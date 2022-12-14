Две квартиры, две машины, два дома: У Януковича отобрали все, что он нажил непосильным трудом

Куда все делось? Конфисковали. Решение принял Высший антикоррупционный суд Фото: Евгения ГУСЕВА

Янукович остался ни с чем на Украине. У него отобрали дом, деньги, ценности… Бизнеса теперь тоже нет. В общем, все, что было нажито непосильным трудом.

Куда все делось? Конфисковали. Решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Причем, досталось не только бывшему президенту, но и приближенным ему людям.

О чем идет речь?

- Часть - движимое имущество, часть - имущество недвижимое и средства, и имущество, относящееся к историко-культурной и творческой ценности, мы так его характеризуем, - заявили в следствии.

Но это общие слова. А что конкретно:

- Центр отдыха и здоровья в Новых Петровцах (Киевская область),

- гостинично-ресторанный комплекс,

- жилой дом,

- несколько машиномест,

- квартира,

- дом,

- денежные средства.

Полный перечень арестованного - 13 пунктов движимого и недвижимого имущества, 537 пунктов активов, принадлежащих к историко-культурным и материальным ценностям. В общем сложности это 100 страниц печатного текста списком.

Общая стоимость по предварительным оценкам тянет на 18 миллионов 778 тысяч евро.

- В движимом имуществе — в основном произведения искусства: картины, скульптуры, в том числе и его (Януковича) портрет, и его скульптура, — отметил собеседник издания Strana.ua.

Пока непонятна судьба резиденции главы государства «Межигорье». По некоторым данным, слушание по нему пройдет отдельно. Но уже понятно, чем оно закончится.

Что теперь будет с всем этим добром - неизвестно. По закону, что делать с ним, должно решить Министерство юстиции, которое является истцом по делу. Так что будет неудивительно, если в доме бывшего президента поселится, например, министр юстиции, или замглавы офиса президента. А в гостинично-ресторанном комплексе будут проводить банкеты Генпрокуратура и руководство СБУ.