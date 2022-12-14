Подарите одиноким старикам дрова, чтобы не мерзли в Новый год!

У одинокой бабушки Людмилы Егоровой не было детей по болезни, муж умер, трудовой стаж 37 лет, а пенсия минимальная, и, если бы не акция, эту зиму она проспала бы в тулупе и валенках, простужаясь и болея

Как старики становятся одинокими подробно рассказывать не нужно: у одних по болезни не было детей, у других дети умерли, кого-то просто бросили. Потом, обычно смерть супруга, болезнь, инвалидность, которую нужно продлевать, что тоже непросто для бабушки из глухого села, и не всегда получается вовремя. Поэтому часто одинокие старики не получают даже того, что им полагается по закону. И слава богу, если их находят волонтеры фонда «Старость радость». Они заботятся об одиноких стариках – ищут им лекарства, выбивают для них льготы, помогают наладить быт. Обычно к новогодним праздникам эти чудесные ребята просили помощи в сборе для одиноких бабушек салфеточек-конфет-гигиенических принадлежностей. Но в этом году основной запрос оказался весомее в прямом смысле слова: «Нам нужны дрова! И побольше!»

- Странновато, конечно, просить у Деда Мороза тепла – шутят волонтеры. - Но сейчас для многих стариков именно дрова - самый желанный и нужный подарок. Они же в тулупах и валенках спят!

Арифметика такая: подопечные фонда – люди, которые в силу разных причин получают минимальную пенсию – 10-12 тысяч рублей, а на печной обогрев стандартного дома на зиму по скромным подсчетам нужно дров более чем на двадцать тысяч рублей. Ведь отопительный сезон в большинстве районов - даже не три месяца. Дома старые, стоят на земле, отсыревают, кровли без современной теплоизоляции, многим необходимо зимой топить печь дважды в день, чтобы было не даже тепло, а хотя бы сносно, и все равно место тапок валенки. Ели есть

- Иногда, чтобы купить дрова, они берут кредит – рассказывают в фонде. - И к следующей зиме этот кредит всё ещё съедает полпенсии. Есть госкомпенсация за покупку топлива. Однако, чтобы ее получить, нужно выполнить очень много условий. И, даже при содействии социальных работников, достаются эти деньги немногим. Условия там касаются не только пожилых людей, но и поставщиков, у которых куплены дрова. Даже нам - большой организации — нелегко было найти подходящих продавцов с нормальными ценами, а для одинокой бабушки, которая имя-то свое не всегда помнит, поиск поставщика - это просто фантастика! Для нее местный «дядя Петя» с прицепом — монополист. И дрова будут стоить столько, сколько он скажет. А компенсацию под это не выдадут.

Я смотрю отчеты ребят о том, куда уже успели развезти топливо. Горы дров, улыбающиеся, счастливые бабули. Пробегаю глазами истории. Почти все из простых, часто многодетных семей. Братьев-сестер разметало по свету. Многие умерли или потерялись. Всю жизнь работали в колхозах, на какой-то поденщине, у многих по тридцать и более лет трудового стажа, встречаются звания «ветеран труда», гордятся своими похвальными грамотами… А результат тот же - в тулупе в промерзшей берлоге. Как так получается?

- Просто все дорожает, а пенсии у нас не великие – говорят в фонде. Например, 12-13 тысяч рублей - это не ниже прожиточного минимума! И там, где такая пенсия, льгот и субсидий крайне мало. А, если вдуматься, попробуйте прожить на эти деньги, будучи больным стариком, да еще в доме с печным отоплением. И при том, что мы уже оплатили дрова для тысячи человек, в очереди ещё множество счетов. Не меньше чем на 670 тысяч рублей.

Добрые Деды Морозы и Снегурочки, пожалуйста, помогите одиноким старикам не мерзнуть!

Если вы хотите помочь:

Вы можете позвонить или написать кураторам акции с дополнительными вопросами:

+7 499 394-48-83 или +7 985 862-95-02, a.kuzmicheva@starikam.org

Чтобы помочь через SMS, отправьте сообщение на номер 3443 со словами «Бабушка» (или «бабушка», или «babushka», но без кавычек), «Дедушка», «Дедмороз», «Дед», «Мороз», «Новыйгод», «Новый» и суммой, которую вы хотели бы перевести. Например: Бабушка 300 Дедушка 500 Дедмороз 1000. Вам придёт SMS с просьбой подтверждения или отказа от платежа.

Удобнее всего сделать пожертвование с банковской карты можно на сайте фонда “Старость в радость” starikam.org. (Нажимайте зелёную кнопку «Помочь» и согревайте бабушек и дедушек).

Счет:

Получатель: БФ «Старость в радость»

Юр. Адрес: 127006, Город Москва, Улица Садовая-Триумфальная,4-10

ИНН: 7710479486

КПП: 771001001

Расчетный счет: 40703810838000070062

Банк получателя: ПАО «Сбербанк России»

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Назначение платежа: Благотворительный взнос

Подробности акции можно посмотреть на сайте

У вас есть возможность выбрать даже конкретных нуждающихся стариков и помочь им напрямую.