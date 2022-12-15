Рим Хасанов, основатель проекта «Перспектива24»: «Бежать в два раза быстрее»

Рим Хасанов

Можно было бы оценить такой ответ как сдержанный, если не знать, что принадлежит он талантливому управленцу и лидеру, создателю «Перспектива24» - одного из крупнейших агентств недвижимости России, для кого помогать людям обзаводиться той самой – в прямом смысле – крышей стало делом жизни.

Сегодня Рим Хасанов - харизматичный оратор и желанный спикер на многочисленных знаковых отраслевых конференциях, на чьи выступления приезжают специально из других городов. И этому есть объяснение: лекции Рима представляют не только репутационный интерес, но наполнены исключительно полезной информацией и инструментами, чья практическая ценность подтверждается действующим успешным бизнесом.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

За восемь лет вместе со своей компанией «Перспектива24» Рим прошел путь от небольшой риэлтерской фирмы до одного из крупнейших агентств недвижимости России с представительствами по всей стране и за её пределами. Благодаря непревзойденному профессионализму своего основателя, «Перспектива24» неоднократно выигрывала значимые конкурсы и получала заслуженные награды.

Три года подряд в Национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотечного кредитования CREDO компания становилась победителем в различных номинациях: Лучшая франшиза на рынке недвижимости, Лучший учебный центр на рынке недвижимости, Лучшая управляющая компания сети агентств недвижимости.

А в 2022 году сам Хасанов получил заветную статуэтку в специальной номинации «За большой вклад в формирование цивилизованных отношений на рынке недвижимости Российской Федерации». Так высоко профессиональный комитет оценил деятельность Рима в сфере недвижимости. CREDO - одна из самых престижных наград сферы. Она вручается компаниям и персонам, чья работа способствует поступательному и устойчивому развитию рынка недвижимости, внедрению инновационных технологий.

НОВЫЙ КРИЗИС – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

По словам Рима, каждый этап развития «Перспектива24» совпадал с кризисными экономическими событиями, и новое время не стало исключением. В 2021 году соучредителем компании стал один крупнейших застройщиков страны ГК Самолет.

Объединив в новом проекте лучшие наработки обеих компаний, Хасанов вместе с коллегами реализовал в рамках проекта «Самолет Плюс» идею цифровой платформы, которая стала первым полноценным проптех- и финтех-проектом в фиджитал формате, созданным в сфере недвижимости в России. Данная цифровая платформа позволила интегрировать коммуникации на стыке цифрового и физического пространств, обеспечивающие потребителю новый опыт. На платформе собраны все сервисы для покупки, продажи, аренды недвижимости по всей стране, а также дополнительные услуги.

Рим ставит перед собой масштабные цели: открыть несколько тысяч точек продаж первичной и вторичной недвижимости, а также продавать сопутствующие услуги: страхование, ипотека, ремонт, дизайн, и стать в этом сегменте компанией номер один.

Успешный руководитель любой компании, по мнению Рима Хасанова, должен совмещать в себе пять ключевых ролей: кроме того, чтобы быть непосредственно руководителем – уметь вести за собой людей, он должен быть организатором, ресурсодержателем, предпринимателем и, наконец, управленцем.

«ЗА НИМ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»

Филигранно справляясь со всеми ролями, невозможно не отметить способность Рима выстраивать крепкие долгосрочные отношения с окружением и коллегами, чей авторитет признается на всех уровнях. Так, Алсу Галлямова, сооснователь «Перспектива24» и партнер Рима, отзывается о нем как о безусловном лидере: «Рим – главный. Да. Я это признаю, я ему отдаю лидерство, мы ни в коем случае между собой не деремся. Я считаю, что это неправильно, когда люди пытаются друг друга утопить, для того чтобы показать свое превосходство. Да, мы корректируем какие-то действия, но последнее слово за ним».

При всей лидерской позиции Рима отличает способность к гибкости в отношениях и доверие к людям в широком смысле. Рим признается, что доверяет своей интуиции и практически все решения, принятые им на её основе, при проверке временем оказывались верными. Вера в человека, с другой стороны, – это то, благодаря чему ему удалось добиться столь значительных успехов в своей карьере.

Рим рассказывает, что уже в первый год работы «Перспектива24» было принято решение принимать на работу только агентов без опыта. Это было сделано по двум причинам. С одной стороны, создатели понимали: научить проще, чем переучивать. Другую причину Рим считает своей миссией и силой: «Если ты умеешь выращивать агентов с нуля и приводить к успеху, тебе не будет конкурентов. А мы это умеем».

Масштабирование компании через рост сотрудников – идеология Рима, внедренная еще на этапе становления «Перспективы24» - продолжает приносить свои плоды. Процветание бизнеса, созданного Хасановым, прямо пропорционально росту благосостояния и профессионализма его преданных сотрудников.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Блестящий ум и титаническая работоспособность позволили Хасанову построить настоящую бизнес-империю в отрасли, за которую мало кто хотел браться, однако именно это стало отправной точкой истории его компании – навести порядок там, где он того требует. Принцип малых дел Рим Хасанов применяет и в других сферах жизни.

«Я считаю, что нужно сначала помочь самому себе, чтобы все, что ты получил, перешло и твоему ближнему кругу - детям и жене, родителям. Потом это может быть круг шире – допустим, родственники. А через определенное время, когда ты понимаешь, что в радиусе километра 2-3 вокруг тебя все в порядке, наверное, можно свою заботу свою любовь направить и дальше, помочь другим людям».

О том, что первая цель достигнута и добрые намерения Рима распространяются далеко за пределы его семьи, свидетельствуют реализованные им благотворительные проекты, о которых он предпочитает скромно умалчивать.

Рим признается, что его самое большое удовольствие жизни - тратить деньги на своих любимых, однако он также старается помогать и своей родной территории, «чтобы там появилось что-то новое и интересное, и полезное людям». Так, последним на сегодняшний день благотворительным проектом при участии Рима Хасанова стало строительство школы в деревне Старомурапталово Куюргазинского района районе Башкирии.

Сегодня в планах у основателя «Перспектива24» развитие «Самолет плюс», много интересных задач и амбициозные цели по завоеванию рынка. В такие периоды очень важно работать над своей эффективностью, потому что, считает Рим Хасанов, «несмотря на сложности, для бизнеса - это время возможностей».