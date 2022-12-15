Пусть компот пьют: покупать ли ребенку детское шампанское

Психолог Чувырина призвала родителей не пить при детях даже на праздники Фото: Shutterstock

Накануне Нового года прилавки магазинов пополняют бутылки с газировкой, имитирующие взрослое игристое. А новостные ленты пестрят призывами экспертов запретить детское шампанское, потому что очень уж много от него вреда. Нынешний декабрь не исключение.

- Сегодня он детское пьет, а завтра взрослое будет? И потом, разве это жизненная необходимость? Я понимаю, кормить ребенка – это нужное. А шампанское для чего? Пускай компот пьют, - цитируют СМИ Геннадия Онищенко, академика РАН, профессора, эпидемиолога, доктора медицинских наук.

Ученый уверен, что детское шампанское придумала «алкогольная мафия» - растят себе будущих покупателей. Дети ведь стремятся подражать взрослым, и невинная на первый взгляд церемония наливания газировки в бокал и чоканье за столом незаметно размывает в сознании ребенка грань между дозволенным и недозволенным. А дальше – пошло-поехало: формируется положительное отношение к выпивке (это нормально, это обязательный элемент праздника и любого хорошего события, это весело, так все делают), привыкание к алкогольным ритуалам, а там рукой подать и до зависимости. Конечно, если ребенку пару раз налили детское шампанское, это не значит, что он вырастет алкоголиком. Однако риск есть и довольно большой, и это подтверждают исследования.

Помимо психологического вреда страдает и здоровье. По словам психиатра-нарколога Василия Шурова, в детском шампанском больше, чем в обычной газировке углекислого газа. Это делается для того, чтобы бутылка открывалась с эффектным «бахом», а напиток красиво пенился. Однако углекислый газ раздражает слизистую желудка, повышает кислотность, вызывает нарушения моторики ЖКТ, провоцирует вздутие. Особенно это ощутят дети, подверженные частым отравлениям. А еще в детское шампанское намешивают много сахара, из-за чего идет перегруз поджелудочной и печени. В Новый Год опасность сбоев еще выше, потому что детвора налегает и на калорийные праздничные салаты вроде оливье и шубы. В дешевые напитки добавляют вместо сахара сахарозаменители, которые вообще не рекомендуют использовать в детском питании из-за риска аллергической реакции, искусственные ароматизаторы, вредные красители…

С какой стороны ни глянь – один вред от этого шампанского. При этом ничего не меняется: детский аналог алкоголя продается, родители его, не задумываясь, покупают. Традиции пока намного сильнее здравого смысла.

КОММЕНТАРИЙ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА

Пить при ребенке - плохая история

- Периодическое употребление алкоголя родителями – на праздники или просто вечером в пятницу, чтобы расслабиться - негативно влияет на психику детей, - напутствует Елена Чувырина. - В большинстве случаев в моменты таких «посиделок» ребенку либо предоставляют полную свободу, либо жёсткие ограничения. Дети остро чувствуют поведенческие отличия, но не могут найти правильные ориентиры, так как не знают, что является нормой. В момент «застолья» дети обделены вниманием и стремятся всеми способами завоевать его. Постоянный стресс провоцирует защитные реакции, которые со временем становятся привычными и даже доходят до опасных крайностей: бунтарство, выражающееся в неадекватном поведении, агрессии, вызове взрослым, уход в себя и свои мечты, избалованность, граничащая с вседозволенностью.