Сучит ножками, кидается в медсестер, курит в постели: С Михаилом Саакашвили в клинике происходит удивительное

Экс-президент Грузии после завтрака объявил голодовку, а перед обедом ее прекратил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мишико Саакашвили, экс-президент (Грузия) и бывший губернатор (Одесса, Украина) суды над которым все никак не могут завершиться в Грузии, вновь всплыл на поверхность информационного поля. Он настолько достал всех в Тбилиси своими капризами, истериками и припадками, что специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала часть видеозаписи пребывания Саакашвили в частной клинике "Вивамед", где он проходит лечение.

Замечательное зрелище, в кадре Михаил Николозович ведет себя, как маленький капризный ребенок-истерик, которому отказали в покупке игрушки в детском магазине. Он сучит ножками, лежа на больничной кровати, кидается в медсестер всем, что попадается ему под руку, демонстративно сползает на пол то с одной стороны кровати, то с другой, чтобы его "истощенное" тело сотрудницы клиники поднимали и водружали назад на место. И, хотя на одном месте записи Саакашвили ходит с помощью ходунков, когда забывает о них, то передвигается и без них вполне нормально. А как ловко он закидывает ноги на кресло, когда садится покурить! Что касается истощения, то, безусловно, он немного похудел, но на узника Бухенвальда не походит ни разу. Здоровый образ жизни и отказ от излишеств, которые он так любил на свободе, наверное, сказались на его внешнем виде. Впрочем, не от всех излишеств он избавился, спокойно курит в палате и даже в постели.

Правда, члены семьи Саакашвили и адвокаты в один голос уверяют, что Саакашвили на волоске от смерти. Они "нашли" у него 36 различных тяжелых и смертельных заболеваний, в число которых вошли деменция и туберкулез. Легенду поддержал и сам Мишико, написав не кому-нибудь, а президенту Франции Макрону с просьбой к Эммануэлю спасти его. Из застенков и вообще.

- Я умираю, у меня мало времени, - процитировали избранные места из переписки Саакашвили с Макроном французские СМИ. – Токсикологи пришли к выводу, что меня отравили в тюрьме!

Особо примечательна история с "отравлением". Саакашвили был переведен в клинику "Вивамед" 12-го мая, и получается, что если его и отравили, то произошло это именно там. Но обвинять клинику, где он находится, Саакашвили явно боится – терпение врачей может лопнуть, и 21-го ноября он заявляет: "Мое здоровье действительно ухудшается и особенно в последние два месяца, но я никогда не высказывал подозрений моим адвокатам, что якобы был отравлен. Врачи клиники "Вивамед" делают все возможное. Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос. Еще раз хочу сказать всем спасибо". А буквально вчера вновь поднял тему с отравлением.

В Грузии действительно обеспокоились после того, как адвокаты и Мишико заявили, что в его организме обнаружены следы ртути и мышьяка, и Министерство юстиции Грузии поручило Национальному бюро судебной экспертизы проверить, был ли действительно отравлен заключенный. Но Саакашвили отказался предоставить свои биоматериалы, что может говорить только об одном – пациент нещадно симулирует.

Что, кстати, подтверждают и другие кадры той самой видеозаписи, где Саакашвили с завидным аппетитом кушает супчик. По данным грузинских властей, подсудимый кушает" "когда хочет и что хочет", при этом, отказывается выполнять указания лечащих врачей.

Но адвокаты подали ходатайство об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили для восстановления здоровья, а Тбилисский городской суд, который рассматривает дела по обвинению Мишико Николозовича, принял ходатайство к рассмотрению. Первое заседание по рассмотрению ходатайства пришлось отложить, потому что Саакашвили вспомнил свою любимую забаву: он объявил голодовку. Сразу после завтрака. Правда, продержался недолго. Спустя несколько часов он же объявил о прекращении голодовки.

- Одна из причин, что я прерываю голодовку, заключается в том, чтобы не дать повод критикам, что якобы я намеренно наношу вред своему здоровью. Вторая причина и главная - европарламентарии категорически призвали меня отказаться от голодовки и пообещали осуществлять постоянный мониторинг по защите моих минимальных прав, - заявил Мишико. И принялся вновь кидаться разными тяжелыми и не очень предметами в обслуживающий персонал.

С учетом того, что он "кушает, когда хочет", можно с уверенностью сказать, что обед "вся такая порывистая, угловатая противоречивая вся" Мишико не пропустил.