уже несколько клишированно, но на самом деле это такая хорошая проверенная практика, проверенная многими кризисами, а кризисов нам хватало.

Я также сейчас очень активно вкладываю в международное развитие компании, а это, в том числе, и значимое развитие в России, это залог успеха. Ну и напоследок, я бы хотел пожелать нашему коллективу, нашим партнером, всему бизнесу — развития. Бизнес — это дело, и совсем негоже хватать воздух руками и ждать от будущего какой-то уверенности, надо делать дело. Нужно делать то, что ты умеешь, стараться делать это еще лучше, и тогда появятся точки уверенности, и тогда будущее начнет обретать какой-то конкретный смысл, плотные черты, на которые можно будет опереться. Это можно пожелать не только бизнесу, но и всем людям, и всему обществу!