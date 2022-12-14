Прощай, «компьютер» - здравствуй, «электронная вычислительная машина»: что будет если в России запретят иностранные слова

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка Фото: Shutterstock

Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. “Эта инициатива направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов”, говорится в пояснительной записке. Законопроект уточняет, что “перечень иностранных заимствований, которые можно употреблять при использовании русского языка как государственного, содержится в нормативных словарях”. Что теперь изменится в нашей жизни? Об этом мы поговорили с Андреем Щербаковым, кандидатом филологических наук, директором департамента научной деятельности Института русского языка имени Пушкина.

Участники ток-шоу и стендап-комики должны следить за языком

- Андрей Владимирович, помогите перевести с чиновничьего на русский: что значит “использование русского языка в качестве государственного”? Речь идет только о государственных деятелях? Или публичных выступлений рядовых граждан новая норма тоже коснется?

- У нас принят Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», в нем определены сферы, где русский язык должен использоваться в качестве государственного. Эта сфера государственного и муниципального управления, судопроизводства, средств массовой информации, производство фильмов, культурно-просветительские мероприятия и т.д. Из этого вытекает, что речь идет и об общении чиновников с гражданами и, наверняка, о публичных заявлениях политиков, в том числе и для СМИ. В этом же законе определено, что русский язык как государственный должен использоваться в соответствии с нормами литературного языка. Из этого мы делаем вывод: если какой-то чиновник, депутат, министр или губернатор вдруг во время публичного высказывания или в документе совершает какую-то ошибку, то он нарушает закон “О государственном языке”.

- И что ему за это будет?

- Не знаю, этот вопрос к депутатам. В законе ответственность пока не установлена.

- Телевидение – это тоже средство массовой информации. Значит, телеведущие, участники ток-шоу или стендап-комики тоже должны использовать русский язык в качестве государственного?

- Исходя из буквы закона их это тоже касается.

За какие заимствования будут штрафовать?

- В законопроекте, который рассматривает Госдума говорится, что слова, которые можно употреблять при использовании русского языка как государственного, содержатся в нормативных словарях. Значит, иностранные слова из словарей теперь употреблять можно? А новые заимствования – уже нельзя?

- Законодательная норма, которая предлагается, звучит немного мягче: можно использовать заимствования, у которых в русском языке нет общеупотребительных и распространенных эквивалентов. От таких “безальтернативных” заимствований никто не призывает отказываться, и это правильно! Другое дело, мы живем в такое время, когда заимствований просто огромное количество, и филологи далеко не всегда успевают фиксировать то, что приходит в наш язык. Здесь, видимо, будут готовиться какие-то дополнения к словарям. В конце концов можно же создавать электронные словари, куда изменения вносятся быстрее, чем в бумажные варианты.

- Давайте попробуем на примере разобраться: у нас есть понятие ЭВМ – электронная вычислительная машина. Мы редко его используем, потому что это громоздкая конструкция, чаще говорят “компьютер” или “ноутбук”. Вот в таком раскладе, когда у нас есть свое родное, но неудобное и старомодное слово – можно ли будет использовать иностранное заимствование?

- Сложно сказать, это зависит от того, как будут трактоваться вносимые поправки. На мой взгляд, нужно идти следующим путем: слово “компьютер” в русский язык заимствовано давно, оно уже стало общеупотребительным. И к нему не нужно относиться, как к заимствованию, у которого есть эквивалент, тем более мало распространенный. Но, повторюсь, я не знаю, как законодатель будет это трактовать. Еще один вопрос, кто это будет контролировать? Например, я использовал какое-то заимствованное слово во время своих занятий со студентами в институте. Меня оштрафуют? Лишат права преподавания? А депутат, который неправильно поставит ударение, лишится депутатского мандата? Пока вопрос соблюдения вводимых норм остаётся открытым.

Как «ковидиоту» попасть в словарь?

- А на какие тогда словари ориентироваться: словарь иностранных слов? Толковый? Орфографический?

- Поправки к закону “О государственном языке”, которые вчера в первом чтении были приняты, предусматривают составление силами правительственной комиссии перечня словарей, на которые будет рекомендовано ориентироваться. Я предполагаю, что в состав этой комиссии будут включены специалисты-филологи из наших академических институтов. Общая рекомендация у нас такая: ориентироваться на словари, подготовленные академическими институтами и университетами.

- А по каким критериям и насколько быстро новые иностранные слова закрепляются в словарях?

- Есть Национальный корпус русского языка (коллекция текстов общим объемом более 1,5 миллиарда слов), по которому можно с помощью компьютерных программ определить частотность употребления в русском языке того или иного слова. Чем чаще употребляется слово в сфере образования, деловой коммуникации, средствах массовой информации, тем больше вероятность, что оно может войти в словарь. Это решают специалисты-лексикографы – авторы и составители словарей, которые опираются на профессиональные знания, опыт и концепцию самого словаря. Другое дело, что заимствование заимствованию рознь, потому что есть слова, которые просто в силу какой-то элементарной языковой моды вошли в оборот, а спустя какое-то время перестают употребляться. Так, к примеру, эпоха ковида подарила нам довольно много новых слов, в том числе имеющих яркие окраски и оценки. Но пандемия пройдет, выйдут из употребления и эти слова. Возникает вопрос: их надо вычеркивать из словаря? Поэтому филологи, как правило, не торопятся включать в словари новейшие заимствования, поскольку они могут уйти на периферию так же легко, как вошли в нашу речь.

Лайфхак, абьюз, и другие

- А много ли распространенных иностранных слов, из тех, что вертятся на языке или активно используются в соцсетях, еще не попали в словари? Например, слово «хайп» (шумиха, искусственно создаваемый ажиотаж) которое, например, часто употребляют в связи с этой инициативой Госдумы?

- Слово “хайп” пока я в толковых словарях не видел. Может быть, это слово есть в словарях новых заимствований (они, как правило, чаще обновляются). Но ведь мы используем слова лайфхак, коворкинг, коуч, абьюз и многие другие. Будут ли они использоваться в речи носителями русского языка лет через пять – вопрос. Сейчас заимствований очень много. Это связано с интернационализацией нашего общения, с тем, что у нас многие люди владеют несколькими языками и поэтому легко могут пользоваться лексикой других языков. Отчасти это модные тенденции, например, в интернете блогеры очень часто любят щеголять оригинальным, не всем понятным новоязом. Поэтому далеко не все слова, которые сейчас на слуху, попадают в словари.

- Эти поправки в закон “О государственном языке” способны стать барьером на пути проникновения иностранных слов в русский язык?

- Однозначно нет! Процесс заимствований – естественный для любого языка процесс. Но вот каким-то образом регулировать использование русского языка как государственного в официальной коммуникации, можно. Надо только понимать, что запреты – неэффективная мера по отношению к языку. А вот популяризировать знания о русском языке, показывать его красоту, вести просветительскую работу – обязательно нужно. И самое главное – любить родной язык и бережно к нему относиться. Это дело каждого носителя языка и тех, кто его изучает.