«Пятёрочка» и РНКО выпустили виртуальную подарочную карту на базе платежной системы «МИР»

Новой картой можно расплачиваться за любые покупки в магазинах сети и в приложении «Пятёрочка Доставка» с помощью системы бесконтактных платежей MIR PAY.

Подарочные карты реализуются через партнёра сети - организатора подарочных акций ООО «Дарить легко». Приобрести их может любое предприятие за безналичный расчёт. Использовать такой подарок смогут все владельцы смартфонов с операционной системой Android с поддержкой технологии NFC. Чтобы оплатить покупку на кассе, необходимо будет добавить полученную подарочную карту в свой смартфон и затем использовать бесконтактную оплату на терминале. Среди преимуществ виртуальной банковской карты - простота и безопасность дарения: клиентам передаются уникальные ссылки активации, которые можно распространить любым удобным способом: Email, SMS, в виде промокода на любом носителе.

«Пятёрочка» уже несколько лет успешно развивает направление подарочных карт, предлагая клиентам универсальный подарок – карту для удобного шопинга в одной из самых популярных сетей магазинов «у дома» в России. Для многих организаций особенно сейчас, в преддверии праздников, такой инструмент позволяет экономить ресурсы: не нужно тратить лишнее время и бюджет на организацию логистики, производство и хранение. Получатели получают свой подарок за считанные минуты на свой смартфон и сразу же смогут воспользоваться им», - отметил Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

«Подарочная карта «Пятёрочки» пользуется большим спросом в b2b-сегменте в качестве поощрения сотрудников, компенсации питания, подарка на праздники или приза в рекламной кампании. Ведь это универсальный подарок, который всегда пригодится. Еще одно преимущество - это географический охват. В 67 регионах нашей страны - от Калининграда до Иркутска - можно найти «Пятёрочку», - комментирует Борис Куваев, генеральный директор «Дарить Легко».

Оператор по переводу денежных средств, оператор электронных денежных средств и эмитент карт – РНКО «Платежный Центр». Подробная информация о подарочных картах и условиях их приобретения и использования – на сайте www.5ka.ru.