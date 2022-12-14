В Россию спустя шесть лет вернулся «свиной грипп». Владимир Путин дал совет, как от него защититься

Врачи и президент говорят, что самый верный способ защититься от гриппа - вакцинация Фото: REUTERS

14 декабря Владимир Путин начал правительственное совещание с доклада Роспотребнадзора. Какие в стране эпидемии, сколько людей болеют…

- ОРВИ и грипп растет, - обеспокоенно заметил президент.

- Эпидемиологическая ситуация напряженная, - согласилась главный санитарный врач страны Анна Попова. – Небольшой рост ковида после двухмесячного снижения. H1N1 – самый популярный штамм гриппа в России сейчас.

Это знаменитый свиной грипп, бушевавший в 2009 году. Последний раз в России его фиксировали шесть лет назад. В этом году он вернулся, но, как заверила Попова, разработанные против него вакцины по-прежнему эффективны.

- Помните, я несколько дней назад спрашивал вас: «Нужно делать прививку или нет?». Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот докладываю - вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра в обычном режиме - все нормально, без всяких вопросов, - рассказал глава страны.

Врачи и президент говорят, что самый верный способ защититься от гриппа - вакцинация.

ОТ ЖКХ ДОЛГО ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА

Вице-премьер Виктория Абрамченко доложила, как идет очистка реки Волги.

- 83% загрязнений, попадающих в воду, на счету коммунальных предприятий, - резюмировала она.

За три года программы по строительству очистных сооружений четверть стоков начали фильтровать.

- Восстановлены объекты (для увеличения рыбного промысла – Ред.) на протяжении 997 километров. А сколько всего надо сделать? – уточнил у Абрамченко президент.

- Примерно половина сделана

- Наверно, побольше? – усомнился Путин.

- Так ил надо постоянно убирать – это бесконечная работа, - ответила вице-премьер.

Владимир Путин сказал, что работу прекращать нельзя, ведь от состояния Волги зависят миллионы людей.

ЧТО ЗАРАБОТАЕТ ВМЕСТО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Министр труда Антон Котяков рассказал, как с 1 января будет работать новый Социальный фонд, в котором объединили два старых: Пенсионный и Соцстраха.

- Будет 2600 офисов Социального фонда. Мы сэкономили деньги за счет отказа от аренды некоторых объектов. А в тех помещениях, которые остались в собственности, но они пустуют, откроются центры общения для пожилых, - доложил министр.

В новых регионах с 1 января 2023 года отделения Социального фонда тоже откроются.

- Нужно, чтобы все это пошире было освещено. Чтобы люди понимали перемены, - поручил российский лидер.