Для Ксении Собчак настал час расплаты: ведущую вызывают в суд

Ксения Собчак заявила, что об иске в 3 миллиона рублей за камины ей ничего не известно Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похоже, за новенький загородный дом на Рублёвке, которым Ксения Собчак то и дело хвалится в соцсетях, телеведущая так и не расплатилась до конца: фирма по установке каминов через суд требует с Собчак более 3 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы, иск поступил от индивидуального предпринимателя Елены Лякишевой. По её словам, в марте 2020 года компания заключила договор с Собчак на установку трех каминов: камина-гриль на веранде, а также каминов в гостиной и в спальне (да, Ксения Анатольевна знает толк в красивой жизни). Последний по желанию заказчицы был выполнен с особыми изысками: с подъемным механизмом, декором из стекла и узорами из натурального камня. Звезда внесла предоплату, однако, приняв работу, остаток суммы так и не отдала. Тогда, посчитав пени за просрочку, фирма обратилась в суд: общая сумма долга на сегодняшний день - 3 млн 30 тысяч рублей. Дата первого заседания еще не назначена.

Для Собчак, которая как жена худрука столичного театра, каждый год декларирует доход более 200 млн рублей, это деньги невеликие. Однако, если ведущая не расплатится добровольно, а суд встанет на сторону обделённой компании, этот долг рискует обернуться серьезными неприятностями. Так, например, телеведущей могут закрыть выезд за рубеж и арестовать имущество, чтобы затем продать его на аукционе.

Между тем, огромный дом площадью 1000 квадратных метров из финской сосны телеведущая умудрилась возвести и обустроить с минимальными затратами. Дизайнерский ремонт, бассейн, роскошную веранду и многое другое Ксения сделала по бартеру, отблагодарив поставщиков рекламой в соцсетях.

Кстати, сама Ксения Собчак в беседе со СМИ заявила, что об иске в 3 миллиона рублей ей ничего не известно.