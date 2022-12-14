Красавица за 12 млн рублей. Силовики разбираются в скандале с пиксельными елками

Пиксельная елка в Кумертау

В башкирских Кумертау и Уфе, что соседствуют с многокилометровой тайгой срочно разбирают елки. Не простые. Пиксельные. Мэр Уфы уже пообещал заменить пластиковые на настоящую, а эту за 12 миллионов разобрать и отправить обратно в подмосковное Одинцово. Нет, не потому, что она не понравилась местным жителям.

Напротив, елка так сияла огнями, что привлекла к себе сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, потом Прокуратуры республики, а следом территориальные подразделения Следственного комитета России.

Все эти служивые люди в Башкирии уже третий год водят хоровод вокруг «московской красавицы». Именно в 2019 году они выявили и задокументировали факт «превышения должностных полномочий при осуществлении закупки сборных световых декоративных конструкций».

Тогда под подозрение и попал директор Государственного казенного учреждения Республики Башкортостан Хозяйственного управления (ГКУ РБ ХОЗУ), которому власти региона поручили обеспечить города столичными «новогодними световыми установками».

«С этой целью из республиканского бюджета выделили более 115 миллионов рублей. Вместо проведения торгов, подозреваемый напрямую заключил контракт с компанией из города Одинцово, хотя никаких законных оснований для этого не имелось. При этом денежный лимит был израсходован полностью. Позже стало известно, что цена была значительно завышена. По результатам проведенной оценки, стоимость оказанных услуг - около 60 миллионов рублей, а сумма ущерба соответственно составила более 50 миллионов рублей», - рассказала подробности уголовного дела официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вот только чтобы довести это уголовное дело с пиксельными елками до суда, полиции потребовалось оперативное сопровождение экспертов Следственного комитета России.

Продавцы елей, по понятным причинам не захотели расставаться с выручкой: в декабре 2020 антимонопольщики предписали одинцовской компании - производителю елок «Клирлайт рус» вернуть в казну, причем в федеральную, те самые 115,5 миллионов рублей.

Но компания просьбу проигнорировала, а потом даже оспорила решение антимонопольного органа в арбитраже Башкирии. Понятно, что собрать всю сумму потребуется помощь следствия.

После этого и было возбуждено уголовное дело по факту «хищения бюджетных средств» при закупке пиксельных елок.

Об этом уголовном деле жители Башкирии вспомнили на днях, когда в центре Уфы и Кумертау собрали пиксельные елки из Одинцово за 12 миллионов.

Как не включишь телевизор видишь глаза умирающих детей. Они просят перечислить деньги на срочное лечение или операцию. Откроешь социальные сети, а там ветераны войн собирают с пенсионеров для бойцов в СВО очередной миллион на прицелы, беспилотники и тепловизоры.

Простите, но какие к чертовой матери пиксельные елки за 115 миллионов рублей в таежном краю в наше время? Елок вам в тайге не хватает?!