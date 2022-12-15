Объявлены победители конкурса «Битва за ТВ»

RUTUBE объявил итоги первого всероссийского интернет-конкурса авторских видеопроектов «Битва за ТВ», на который было подано более 400 заявок со всей страны. В финал по результатам зрительского голосования прошли 34 самые оригинальные работы. Именно их оценивали профессиональные члены жюри – топ-менеджеры крупнейших российских телеканалов. Каждый из представителей жюри выбрал лучшие видео, чтобы разместить их в сетке вещания своего телеканала. Всего в конкурсе было выявлено шесть победителей.

Телеканал ТНТ отдал свой голос за продакшн-студию «ПЕНЗФИЛЬММАШ», известную по созданию интернет-сериала «Зёма».

Телеканал ТВ-3 выделил сразу три проекта. С авторами каждого из них у канала есть намерение создать новый телевизионный хит.

- Проект о женщинах «Эффект бабочки»,

- Реалити-шоу «Экстрим ферма»,

- Программа «Общая реальность для детей и взрослых».

Проектом-победителем, по версии телеканала «Матч ТВ», стала «Российская дрифт серия: Шинная борьба».

Телеканал 2х2 решил пополнить свой эфир юмористическим псевдосериалом «Ожоги любви первой степени». Проект пародирует российские семейные сериалы, выходящие на основных федеральных каналах нашей страны.

После премьеры на телеэкранах проекты-победители продолжат выходить и на национальном видеохостинге RUTUBE.

Давид Кочаров, генеральный продюсер видеохостинга RUTUBE:

«Мы всегда говорим, что наша главная цель – стать социальным лифтом для молодых авторов. Проект «Битва за ТВ» очень хорошо показал, как мы к ней идем. Одним из победителей стал продакшн «ПЕНЗФИЛЬММАШ», которым мы очень гордимся, потому что работаем с ребятами в течение года, за который они очень выросли. Надеюсь, что у всех победителей откроются широкие перспективы для творческого развития».