Хибины становятся ближе: Аэрофлот открывает регулярные рейсы в Кировск — горнолыжную столицу российского Заполярья

Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания

Аэрофлот открывает регулярные рейсы в аэропорт «Хибины», расположенный в 32 км от Кировска, центра горнолыжного спорта в Заполярье. Полёты в Кировск будут выполняться трижды в неделю (по понедельникам, пятницам и воскресеньям) из Терминала B аэропорта Шереметьево на самолётах Airbus A320. Рейсы запланированы с 30 декабря:

Напомним, Кировск расположен у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины, где находится одноименный горнолыжный курорт. Он включает в себя два комплекса: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр (расположен рядом с городом Апатиты). Сезон катания начинается в Хибинах в середине ноября и длится до июня. Обилие пологих склонов и крутые рельефные, скальные участки привлекают, как новичков, так и продвинутых экстремалов, любителей фрирайда.

Также посетить Хибины стоит ради того, чтобы увидеть северное сияние. В текущем сезоне Аэрофлот по традиции проводит акцию для любителей активных видов спорта. До 30 апреля 2023 года пассажиры могут совершенно бесплатно перевезти один комплект лыжного снаряжения общим весом до 23 кг. Комплект включает в себя чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованную отдельно одну пару лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованную отдельно одну пару ботинок для сноуборда.

Отметим, что Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании «Россия» и «Победа». Группа «Аэрофлот» — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 45,8 млн.