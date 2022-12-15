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Экономика15 декабря 2022 12:45

Сколько денег Россия должна другим странам: Раскрыта правда

Всемирный банк: У России осталось только три государства-кредитора
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
На сегодняшний день внешний долг страны опустился до минимальных значений за последние 15 лет

На сегодняшний день внешний долг страны опустился до минимальных значений за последние 15 лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По оценке Всемирного банка, в 2021 году у России оставалось только три государства-кредитора –Индия (долг – 610 млн долларов), Франция (316 млн долларов) и Южная Корея (280 млн долларов). Однако в 2021 году мы брали кредит только у Индии - задолженность России перед этой страной выросла за год в 3,2 раза.

Впрочем, заимствования у других государств составляет лишь небольшой процент от внешнего долга страны. Основную его часть – до 75% - составляют долги перед кредиторами, не связанными с государственными органами других стран. Обычно это частные компании и финансовые организации. А примерно пятая часть принадлежит держателям российских облигаций.

На сегодняшний день внешний долг страны опустился до минимальных значений за последние 15 лет. По состоянию на 1 октября 2022 года, его величина равна 436,8 млрд долларов США. С начала 2022 года он уменьшился на 45,4 млрд долларов США, то есть на 9,4%. Это данные Центрального банка РФ.

При этом Россия остается одним из самых крупных кредиторов стран третьего мира, уступая только Китаю, Японии, Германии и Франции. Согласно данным Всемирного банка, совокупная задолженность других государств перед нашей страной составляет 26,54 млрд долларов. И за два года эта сумма выросла на 16%. В 2021 году должниками России оставались 38 стран.

Больше всего нам должна Беларусь – 8,4 млрд долларов. А совокупный долг стран Азии и Африки составляет 13,4 млрд. По мнению экспертов, большинство этих долгов Россия никогда не вернет, но рассматривает эти кредиты как инвестиции в свою безопасность (особенно в случае с Беларусью) и как входной билет для работы на перспективных рынка в Азии и Африке. (См. «Миллиарды долларов для Белоруссии, Индии и Бангладеш: зачем Россия столько вкладывает в другие страны и вернут ли они эти деньги»).

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ