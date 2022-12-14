Игорь Телегин: Народ-победитель

Игорь Телегин.

В первую неделю спецоперации из Херсона уехала вся власть киевского режима. Областная администрация, СБУ, полиция - как ветром сдуло. Началась даже не анархия, а настоящий хаос, грабежи и мародерство стали будничными вещами. 2 марта в город вошли российские войска, и тогда началось формирование администрации Херсонской области. Кинорежиссер Игорь Телегин стал одним из первых, кто принялся буквально с нуля создавать порядок в обществе. За последние полгода ему пришлось пережить десятки угроз, два покушения и, несмотря ни на что, войти в доверие к народу, провести День Победы и референдум о вступлении в состав России.

В марте администрация Херсонской области состояла всего лишь из восьми человек. Игорь Телегин был одним из них. Ему предложили возглавить департамент внутренней политики. За плечами у Телегина - участие в войне в Афганистане, и теперь он принял новый вызов.

- Такого опыта не было ни у кого, - рассказывает Игорь Телегин. - Когда сторонники киевского режима уезжали, они забрали все сервера. Остались дома, население, какие-то магазины и все. Никакой власти не было, поэтому нам пришлось все создавать с нуля. И теперь это исторический опыт.

Но с чего начать? Для работы нужно было выстроить план действий.

- Я просто засучил рукава и начал думать. Хорошо, наберу какое-то количество людей, а делать-то что? Мне нужно было заниматься внутренней политикой. И тогда мне пришла идея написать программу. Расставил цели, задачи и план их реализации. Первым делом нужно было остановить хаос в городе и успокоить людей. Население и так было напугано, а время от времени здесь слышались выстрелы, прилетали угрозы со стороны киевского режима, были и теракты.

В День Победы стало ясно, что Телегин двигается в правильном направлении. 9 Мая в городе нужно было провести парад и вывести людей на улицу. Тогда это казалось невозможным, а по итогу результат превзошел все ожидания.

Правда, не все оказались рады успехам Телегина на его новой должности. Киевский режим готовил теракты, надеясь ликвидировать чиновника.

- Оттуда прилетали угрозы, на двери квартиры кто-то написал «смерть коллаборанту Телегину». Очередное покушение случилось 22 августа, прямо в День Государственного флага.

- В тот вечер я шел домой с работы пешком. Они выследили, как я утром уходил по этой дороге. А на обратном пути заложенные 200 граммов тротила взорвались у меня прямо за левой ногой. Меня отбросило взрывом, я получил контузию, а также множественные осколочные ранения спины и ноги. Чудом остался жив.

После ранения Игорь Телегин занялся формированием «Боевого братства» в Херсонской области. Его кандидатуру на должность председателя утвердили, и мужчина приступил к делу.

- Боевое братство - это фундамент, на котором основывается патриотическое воспитание нашей молодежи, которой здесь 30 лет промывали мозги, якобы мы жертвы репрессий, голодомора и так далее. У нас хотели забрать нашу идентичность. Но попробуй сломать победителя - не получится, поэтому из нас сделали жертв: нойте, плачьте, никакой Великой Победы не было - вот этим 30 лет промывали. А мы начинаем возрождать память о подвигах наших предков, и делаем это как раз через «Боевое братство». Молодежь надо убеждать через наши великие традиции. Через Суворова, Александра Невского и Жукова, потому что мы - народ-победитель.