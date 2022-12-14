Америка пообещала Украине системы ПВО Patriot. Для чего установки нужны Незалежной

Оружие серьезное, что и говорить. Вот только считать ее очередной "вундерваффлей", как уже начали приплясывать от радости в Киеве, нет никаких достаточных на то оснований Фото: REUTERS

Американский телеканал CNN со ссылкой на свои высокопоставленные источники в Вашингтоне сообщил, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине самых современных на данный момент на западе систем ПВО Patriot, а о планах отправки может быть объявлено уже на этой неделе. Планируется переправить Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), которая включает в себя, помимо РЛС и прочих машин технического обеспечения, от четырех до восьми пусковых установок, в каждой из которых по четыре стандартных ракеты. То есть в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) на Украину привезут от 16 до 32 ракет ПВО "Пэтриот". Сколько ракет будет поставлено в качестве дополнительного боекомплекта, не сообщается.

Оружие серьезное, что и говорить. Вот только считать ее очередной "вундерваффлей", как уже начали приплясывать от радости в Киеве, нет никаких достаточных на то оснований.

ТИШЕ ЕДЕШЬ

По сведениям американских журналистов, объявлено о достижении соглашения о поставках будет в конце этой недели. Потому в течение недели бумаги должен подписать министр обороны США, еще неделю отводят на получение санкции от Байдена. Так что раньше Нового года комплексы в Германию, где, как сообщается, будут обучать работе на них украинских военных, вряд ли отправятся.

Еще два-три месяца потребуется, как минимум, на это обучение. Так что раньше марта-апреля американские ЗРК "Пэтриот" на боевое дежурство на Украине не заступят. Если же это произойдет в более короткие сроки, то здесь есть всего лишь два варианта реализации такого сценария.

Первый – это вариант, когда работать на них будут сами американские военнослужащие, которых привезут вместе с установками. А это уже непосредственное ввязывание в конфликт США. Впрочем, Байдену, который посвящает свой досуг поломке детских велосипедов и узнаванию своих близких родственников заново, про это могут и не рассказать.

Второй вариант означает, что украинские военные уже какое-то время (и неизвестно, какое именно) проходят обучение на ЗРК "Пэтриот", находящих на вооружении в Германии. С тайного разрешения Министерства обороны Германии и Федерального канцлера Олафа Шольца. Как ни крути, а новый международный скандал.

Но даже если все будет реализовано по наилучшему для Киева сценарию, считать, что "Пэтриот" изменит ход конфликта – чрезмерная наивность.

ЭКОНОМИКА – НИ ОБОЙТИ, НИ ВЗЛОМАТЬ

Для чего нужны эти ЗРК Киеву? Зеленский дает совершенно однозначный ответ – чтобы закрыть небо над объектами энергетической инфраструктуры. И это первая ложь. Потому что пусковые установки непосредственно работают с командным пунктом батареи, где находится вся информация по сопровождаемым целям, и откуда идут команды. То есть поставить одну ПУ в Днепропетровске, вторую в Запорожье, а третью на Ровенской АЭС. Они должны прикрывать одну площадь или один достаточно большой объект. И можно с уверенностью даже сказать, что этим объектом будет Киев. Зеленский постарается обезопасить то место, где он сам работает, и где самое большое количество украинцев живет на одной площади. А остальные в таком случае останутся без прикрытия.

Комплексы "Пэтриот" – штука не просто дорогая, а очень дорогая. Стоимость одной батареи ЗРК в полной комплектации составляет около одного миллиарда долларов США, а одной ракеты, в зависимости от модификации, варьируется от 3-х до 6-ти миллионов.

При этом, необходимо учесть, что эффективно ЗРК "Пэтриот" могут применяться только против крылатых ракет "Калибр" или самолетов. Нет, по "Герани" тоже можно пульнуть, и, наверное, и сбить получится (хотя не факт), но тратить несколько миллионов долларов на цель стоимостью в несколько десятков тысяч баксов – это все тем же микроскопом (да еще электронным) бить орехи.

Кстати, наверняка эти ЗРК поставят не по программе грантов, а включат в программу так называемого "Ленд-лиза", за который потом придется расплачиваться, как и по остальным долгам.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ – НИ РАЗУ НЕ РЕЖЬ

А против баллистических ракет "Пэтриот" бесполезен. Это еще в Ираке выяснилось, когда "Скады" Саддама Хуссейна пролетали мимо них, не неся никаких потерь. Облажались "Пэтриоты" и в 1991-м, когда разнесли казармы морской пехоты США в Дахране, и уже в последние годы, когда повстанцы-хуситы лупили по объектам своими "Скадами" и даже беспилотниками по стратегическим объектам Саудовской Аравии. Вот и остаются из целей ЗРК только крылатые ракеты, в частности, наш "Калибр", производство которого, по расчетам российских экспертов, обходится в 300-500 тысяч долларов. А теперь – внимание! Эффективность работы против самолетов ЗРК "Пэтриот" составляет 0,8. А вот против ракет – 0,3-0,4. То есть, чтобы гарантированно сбить одну ракету-цель надо запускать две-три противоракеты. Американцы, чтобы попытаться сбить те же "Скады" запускали сразу по 4 ракеты "Пэтриот", а беспилотники их ЗРК В Саудовской Аравии просто проморгали.

Ну, а то, что для российских военных установки ЗРК "Пэтриот" станут приоритетными целями, так это к бабке не ходи. Кстати, и американцы и европейцы не зря опасаются поставлять Украине свое самое современное вооружение, поскольку их хваленые боевые характеристики достаточно часто лопаются мыльными пузырями при столкновении с реальной российской боевой техникой.

Так что вы там еще пару раз подумайте, господа, по поводу поставок "Абрамсов" и "Леопардов", потом еще семь раз отмерьте, а вот отрезать не советуем. Категорически. Тем более, что те же немецкие "Леопарды" горели в Сирии ничуть не хуже, чем американские "Абрамсы" ранее в Ираке. У Patriot тоже слава изрядно подмочена, так зачем ее еще и дополнительно втаптывать в ту самую субстанцию.