Лепс после скандала с дракой покинул Россию

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс, устроивший потасовку в одном из баров Санкт-Петербурга, решил уехать подальше от скандала. Выступив в минувшее воскресенье на новогоднем концерте группы «Земляне», артист завершил свои дела в Москве и отправился за границу. Певца заметили в аэропорту Стамбула, когда он садился на рейс до Милана. 60-летний Лепс направлялся в бизнес-класс в компании симпатичной спутницы. Показав сотрудникам аэропорта паспорта и посадочные талоны, пара проследовала на борт самолета, сообщает Teleprogramma.pro.

Судя по всему, артист затеял поездку в Италию, чтобы развеяться и скрыться от шумихи после инцидента в баре. Хотя адвокаты Лепса все уладили, а сам исполнитель выплатил пострадавшему компенсацию, пресса по-прежнему обсуждает драку с его участием. Лепс очень любит отдыхать в Милане, где у него много друзей, и часто путешествует по Италии.

Певец в компании симпатичной спутницы летел из Стамбула в Милан. Фото: teleprogramma.pro

Правда, отсутствовать на родине Григорий будет недолго. Как минимум к Новому году он вернется домой. На 31 декабря у Лепса запланирован концерт в «Барвиха Luxury Village». Судя по цене билетов, артист получит за пение под бой курантов весьма приличное вознаграждение. За возможность сидеть в этот момент поближе к сцене гости вечера должны заплатить 900 тысяч рублей – столько стоит столик на шестерых в ВИП-зоне. Чуть менее удачное расположение стола, но тоже возле сцены обойдется в 720 тысяч рублей на четверых. Чем глубже в зал – тем скромнее цены: есть столики по 600 тысяч, по 450 тысяч и даже по 280 тысяч рублей. В билет входит стоимость праздничного ужина: гостей накормят сельдью под шубой с сусальным золотом, оливье с телячьей вырезкой, пате из фуа-гра, картофельной эспумой с чёрной икрой, заливным из осетрины, а на горячее – крабом с соусом васаби.

Новогодние каникулы Григорий Лепс, скорее всего, проведет с младшими детьми. Их у артиста трое: Ева, Иван и Николь. В прошлом году музыкант неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. Однако экс-супруги по-прежнему живут по соседству: Анна с детьми – в их семейном доме, Григорий – в особняке, который он в свое время отдал под продюсерский центр. Певец даже после развода не перестает заботиться о бывшей жене. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово.

Старшая дочь артиста Инга в этом году подарила ему внука. В апреле 37-летняя наследница Лепса вышла замуж за актера и режиссера Михаила Плутахина.