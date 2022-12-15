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Новый год15 декабря 2022 10:19

Пусть компот пьют: покупать ли ребенку детское шампанское

Психолог Чувырина призвала родителей не пить при детях даже на праздники
Анна ЛУКЬЯНОВА
Психолог Чувырина призвала родителей не пить при детях даже на праздники

Психолог Чувырина призвала родителей не пить при детях даже на праздники

Фото: Shutterstock

Накануне Нового года прилавки магазинов пополняют бутылки с газировкой, имитирующие взрослое игристое. А новостные ленты пестрят призывами экспертов запретить детское шампанское, потому что очень уж много от него вреда. Нынешний декабрь не исключение.

- Сегодня он детское пьет, а завтра взрослое будет? И потом, разве это жизненная необходимость? Я понимаю, кормить ребенка – это нужное. А шампанское для чего? Пускай компот пьют, - цитируют СМИ Геннадия Онищенко, академика РАН, профессора, эпидемиолога, доктора медицинских наук.

Ученый уверен, что детское шампанское придумала «алкогольная мафия» - растят себе будущих покупателей. Дети ведь стремятся подражать взрослым, и невинная на первый взгляд церемония наливания газировки в бокал и чоканье за столом незаметно размывает в сознании ребенка грань между дозволенным и недозволенным. А дальше – пошло-поехало: формируется положительное отношение к выпивке (это нормально, это обязательный элемент праздника и любого хорошего события, это весело, так все делают), привыкание к алкогольным ритуалам, а там рукой подать и до зависимости. Конечно, если ребенку пару раз налили детское шампанское, это не значит, что он вырастет алкоголиком. Однако риск есть и довольно большой, и это подтверждают исследования.

Помимо психологического вреда страдает и здоровье. По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, в детском шампанском больше, чем в обычной газировке углекислого газа. Это делается для того, чтобы бутылка открывалась с эффектным «бахом», а напиток красиво пенился. Однако углекислый газ раздражает слизистую желудка, повышает кислотность, вызывает нарушения моторики ЖКТ, провоцирует вздутие. Особенно это ощутят дети, подверженные частым отравлениям. А еще в детское шампанское намешивают много сахара, из-за чего идет перегруз поджелудочной и печени. В Новый Год опасность сбоев еще выше, потому что детвора налегает и на калорийные праздничные салаты вроде оливье и шубы. В дешевые напитки добавляют вместо сахара сахарозаменители, которые вообще не рекомендуют использовать в детском питании из-за риска аллергической реакции, искусственные ароматизаторы, вредные красители…

С какой стороны ни глянь – один вред от этого шампанского. При этом ничего не меняется: детский аналог алкоголя продается, родители его, не задумываясь, покупают. Традиции пока намного сильнее здравого смысла.

КОММЕНТАРИЙ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА

Пить при ребенке - плохая история

- Периодическое употребление алкоголя родителями – на праздники или просто вечером в пятницу, чтобы расслабиться - негативно влияет на психику детей, - напутствует Елена Чувырина. - В большинстве случаев в моменты таких «посиделок» ребенку либо предоставляют полную свободу, либо жёсткие ограничения. Дети остро чувствуют поведенческие отличия, но не могут найти правильные ориентиры, так как не знают, что является нормой. В момент «застолья» дети обделены вниманием и стремятся всеми способами завоевать его. Постоянный стресс провоцирует защитные реакции, которые со временем становятся привычными и даже доходят до опасных крайностей: бунтарство, выражающееся в неадекватном поведении, агрессии, вызове взрослым, уход в себя и свои мечты, избалованность, граничащая с вседозволенностью.

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