Зеленский очень устал Фото: REUTERS

Ракеты на сибирских копов навели херсонские недоумки

Глава управления МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий заявил, что к гибели трех правоохранителей из этого сибирского региона, убитых при ракетном обстреле в Херсонской области, причастны два юных местных наводчика. Молодых уродов задержали. ВСУ ударили ракетами по пункту временной дислокации полицейских в Херсонской области 9 октября. При обстрела погибли трое полицейских, были и раненные. Сейчас 17-летний гражданин незалежной признался в передаче ВСУ данных о расположении российских военных и полицейских в Голопристанском районе Херсонской области. Второй корректировщик, на год старше подельника, маскировался на Кубани, но этому «актеру» тоже прихватили тестикулы. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что российские силовики ежедневно задерживают в регионе от трех до пяти информаторов ВСУ. Горбатых исправят земляные работы.

Арестович признал, что Зеленский очень устал

Алексей Арестович, советник главы офиса шестого президента незалежной, заявил, что с начала спецоперации на Украине, глава государства «очень сильно устал». Арестович в телеинтервью отметил: «Если сравнить его довоенного – я уже не говорю о временах «Квартала» – с сегодняшним, это два разных человека. Даже глаза разные». Помощник Зеленского признал: «Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. Но и этот человек, новый, тоже сильно уставший». При том, по словам Арестовича, Зеленский все еще много шутит и всегда здоровается в шутливой форме. Уставший шутник с разными глазами — это диагноз.

Мобилизованные отражают атаки на Купянском направлении

Мобилизованные бойцы вместе с контрактниками отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. Командир воюющего в данном районе саперного подразделения рассказал, что его подчиненные были мобилизованы, за месяц прошли подготовку и выполняют работу наравне с контрактниками. Он рассказал о бое на Купянском направлении. Здесь было уничтожено несколько единиц бронетехники и десятки солдат противника. В данном районе пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии. Предупрежден — значит, вооружен.

В американской разведке призвали Байдена сдать назад

Ребекка Коффлер, экс-сотрудница американской разведки, заявила, что президенту США пора прекратить разжигать ситуацию на Украине. И ему пора приложить усилия для того, чтобы конфликт перешел в русло мирных переговоров. В том числе потому, что оружейный запас США опустел, а страны, в конфликт вовлеченные, несут колоссальные бюджетные потери. Коффлер добавила, что лидер Украины преследует нереалистичные цели, а его желание вести переговоры только с новым российским лидером вообще не претендует на серьезное отношение к ситуации. Экс-разведчица заверила, что жители Штатов, в отличие от Байдена, всё больше склоняются к тому, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем. Пока Зеленский реален — цели нереальны, и наоборот.

Очередные 300 миллионов евро уйдут в песок — и это не днепровский песок

Владимир Кудрицкий, глава правления НЭК «Укрэнерго», сообщил, что Киев сможет получить от Европейского банка реконструкции и развития кредит на 300 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. По словам Кудрицкого, 150 млн евро направят на покупку ремонтного оборудования, а вторая половина средств «пойдет на выполнение финансовых обязательств «Укрэнерго» и поддержания стабильной работы рынка электроэнергии». Но ведь снова летят перелетные птицы, и снова гаснут огоньки на ТЭС и ТЭЦ — ну и тогда зачем это все?

ВСУ нечем вывозить раненных из зоны конфликта

Андрей Марочко, офицер народной милиции ЛНР, сообщил, что ВСУ испытывают острую нехватку спецтранспорта. По его данным, в связи с дефицитом гусеничной и колесной спецтехники, украинская армия всё больше использует гражданские машины, не приспособленные для передвижения в условиях бездорожья и активных боевых действий. Проблемы с военной логистикой замедляют скорость поставки боеприпасов, мешают эвакуации раненых и доставке бойцов на позиции. Из-за того, что транспорт не бронирован, растет число безвозвратных человеческих потерь. Дорога — зимняя, доктор - едет, порошок — везут. Хуже — будет.

Только Новая Зеландия и спасет незалежную от беды

Глава МИДа далекой от всех мировых треволнений Новой Зеландии Нанаиа Махута сообщила, что ее страна предоставит Украине 1,9 млн своих, новозеландских долларов, на закупку гуманитарной помощи. И добавила: «Наша страна предоставит дополнительные 3 млн новозеландских долларов через Международный комитет Красного Креста». Махута уточнила, что речь идет о закупке медицинских принадлежностей и оборудования, трансформаторов и генераторов. Ну, теперь уж точно после помощи далеких эльфов и хоббитов Гондор-Киев точно победит проклятый Мордор.

Кто возместит Донбассу ущерб в триллион?

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ущерб, который Украина нанесла республики с 2014 года, оценивается более чем в 1,3 трлн руб. Так и сказал РИА Новостям: «По разрушенному жилью цифры очень приблизительные. С 2014 года — 1,3 трлн рублей. Но нужно учитывать и разрушенные предприятия, разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры». Пушилин сообщил, что власти ДНР все фиксируют и считают.

С Запорожской АЭС Россия не уйдет

Ренат Карчаа, советник гендиректора «Росэнергоатома», заявил, что призывы о выводе сил Росгвардии с территории Запорожской АЭС — это хорошо продуманная провокация. Карчаа подчеркнул, что в случае отвода сил Росгвардии с территории ЗАЭС может возрасти угроза ядерной безопасности станции. Он сообщил: «Это может привести к большой беде, за которую потом нужно будет отвечать». Вот только кто будет отвечать после начала ядерной катастрофы?

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