Украинские танкисты портят гусеницы своих машин, чтобы не идти в бой. В каких безвыходных ситуациях оказываются солдаты ВСУ

Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы командиров. Об этом первому каналу заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы командиров. Об этом первому каналу заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. По его словам, ситуация, которая складывается на линии боевого соприкосновения, приводит украинских танкистов в ужас. Доходит до того, что солдаты специально портят бронетехнику - сливают из танков масло, соляру, портят пальцы гусениц. Лишь бы не участвовать в боевых действиях. «Бывали случаи, когда командиры ВСУ заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их идти в наступление», - сказал офицер.

Мы обратились за комментарием к самому представителю ЛНР Андрею Марочко. В эфире радио «Комсомольская правда» он подтвердил приведенные факты.

- Еще летом солдаты ВСУ массово записывали обращения Зеленскому о том, что у них массово не хватает обеспечения и что они отказываются выполнять приказы, - сказал ведущий Радио «КП» Михаил Антонов. – Сразу было несколько роликов, потом было затишье. Сейчас такие ролики появляются снова. И вы говорите, что они отказываются выполнять приказы. Это разово или массово происходит?

- Да, был момент, когда служба безопасности Украины очень эффективно поработала с военнослужащими, которые записывали такие ролики и рассказывали реальное положение дел в украинской армии, - сказал Андрей Марочко. – Дело в том, что это было связано большей частью с мобилизованными военнослужащими. СБУ удалось их утихомирить. Сейчас ситуация другая. Ролики записывают и мобилизованные военнослужащие, и кадровые. Ситуация, в которой оказались ВСУ, плачевно. И шила в мешке не утаишь. Украинские военные нашли способы обходить запреты СБУ. Они либо выкладывают ролики анонимно, либо идут на отчаянные шаги и записывают видео от целого подразделения. И таким образом, чтобы против них не могли быть выдвинуты формальные обвинения. Когда их бросают на амбразуры, не предоставив средств противостоять нашей армии, они оказываются в безвыходном положении. Им либо записывать подобного рода ролики, либо идти на верную гибель.

- Сейчас какая ситуация в зоне соприкосновения в ЛНР?

- Я бы описал ее как стабильно напряженную. Линия обороны стабилизировалась, мы полностью контролируем те участки, за которые отвечаем. Есть позитивные сдвиги. И это не одно направление. Есть успехи и на купянском, и на красно-лиманском направлениях. Сегодня наш генеральный штаб заявил, что очередная попытка прорыва линии обороны с украинской стороны оказалась крайне плачевной для тех военнослужащих, которые попытались это сделать. Они в очередной раз понесли большие потери.