«Мне было бы азартно» Дмитрий Дюжев проговорился о продолжении «Бригады»

20 лет назад сериал «Бригада» вышел на экраны, а зрители никак его не забудут. Более того, у четверки главных героев (Безруков, Вдовиченков, Майков, Дюжев) регулярно спрашивают о продолжении проекта. А иногда они даже возвращаются. Хоть всячески и отрицают необходимость вернуться к проекту (ну и что, что троих персонажей расстреляли — продюсеры сегодня умеют воскрешать даже мертвых).

Фото: кадр из фильма

— Какое продолжение? — удивился летом текущего года Сергей Безруков. — Ребят уже нет, их нет, какое продолжение? О каком вообще продолжении вы говорите? Поэтому в данном случае для всех поклонников «Бригады», если уж они вдруг посмотрят, я хочу сказать, что я никогда негативно не относился к «Бригаде» — я негативно отношусь к любому продолжению.

Фото: кадр из фильма

А вот Дмитрий Дюжев считает иначе. Актер уверен, что каждый образ имеет прав на переосмысление и в каком-то смысле даже воскрешение.

Фото: кадр из фильма

— Мне как актеру было бы азартно сыграть Космоса, который прожил еще 20 лет своей жизни, размышлять о нем, искать и найти судьбу этого персонажа, — признался Дюжев в свежем интервью к выходу сериала «Ресторан по понятиям». — Конечно, я говорю не о возвращении к этому герою. Мы даже спектакль каждый раз играем с новым ощущением, мы работаем здесь и сейчас. Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки. Нужно понять, что он пережил, что с ним произошло, как изменилась его медицинская карта. И этот герой в любом случае будет новым.

Надо признать, что артист, скорее всего, имел в виду сериальное продолжение. Потому что в 2012 году уже выходила картина "Бригада: Наследник", в каком-то смысле сиквел ленты Алексея Сидорова, в котором отказался играть Сергей Безруков (его образ нарисовали на компьютере).