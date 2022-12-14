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Политика14 декабря 2022 18:34

Применение в бою российских «Терминаторов» обратило в бегство украинских солдат

Огневая мощь "машин поддержки танков" стала для ВСУ неприятным сюрпризом
Владимир ДЕМЧЕНКО
Владимир ДЕМЧЕНКО
БМПТ «Терминатор» называют «танком на стероидах» или «вертолетом на гусеницах»

БМПТ «Терминатор» называют «танком на стероидах» или «вертолетом на гусеницах»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плачевно закончилась для ВСУ попытки атаки на линии Сватово-Кременная в Луганской народной республике. Бойцы российской войсковой группировки «О» («Отважные» - Центральный военный округ) применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их огонь привел украинских боевиков в ужас и заставил бежать с позиций.

Прорвать фронт в районе Сватово украинская армия пытается уже несколько месяцев. Этот город имеет стратегическое значение, за ним открывается путь в глубь ЛНР, в том числе к Северодонецку и Лисичанску. Сватово постоянно обстреливают из «Хаймарсов», украинские войска чуть ли не ежедневно щупают оборону, пытаясь пробить фронт. Теперь этим попыткам в числе прочей военной техники противостоят БМПТ «Терминатор».

- Обстановка напряженная, но мы удерживаем линию фронта, уничтожаем опорные пункты противника с помощью артиллерии, танков и тяжелых огневых систем «Солнцепек», - говорят российские военные. – При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», он буквально обратил противника в бегство.

БМПТ «Терминатор» называют «танком на стероидах» или «вертолетом на гусеницах». Выпущенные «Уралвагонзаводом», «Терминаторы» были приняты российской армией совсем недавно - в недалеком 2018 году. Хотя разработки начались еще в 90-х. Эти машины собираются на базе танка Т-72, однако они гораздо более маневренны и способны оперативно реагировать на угрозу атаки со стороны противотанковыми комплексами.

В защите танков, собственно, и состоит главная задача «Терминаторов». Они могут обнаружить и быстро поразить даже бойца с «Джавеллином», засевшего где-нибудь в кустах. При этом, по словам экспертов, благодаря динамической защите «Реликт», самому «Терминатору» противотанковые ракеты не так страшны. Главным образом потому, что «Реликт» защищает весь периметр машины, а не только сектор в 70 градусов, как у танка Т-90.

Вооружение БМПТ «Терминатор», а это две 30-миллиметровые пушки 2А42, четыре пусковые установки управляемых ракет 9М120-1 «Атака», два гранатомета АГС-17 и 7,62-миллиметровый модернизированный танковый пулемет Калашникова, позволяет вести и одиночный бой. Именно это, судя по всему, и способствовало успеху боевых машин поддержки танков под Сватово. Как сообщил упомянутый военный ЦВО, «Терминаторы» и артиллерия нанесли массированный удар по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции. Огонь корректировали с беспилотника, который сумел запечатлеть реакцию украинцев: многие так и остались навсегда в лесопосадке, а остальные предпочли спастись бегством, бросая тяжелое оружие.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ