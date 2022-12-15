Сколько денег Россия должна другим странам: Раскрыта правда

На сегодняшний день внешний долг страны опустился до минимальных значений за последние 15 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По оценке Всемирного банка, в 2021 году у России оставалось только три государства-кредитора –Индия (долг – 610 млн долларов), Франция (316 млн долларов) и Южная Корея (280 млн долларов). Однако в 2021 году мы брали кредит только у Индии - задолженность России перед этой страной выросла за год в 3,2 раза.

Впрочем, заимствования у других государств составляет лишь небольшой процент от внешнего долга страны. Основную его часть – до 75% - составляют долги перед кредиторами, не связанными с государственными органами других стран. Обычно это частные компании и финансовые организации. А примерно пятая часть принадлежит держателям российских облигаций.

На сегодняшний день внешний долг страны опустился до минимальных значений за последние 15 лет. По состоянию на 1 октября 2022 года, его величина равна 436,8 млрд долларов США. С начала 2022 года он уменьшился на 45,4 млрд долларов США, то есть на 9,4%. Это данные Центрального банка РФ.

При этом Россия остается одним из самых крупных кредиторов стран третьего мира, уступая только Китаю, Японии, Германии и Франции. Согласно данным Всемирного банка, совокупная задолженность других государств перед нашей страной составляет 26,54 млрд долларов. И за два года эта сумма выросла на 16%. В 2021 году должниками России оставались 38 стран.

Больше всего нам должна Беларусь – 8,4 млрд долларов. А совокупный долг стран Азии и Африки составляет 13,4 млрд. По мнению экспертов, большинство этих долгов Россия никогда не вернет, но рассматривает эти кредиты как инвестиции в свою безопасность (особенно в случае с Беларусью) и как входной билет для работы на перспективных рынка в Азии и Африке. (См. «Миллиарды долларов для Белоруссии, Индии и Бангладеш: зачем Россия столько вкладывает в другие страны и вернут ли они эти деньги»).