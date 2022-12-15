Минобороны уничтожило три крупных склада с боеприпасами ВСУ

Нашими воинами ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков озвучил новые потери ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении в попытке атаковать враг потерял 35 военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Донецком - 30, а на Южно-Донецком - 49.

При этом на Донецком, в течение суток вооруженные формирования киевского режима пытались отбить Северное и Красногоровку, а на Южно-Донецком - Павловку. В последней нашими воинами были выявлены и ликвидированы сразу две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Тем временем подразделениями ПОВ, ракетными войсками и артиллерией поражены: 11 беспилотников, МиГ-29 и Ми-8 ВВС Украины, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, два пункта бригадных пункта управления ВСУ, а также 45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах.

Кроме того в районе Купянск Харьковской, Тягинка Херсонской и Орехов Запорожской областей уничтожены крупные склады с боеприпасами ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

344 - самолета.

184 - вертолета.

2669 - беспилотных летательных аппаратов.

396 - зенитных ракетных комплексов.

7127 - танков и других боевых бронированных машин.

931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3685 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7614 - единиц специальной военной автомобильной техники.