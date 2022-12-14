Применение в бою российских «Терминаторов» обратило в бегство украинских солдат

БМПТ «Терминатор» называют «танком на стероидах» или «вертолетом на гусеницах» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плачевно закончилась для ВСУ попытки атаки на линии Сватово-Кременная в Луганской народной республике. Бойцы российской войсковой группировки «О» («Отважные» - Центральный военный округ) применили боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их огонь привел украинских боевиков в ужас и заставил бежать с позиций.

Прорвать фронт в районе Сватово украинская армия пытается уже несколько месяцев. Этот город имеет стратегическое значение, за ним открывается путь в глубь ЛНР, в том числе к Северодонецку и Лисичанску. Сватово постоянно обстреливают из «Хаймарсов», украинские войска чуть ли не ежедневно щупают оборону, пытаясь пробить фронт. Теперь этим попыткам в числе прочей военной техники противостоят БМПТ «Терминатор».

- Обстановка напряженная, но мы удерживаем линию фронта, уничтожаем опорные пункты противника с помощью артиллерии, танков и тяжелых огневых систем «Солнцепек», - говорят российские военные. – При отражении нескольких атак нам здорово помог «Терминатор», он буквально обратил противника в бегство.

БМПТ «Терминатор» называют «танком на стероидах» или «вертолетом на гусеницах». Выпущенные «Уралвагонзаводом», «Терминаторы» были приняты российской армией совсем недавно - в недалеком 2018 году. Хотя разработки начались еще в 90-х. Эти машины собираются на базе танка Т-72, однако они гораздо более маневренны и способны оперативно реагировать на угрозу атаки со стороны противотанковыми комплексами.

В защите танков, собственно, и состоит главная задача «Терминаторов». Они могут обнаружить и быстро поразить даже бойца с «Джавеллином», засевшего где-нибудь в кустах. При этом, по словам экспертов, благодаря динамической защите «Реликт», самому «Терминатору» противотанковые ракеты не так страшны. Главным образом потому, что «Реликт» защищает весь периметр машины, а не только сектор в 70 градусов, как у танка Т-90.

Вооружение БМПТ «Терминатор», а это две 30-миллиметровые пушки 2А42, четыре пусковые установки управляемых ракет 9М120-1 «Атака», два гранатомета АГС-17 и 7,62-миллиметровый модернизированный танковый пулемет Калашникова, позволяет вести и одиночный бой. Именно это, судя по всему, и способствовало успеху боевых машин поддержки танков под Сватово. Как сообщил упомянутый военный ЦВО, «Терминаторы» и артиллерия нанесли массированный удар по району сосредоточения украинских боевиков в лесопосадке, откуда те собирались атаковать российские позиции. Огонь корректировали с беспилотника, который сумел запечатлеть реакцию украинцев: многие так и остались навсегда в лесопосадке, а остальные предпочли спастись бегством, бросая тяжелое оружие.