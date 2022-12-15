Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а как свои дома в этом году планируют украшать россияне. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До Нового года остается чуть больше двух недель, улицы уже сверкают огнями, а на главных городских площадях появляются новогодние елочки. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а как свои дома в этом году планируют украшать россияне.

Оказалось, что большинство опрошенных – целых 63% – решили отдать предпочтение искусственным елкам. Кто-то жалеет природу и выступает против вырубки живых деревьев ради праздника, а кто-то просто хочет сэкономить и поэтому наряжает искусственную елочку.

«Мне жалко, что живые рубят, поэтому наряжу искусственную», - говорит участник опроса.

«Поставлю искусственную, но у меня будет еще лапник из ели и пихты, хочется запаха хвои на Новый год», - делится другая.

Обойтись просто лапками ели в вазах планируют также еще 6% опрошенных, 4% пока не определились, какая елка у них будет и будет ли вообще в этом году. А вот 13% опрошенных заявили, что обязательно нарядят живую елку.

«Искусственная елка – искусственный Новый год», - усмехается участник опроса.

«Я люблю живые, от них пахнет праздником и детством», - говорит другой.

Ведь только живое дерево, с его иголками и свежим запахом дарит неповторимую атмосферу праздника. При этом некоторые добавили, что выступают против вырубки леса, поэтому постараются, чтобы их праздник не нанес вреда ни одному дереву.

Только 13% россиян нарядят в этом году живую елку

«Я с осени посадила в ведро маленькую сосну, ее и нарядим на праздник! А весной высажу ее у себя во дворе», - рассказывает участница опроса.

«Мы в этом году поставим живую тую! У нас ветер сломал два дерева около дома, вот их и заберем на праздник», - говорит другая.

«В городской квартире и гирлянд хватит, а вот если поедем в деревню на праздники, то нарядим там живую елку, которая растет во дворе у дома», - делится третья.

А вот 14% россиян заявили, что решили в этом году отказаться от елки. Для кого-то это оказалось слишком дорогим удовольствием, другие просто пожаловались на отсутствие праздничного настроения.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.

Напомним, 15 декабря в Кремль уже доставили главную елку страны. В этом году Соборную площадь украсит дерево высотой 27 метров.